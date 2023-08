Toto je blond farba, o ktorú sa nemusíš takmer vôbec starať. Miluje ju Margot Robbie aj Ciara a takto ju môžeš nosiť aj ty

O tom, ako správne dosiahnuť low maintenance blond a komu sa hodí, nám porozprávala popredná hairstylistka a majiteľka salónu STRUCTURE Monika Kalická. Zoznám sa s trendom, ktorý je šetrný, milujú ho celebrity a nestojí majland.

Od začiatku roka sme ti stihli priniesť hneď niekoľko tipov na skvelé účesy, strihy aj trendy v oblasti farieb. Vďaka bubble bobu či C-cutu si prišli na svoje milovníčky extravagancie, prirodzenosti, ale aj tie, ktoré nedajú dopustiť na experiment. Na to, ktorý vlasový trend je momentálne najhorúcejšou záležitosťou beauty scény, sme sa spýtali poprednej hairstylistky a zakladateľky salónu STRUCTURE Moniky Kalickej.

„Zoznam vlasových trendov tohto roka je naozaj dlhý. Nechýba na ňom champagne, sandy blond či dokonca onyx hair, keďže sa veľa ľudí inšpirovalo seriálom Wednesday. Posledné týždňe zase vyvolala veľký boom práve baby blond, netreba zrejme pripomínať, že vďaka filmu Barbie. Aktuálnym trendom však s nadhľadom kraľuje práve low maintenance blond, je to blond, o ktorú sa netreba až tak starať,“ hovorí pre Refresher Monika Kalická.

Low maintenance blond je to, na čo sme čakali niekoľko rokov. Technika farbenia ti zaručí prirodzený blond odtieň aj zdravé vlasy. Povieme ti, ako ho dosiahnuť pri brunetkách a komu sa hodí. Zdroj: archív respondentky, Monika Kalická, salón STRUCTURE

Low maintenance blond je v podstate technika farbenia, ktorá je veľmi nadčasová, a to nielen čo sa týka sezóny, ale aj praktickosti. „Klientky si ju žiadajú práve preto, že sa chcú vrátiť k prirodzenosti. Okrem toho je však aj veľmi šetrná k vlasom,“ vysvetľuje vlasová expertka. Sen všetkých blondínok skutočnosťou? Je to tak. Avšak nielen blondínok. Low maintenance blond totiž môžu vyskúšať aj odvážne brunetky. Ako na to, ti povieme v článku.

Prirodzená blond, ktorá je šetrná k vlasom aj peňaženke

„Low maintenance blond patrí k mojim obľúbeným technikám, pretože milujem prirodzenosť a naturálny tón. Ten sa v tomto prípade dosiahne balayageou, ktorá sa vytvára veľmi zaujímavou formou kreslenia. Farbu dokážem vďaka štetcu vykresľovať čo najviac ku korienkom, aby sme dosiahli blond efekt, ale pozor, nie plocho, ale v nepravidelných tvaroch,“ hovorí pre Refresher Monika Kalická.