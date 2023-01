Účesy roka 2023: Hitom je farba rosé, bixie cut aj účes podľa Rachel Green. Máš šancu s ofinou či beach waves?

Nový rok, nové predsavzatia, nové vlasové trendy. Ako sa postarať o svoju korunu krásy v roku 2023, nám prezradila hairstylistka a zakladateľka salónu STRUCTURE Monika Kalická. „V dnešnej dobe sa nosí minimalizmus a čistota. Aj jednoduchý účes môže pôsobiť efektne a nesmierne elegantne, či už ide o moje obľúbené beach waves, balayage, slick look alebo drdol. Všetko je totiž o detailoch a k nim patrí aj to, či má klientka zdravé vlasy a akú má štruktúru. Preto je za mňa najväčší trend a najväčšie odporúčanie starostlivosť o vlasy,“ hovorí pre Refresher.

Kým v účesoch prevláda jednoduchosť, pri farbách a strihoch si podľa úspešnej hairstylistky prídu na svoje aj milovníčky extravagancie. Späť v hre sú odtiene červenej aj baby ružová, strih na štýl Rachel Green či Davida Bowieho.





O vlasových trendoch na rok 2023 nám porozprávala popredná hairstylistka Monika Kalická. Zdroj: Archív/Monika Kalická, Foto: Patricia Kvasnovska



A čo je tajomstvom Monikinho dokonalého stylingu: „Prepájam vlasy s dušou a veľmi ma to baví. Posledné dva roky je mojou veľkou témou sebaláska a sebahodnota. Prostredníctvom vlasov sa snažím klientke ukázať cestu, ako sa o seba viac starať, byť hrdá na to, kým je. U nás vám nalejeme prosecco a poskytneme kvalitný servis, ale vlasy sú iba bonus,“ dodáva.





Červené odlesky

„Najväčším trendom vo farbení sú momentálne červené tóny v hnedých farbách. Červená je však veľmi špecifický prvok a u nás v salóne, ale aj prevažne u slovenskej klientely sa stále nosia studenšie tóny. Som rozhodne za to, že tohto trendu sa netreba báť, ale najskôr sa porozprávajte s hairstylistom, čo a v akej intenzite je pre vás ideálne. Predovšetkým treba dbať na to, aký máte typ pleti a aká farebnosť sa vám hodí,“ radí nám vlasová expertka.

Červené odtiene v hnedej farbe sú jedným z najväčších trendov na tento rok. Zdroj: Youtube/E! News Australia



Červená je hot, no radšej s ňou narábaj opatrne tak ako Zendaya. V minulosti si tento look vyskúšali aj Gigi Hadid či Riri.





Sun kissed balayage pre brunetky, zlaté odtiene pre blondíny

Vyzerá to tak, že balayage je nesmrteľná a nikdy nevyjde z módy. „Je to moja najobľúbenejšia sekcia, milujem ju ja aj klienti. Ide o praktickú farbiacu techniku, takzvanú variáciu melírovania, s ktorou môžeme urobiť výraznú blond, ale rovnako zachovať prirodzenosť. Zároveň pekne odrastá, takže je vhodná aj pre ženy, ktoré do salónu nechodia často,“ hovorí Moni.

Balayage je nadčasový trend, ktorý hádam nikdy nevyjde z módy. Pre blond vlasy tento rok trendujú najmä zlaté odtiene, popredná hairstylistka Monika Kalická však dáva výkričník pri ich údržbe. Zdroj: Archív/Monika Kalická

Pre brunetky je stále trendy sun kissed balayage, po ktorej vlasy vyzerajú ako pobozkané slnkom. Je ideálnou voľbou, ak nechceš meniť svoj tón, no zároveň túžiš po neinvazívnej zmene.

Balayage bola dlhé roky poznávacím znamením Hailey Bieber. Tento nesmrteľný trend bude podľa Moniky Kalickej kraľovať aj nasledujúce sezóny. Zdroj: Getty Images/Kevin Mazur/MG21

Čo sa týka blond vlasov, k osvedčeným studenším a perleťovým tónom sa v roku 2023 pridá aj zlatý tón, ktorý na zoznam virálnych hitov kedysi dostala aj vlasová ikona Hailey Bieber. Zakladateľka STRUCTURE však pri tomto trende hovorí pozor: „Aby sa odtieň nevypral do nežiaducich tónov, vyžaduje si častejšiu údržbu a návštevu hairstylistu.“

Rosé

Tento rok sme privítali s dobrým rosé, a to nielen v pohári, ale aj vo vlasoch. Áno... čítaš správne.

