ZOZNAM: Všetky nové filmy a seriály, ktoré v auguste vyjdú na Netflixe

Anime, drámy, seriály, staré hity, filmové trháky či dokumenty. Na čo všetko sa môžeš tešiť na Netflixe v auguste 2023?

Desiatky filmov a seriálov, nejaké dokumenty a možno aj stand-up špeciál. Netflix ponúkne stovky hodín nového obsahu aj v auguste. Diváci si budú môcť vybrať z nádielky akčných, dramatických, hororových, ale aj anime či sci-fi noviniek.

1. august

Fatale (2020) – Hilary Swank a Mike Colter v thrilleri o mužovi, ktorý sa po sexe na jednu noc ocitne zamotaný vo vražde.

Fisk (séria 1) – austrálsky komediálny seriál z prostredia súdnej siene.

It’s Complicated (2009) – Meryl Streep a Alec Baldwin v romantickej komédii.

Non-Stop (2014) – Liam Neeson je letecký maršal, ktorý v lietadle hľadá vraha.

Pawn Stars (séria 14) – reality show.

Terminator: Genisys (2015) – Arnold Schwarzenneger a Emilia Clarke v Terminátor 5.

The Furnace (2022) – austrálska historická dráma.

The River Wild (2023) – thriller o rodine, ktorá stretne nebezpečných utečencov.

The Wife (2017) – Glenn Close hrá manželku, ktorá vo filme spochybňuje svoje životné rozhodnutia a manželstvo s chlapom, s ktorým cestuje do Štokholmu po jeho Nobelovu cenu za literatúru.

Tiger 24 (2022) – dokument o vražde, z ktorej obvinili tigra.

Trauma Center (2019) – akčný film s Bruceom Willisom.

Untold: Jake Paul the Problem Child (2023) – dokument o Jakeovi Paulovi.

2. august

Choona (séria 1) – indický, politický, dramatický seriál.

Mark Cavendish: Never Enough (2023) – dokument o slávnom cyklistovi.

Poisoned: The Dirty Truth About Your Food (2023) – dokument o tom, ako sa v USA v skutočnosti pripravuje a vyrába jedlo.

Soulcatcher (2023) – poľský thriller.

3. august

Head to Head (2022) – komediálny thriller.

Heartstopper (séria 2) – pokračovanie romantického tínedžerského LGBTQ+ seriálu.

The Last Hours of Mario Biondo (miniséria) – krimi dokumentárny seriál.

The Lincoln Lawyer (séria 2 – časť 2) – druhá polovica druhej série o neetickom právnikovi.