Toto je najobľúbenejší vlasový strih roku 2023, ktorý pristane každej tvári, miluje ho Tiktok, JLo aj Ana de Armas

Je extrémne jednoduchý na úpravu a pristane vraj každému typu tváre. V článku si prečítaš, ako má taký poriadny U-cut vyzerať.

Ak máš momentálne chuť zmeniť účes, máme pre teba horúci tip, ako inak, z Tiktoku. Vlasovým hitom roka je strih do písmena U, ktorý na obľúbenej sociálnej sieti nájdeš pod heslom „U-cut“. Je univerzálny, vďaka čomu pristane každému typu tváre a dodáva neskutočný objem.

U-cut pobláznil Tiktok aj celebrity. Podľa svetových hairsylistov je U-cut strihom všetkých it girls. Zdroj: Instagram/Cindy Kimberly, Instagram/Jillian Mae Micheel, Instagram/jennikafn



V minulosti si ho mohla vidieť na niekoľkých celebritách, nosila ho Ana de Armas, JLo, Beyoncé aj Amanda Seyfried. Garantujeme ti, že fotografie ťa prinútia zdvihnúť telefón a objednať sa u svojho kaderníka (my máme celkom na mále...). V článku ti povieme, ako má taký správny U-cut vyzerať, ale aj ako ho sama nastajluješ. K dokonalému looku ti netreba veľa.

U-cut je tvojím novým tajomstvom dokonalosti

Tak ako ti napovedá samotný názov U-cut, jeho strih má tvar písmena U. Vzadu sú vlasy najdlhšie, pričom boky okolo tváre vďaka postupnému strihu vytvárajú zaoblený tvar. To isté platí o tvare vlasov vzadu – mal by pripomínať písmeno U.



Vlasová stylistka Kimberly Gueldner hovorí, že U-cut ti okamžite zabezpečí jemnejší a prirodzenejší vzhľad, pričom bonusom na záver je nekonečný objem. Aj poškodené končeky budú vďaka zaoblenému tvaru vyzerať zdravšie a redšie vlasy hustejšie.

Vlasový stylista Ulta Beauty Leonardo Valencia pripomína, že strih je vhodný na všetky typy vlasov, pričom najlepšie funguje pri kučeravých a jemne vlnitých.

Práve pri vlnitých vlasoch ti odporúča použiť klasické tužidlo. Najefektívnejšie pôsobí vtedy, ak si ho hneď po umytí vlasov aplikuješ na mokré pramienky. Tvoj účes tak bude vyzerať sviežo a zdravo. Pre ešte väčší objem ti stylista odporúča vyfúkať vlasy pomocou difuzéra, kým nebudú polosuché, hlavu drž sklonenú. Podobné vrstvenie v tvare U preferuje aj herečka Gabrielle Union, ktorá má prirodzené kučery, speváčka Mariah Carey či Beyoncé.

U-cut sa hodí rovnako kučeravým vlasom ako rovným. Zdroj: Instagram/Beyoncé

V prípade rovných vlasov ti celkom postačí fénovanie alebo česanie vlasov vzad, a to hrebeňom so širokými zubami. Na výraznejší efekt použi okrúhlu kefu, ktorá končekom zaručí vytúžený vzhľad. Napriek tomu, že dokonalý vlasový look a objem sa zdá ťažko dosiahnuteľný, tento univerzálny strih ti nezaberie veľa času ani starostlivosti.

Údržba takéhoto strihu je veľmi jednoduchá. Vaše vlasy budú držať svoj tvar aj počas rastu, no pre svieži vzhľad sa odporúča podstrihnúť každých šesť až osem týždňov.

U-cut milujú celebrity aj blogerky. Podľa svetových hairstylistov ide o účes všetkých it girls. Zdroj: Instagram/Jennifer Lopez, Instagram/JENNYCHOHAIR, Instagram/Emelie Lindmark, Instagram/



Môžeš sa inšpirovať už spomínanou Anou de Armas, Jennifer Lopez, no aj blogerkou Emelie Lindmark, ktoré preferujú dĺžku po plecia. Vyskúšať ho však môžeš aj v oveľa kratšom bob-cute. Takáto kombinácia ti zaručí vzhľad ako z 20. rokov.

V prípade, že chceš zmeniť účes a okamžite prejsť na U-cut, nemusíš robiť obrovské zmeny ani razantne meniť dĺžku. U svojho hairstylistu si vypýtaj iba jemné „orámovanie tváre“. To, že U-cut rovnako dobre sedí aj dlhším vlasom, dokazuje najmä štýl supermodelky Joan Smalls či herečiek Amandy Seyfried a hviezdy seriálu White Lotus Meghann Fahy.

U-cut nemusí znamenať skrátenie dĺžky. Zdroj: Instagram/Joan Smalls, Instagram/Marissa Marino

U-cut sa k nám preniesol ešte z minulého roka. Video, ktoré v lete 2022 na Tiktoku zdieľala tiktokerka Alyssa, komentujú ľudia s otázkou, či tak jej vlasy vyzerajú aj bez stylingu. „Naozaj úprimne, vyzerá to skoro rovnako. Vlasy si umývam len dvakrát za týždeň a tento účes vyzerá skvele 85 % času,“ odpovedala Alyssa v komentároch.



Lucy Cao prezradila, že jediná vec, ktorú potrebuješ na takýto styling, je veľa vrstiev, zachovanie si svojej dĺžky a žiadna ofina.