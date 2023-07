Slovenská reportérka žije v Mexiku: Táto krajina nie je len o drogových karteloch a zavraždených novinároch (Rozhovor)

Nechcela komfortný život, v ktorom by z hlučnej redakcie písala o tom, o čom píšu všetci.

Chcela ostať v pohybe a v teréne a byť čo najbližšie k ľuďom. Prináša príbehy tých, na ktorých médiá a niekedy aj vedecká obec zabúda. Taká je Magdaléna Rojo, slovenská reportérka, ktorá sa roky živí písaním reportáží z celého sveta.

Magdaléna sa vo svojich článkoch a projektoch venuje najmä sociálnym témam. Napísala reportáže o živote Tibeťanov v exile, taxikárok v Indii či ľudí na úteku v gréckych squatoch, príbehy priniesla aj zo Senegalu, z Mjanmarska, Kuby či Etiópie. Najdlhšie však pobudla v Mexiku, kde žije so svojím manželom Noelom a synom Gaelom.

Na Slovensku práve vydala svoju debutovú knihu Ženy, ktoré zostali, v ktorej sa venuje rodinám dotknutým migráciou. V rozhovore pre Refresher prezradila, na ktorú ženu z knihy nikdy nezabudne, ale aj to, ako si ako freelance novinárka môže dovoliť cestovať po svete a len z času na čas niečo publikovať. Vysvetľuje tiež, prečo by v klasickej redakcii nechcela pracovať a ako sa cestovanie a multikultúrna výchova prejavujú na jej synovi.

O Slovenkách alebo Slovákoch, ktorí žijú v zahraničí, ti prinášame články pravidelne. Klikni sem pre ďalšie príbehy, a ak nás chceš v práci podporiť, pridaj sa do klubu Refresher+. Okrem prístupu k všetkým článkom ti prihodíme aj peckové benefity.

Reportérka Magdaléna Rojo. Zdroj: Refresher/Dorota Jedináková

Často prinášame rozhovory so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Vy máte to zahraničie aj v rodine. Líši sa v niečom vaša mexicko-slovenská rodina od tých, v ktorých ste s manželom vyrastali?S manželom sme sa zhodli na tom, že slovenská a mexická kultúra majú veľmi veľa spoločného, napriek tomu, že ide o krajiny, ktoré sú v mnohom odlišné. Obidve miesta sú napríklad pomerne dosť orientované na rodinu, veľa dôležitých životných momentov sa odohráva v kruhu rodiny.

Určite sú tam kultúrne rozdiely, s ktorými sa človek musí rôznym spôsobom vyrovnávať.

Napríklad aké?My máme teraz trojročného syna, takže jeden z rozdielov je to, ako vyrastajú deti v prostrediach, z ktorých s manželom pochádzame. Prostredie, v akom vyrastal môj manžel, je odlišné od toho, v akom som vyrastala ja. On je z kovbojského ranča v Chihuahue a ako dieťa trávil celé dni vonku. Často bol sám s inými deťmi, ráno sa pozdravili mame a odišli. To prostredie je zároveň drsné.

Ja som vyrastala v malom meste.

Oboje sú iné než prostredie, v akom vychovávame syna. My žijeme vo veľkom meste a chceme, aby mal nejaké zručnosti, ktoré už dnes pre život bude potrebovať, vzhľadom na to, ako sa svet vyvíja.

Váš syn Gael má 3 roky. Keď cestujete za reportážami, sťahujete sa z miesta na miesto spolu s ním alebo na výjazdy chodíte len vy alebo manžel?

My sme prišli na Slovensko predtým, ako sa Gael narodil, a potom sa začala pandémia. Naša prvá spoločná cesta za reportážou bola, až keď mal Gael rok, a bolo to „veľké dobrodružstvo“, išli sme do Brna. (úsmev) Šli sme tam robiť reportáž o integrácii cudzincov a cudziniek. Potom sme začali jazdiť do terénu viac, až keď sme sa presťahovali do Mexika. Keď chodíme kvôli reportážam do dedín, syna berieme so sebou.

V akom jazyku syna vychovávate?

Syn vyrastá trojjazyčne: ja s ním hovorím po slovensky, manžel po španielsky a medzi sebou komunikujeme po anglicky.

Chcem, aby sa naučil po slovensky, lebo z mojej rodiny takmer nikto nehovorí ani po španielsky, ani po anglicky. Takže si často voláme, aby s ním po slovensky hovoril aj niekto iný. Za komunikáciu s mexickou rodinou má viac zodpovednosť môj manžel.

Magdaléna a Noel prvýkrát s knihou. Zdroj: Vydavateľstvo Absynt

Chodíte na neznáme miesta, niekedy aj bývate v cudzích domácnostiach... Ako vplýva práca v teréne na váš vzťah s manželom?

Náročné to vie byť vo viacerých ohľadoch. Jeden z nich je finančný, teda práca na voľnej nohe. Hoci máme aj iné aktivity, v posledných rokoch to bol náš hlavný príjem a to nie je vždy úplne ideálna situácia.



Celkovo pracovať s partnerom je iný level. Ja som za to veľmi vďačná. Keď sme sa zoznámili, môj manžel nebol fotograf. Robil si žarty, či jedného nepotrebujem, aby cestoval so mnou. V tom čase som už cestovala, písala v Ázii či v Afrike. O pol roka neskôr sme začali cestovať spolu a on sa začal učiť o fotografii. Naučil sa to, aby sme to mohli robiť spolu.

Aký je život v Mexiku? Je to také nebezpečné, ako môže mať človek zo správ a z rôznych seriálov pocit?