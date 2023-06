Najväčšie hollywoodske priateľstvá: The Rock si vraj nevie poriadne vyprať spodnú bielizeň a Matt Damon žil v špine medzi červíkmi

Ben Affleck mal už po krk svojho nezodpovedného spolubývajúceho Matta Damona. Zrejme mu vôbec neprekážalo, že sa v jedle pohodenom na zemi prerývajú červíky a v byte je úplná tma, pretože zabudol zaplatiť za energie. Aj takto kedysi vyzeralo jedno z najznámejších priateľstiev slávnych hollywoodskych hercov.

More than 25 years after they set out to make it in Hollywood, Ben Affleck and Matt Damon are once again a team. Affleck directed Damon for the first time with “Air,” praising his longtime friend for being supportive on set.https://t.co/Gb0F5runPc pic.twitter.com/Rvlljx6xzJ