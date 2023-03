Tento vlasový trend ovládol jar 2023. Krátky bubble bob miluje Elsa Hosk aj Ciara, pristane aj tebe?

Dlhým vlasom odzvonilo, ak chceš byť tento rok trendy, pôjdeš na krátko. Bubble bob je pre odvážne, no už teraz ovláda Hollywood.

Len nedávno sme ti priniesli článok o účese roka menom U-cut, ktorý ovládol sociálne siete aj generáciu Z. Dnes sme tu pre teba s celkom horúcou novinkou, ktorá je vylepšenou verziou bob cutu. Oficiálne ti predstavujeme bubble bob – mikrotrend, ktorý pobláznil celebrity, sľubuje lifting a nekonečný objem a zábavu. Miluje ho Ciara, Elsa Hosk či Halle Berry a svetoví hairstylisti ho označujú za najväčší jarný hit.

Bubble bob je len pre odvážne, no začiatkom roka, keď všetci túžime po zmene a začíname odznova, ho vnímame ako lákavú výzvu. Už teraz sa nevieme dočkať, ako si s ním poradíš ty. Prečítaj si, ako tento strih vyzerá, ako ho nosiť aj čoho sa pri ňom vyvarovať

Bubble bob ako tajomstvo liftingu aj na iks spôsobov

Už ako napovedá samotný anglický názov bubble bob (bubble – v preklade bublina), strih tohto trendu pripomína tvar bubliny. Na rozdiel od klasického bobu, ktorý je rovný a niekedy naberá objem v končekoch, je bubble bob špecifický práve zaoblením po celej ploche hlavy, teda od korienkov po končeky. Ďalším špecifickým znamením je jeho dĺžka, ktorá by nemala príliš prekročiť úroveň brady. Okrem liftingu a zdravého looku ti tento vlasový hit sľubuje aj poriadnu dávku vzdušnosti.

„Vietor vo vlasoch“ vďaka bubble bobu naberá celkom nový rozmer, no zároveň pôsobí sofistikovane. Výhodou tohto účesu, ktorú nám nedá nespomenúť, je, že ho môžeš nosiť na niekoľko spôsobov. Ak sa preň rozhodneš, nebudeš vyzerať tuctovo a celkom zaručene s ním zažiariš doma aj v zahraničí.





Trendom jari je bubble bob. Vo svojom salóne ho často robí klientkam aj austrálska hairstylistka Belinda Lee Mills. Tento strih je však populárny aj v Hollywoode. Zdroj: Instagram/Belinda Lee Mills

Obľúbenou klasikou je práve jemný spostupnený bubble bob v tvare A, ktorý je dlhší vpredu (pramienky obopínajú čeľusť) a o čosi kratší vzadu. Práve jemná asymetria a spostupnenie zaručujú plnší tvar účesu. Bubble bob sa v tomto prípade odporúča stajlovať s cestičkou uprostred. Táto voľba je ideálna aj v prípade, že si chceš opticky zvýrazniť tvár a dodať jej ostrejší efekt.

Ako uvádza Glamour UK, bubble bob odporúča aj popredná austrálska hairstylistka Belinda Lee Mills, podľa ktorej tento trend zaznamenal obrovský hype nielen u nej v salóne, ale aj na samotnej hollywoodskej scéne.

Už pred pár týždňami sa s týmto strihom na svojom Instagrame pochválila aj speváčka Ciara. Musíme uznať, že jej to nesmierne sekne, a fanúšikovia aj internet s nami súhlasia. „Nemusíš sa snažiť, aby si vyzerala super, ale tento strih je dokonalosť,“ napísala jej v komentároch kanadská speváčka Melanie Fiona.

Speváčka Ciara sa pred pár týždňami pochválila sexy účesom. Bubble cut je vraj najväčším trendom tejto jari. Zdroj: Instagram/Ciara

Univerzálnosť tohto hairstylu dokazuje aj modelka Elsa Hosk, ktorá si od svojho kaderníka dala vyčariť o čosi ležérnejší bubble bob. Napriek tomu, že medzi prednou a zadnou líniou jej vlasov nie je taký veľký kontrast ako pri bubble bobe do tvaru písmena A, modelkina tvár je efektne olemovaná a účesu nechýba povestný objem.

Pri Else sa môžeš inšpirovať aj vlasovým stylingom. V prípade, že chceš dosiahnuť elegantnejší look, zvoľ cestičku uprostred. Ak chceš docieliť messy efekt, cestičku môžeš jemne prehodiť nabok bez fixácie lakom.

Ležérnejší bubble bob si dala spraviť aj modelka Elsa Hosk. Zdroj: Instagram/Elsa Hosk

O čosi sofistikovanejšie stajlovanie bubble bobu s cestičkou naboku predviedla na tohtoročnom červenom koberci Vanity Fair aj herečka Kerry Washington. Pútcom naboku a ležérnymi vlnami sústredila celkový objem účesu na ľavú stranu, čím docielila vintage efekt 30. rokov. Takmer totožný nenútený look si vie herečka vyčariť aj na bežný deň (foto vľavo). Výraznejšie kučery v takomto strihu predviedla na prehliadke Valentina aj Lori Harvey, no dopustiť na ne nedá ani Halle Berry.

Bubble bob na stranu však rovnako efektne funguje pri rovných vlasoch alebo slick, teda ulízanom efekte. Zopár pramienkov si pokojne môžeš vsunúť aj za uši.

Bubble bob je novou vylepšenou verziou bob cutu. Povieme ti, ako ho nosiť podľa celebrít. Zdroj: Instagram/Kerry Washington, Instagram/Halle Berry, Instagram/Lori Harvey

Ak k tvojmu imidžu patrí extravagancia a svoj nový strih chceš ešte viac ozvláštniť, na výber máš z dvoch možností. Svojho hairstylistu môžeš požiadať, aby ti nad hlavnou líniou účesu vytvoril jemné vrstvy a skrátil zopár prameňov (efekt vidíš na fotke vľavo).

V prípade, že si skôr ideš streetwear a svoje tepláčky a robustné tenisky od Balenciagu chceš oživiť hravou frizúrou, odporúčame ti look na fotke vpravo. Tento efekt docieliš celkom jednoducho: stačí, ak bude mať tvoj bubble bob vpredu aj vzadu takmer totožnú dĺžku, potom ju už len zospodu jemne preriediš.

Bubble bob dokážeš osviežiť niekoľkými spôsobmi. Jeho dĺžku a tvar ti však odporúčame skonzultovať so svojím hairstylistom. Zdroj: Instagram/Kristina Khoronzhuk, Instagram/Sal Salceo

Dvakrát meraj, potom strihaj

Sľúbili sme ti, že pri tomto účese sa rozhodne nebudeš nudiť, práve si dostala dôkaz. Priam dokonalý tvar, ktorý bubble bob so sebou prináša, má ešte jednu výhodu: veľa sa pri ňom nenarobíš. Celkom ti postačí, ak vlasy po umytí vyfúkaš (pomôcť si môžeš aj tužidlom). Veľmi ľahká fixácia lakom zase pomôže v prípade, že máš prirodzené kučery. Pri bubble bobe je jediná údržba, ktorú musíš mať naozaj na pamäti, len pravidelný strih.

Podľa portálu StyleCaster sa stylisti zhodujú na tom, že bubble bob (podobne ako samotný bob cut) pristane každému typu tváre, ak je správne upravený a prispôsobený štruktúre vlasov. Hairstylistka Julia Papworth, ktorá pôsobí v Los Angeles, ti radí, aby si v prípade jemnejších vlasov zvolila miernu postupnosť a vrstvenie – zaručia ti vytúžený lifting.

Po podobnom textúrovaní by si mala siahnuť aj v prípade, ak máš kučeravé vlasy, vyhneš sa takto neupravenému a rozstrapatenému looku. „Majte tiež na pamäti, že ak sú vaše vlasy prirodzene kučeravé, nemali by ste ich strihať príliš nakrátko – len vám to prekryje tvár namiesto toho, aby vám ju zvýraznilo,“ dodáva na záver Julia Papworth. Pri strihaní sa však nezabudni poradiť so svojím osobným hairstylistom. Pravidlo „dvakrát meraj, potom strihaj“ platí pri korune krásy dvojnásobne.