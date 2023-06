Toto sú 3 varovné signály, ktoré ti naznačia, že blízka osoba môže trpieť poruchou príjmu potravy

Spozorovať poruchy príjmu potravy môže byť veľmi náročné, pretože ľudia toto ochorenie často skrývajú, zatajujú, prípadne sami nevedia, že majú problém, hovoria odborníčky.

V piatok 2. júna je Svetový deň porúch príjmu potravy (PPP), počas ktorého organizácie z celého sveta šíria o tejto téme osvetu a informácie. Slovenský projekt Chuť žiť v tohtoročnej kampani upozorňuje na to, že život, ktorý ľudia s týmto ochorením ukazujú svojmu okoliu, sa často výrazne líši od toho, ktorý prežívajú vo svojom vnútri.

„Môže byť náročné spozorovať PPP vo svojom okolí, pretože ľudia toto ochorenie často skrývajú, zatajujú, prípadne sami nevedia, že majú problém – prejedanie napríklad mylne pripisujú slabej vôli,“ hovorí psychologička Veronika Kolejáková.

Reštriktívne stravovanie sa tak schová za zdravú diétu, nadmerné cvičenie prebieha v nočnej hodine a záchvatové prejedanie zas vtedy, keď je človek úplne sám.

Poruchy príjmu potravy majú najvyššiu úmrtnosť spomedzi všetkých duševných ochorení. Pomoc vyhľadá v skutočnosti len 25 percent ľudí. Pacientami sú väčšinou citliví ľudia s nadpriemernou inteligenciou a so zameraním na perfekcionizmus či výkon.



To, že človek stráca kontrolu nad svojím správaním – ako sa to deje napríklad pri záchvatovom jedení –, môžu sprevádzať silné pocity hanby a strach, že okolie človeka odsúdi. Naopak, pri mentálnej anorexii zohráva manipulácia s jedlom akúsi formu „kontroly“ nad životom a svojím prežívaním, barličky, ktorej sa nechceme vzdať. V oboch prípadoch to pre človeka s PPP znamená, že svoj problém musí utajiť.

Choroba, ktorá núti klamať

Spektrum PPP zahŕňa viaceré ochorenia vrátane mentálnej anorexie, bulímie či diagnózy záchvatového prejedania. Aj keď symptómy jednotlivých ochorení sú mierne odlišné, spája ich určitá forma manipulácie s jedlom a prepojenie vlastnej sebahodnoty so štíhlosťou.



„Ide o silné presvedčenie, že len keď mám svoju hmotnosť a stravu pod kontrolou, dokážem byť ľúbená, vnímaná a akceptovaná. Tento ‚filter‘, cez ktorý vnímame svet, sa v nás buduje počas celého života už od dospievania. Často si ho uvedomíme až počas liečby, ale napriek tomu je náročné ho meniť. Dnes však viem, že sa to určite dá,“ približuje vnútorné prežívanie Zuzana Čižmárová, uzdravená z mentálnej anorexie a aktuálne peer konzultantka v projekte Chuť žiť.

Poruchy príjmu potravy sú komplexné ochorenia, netýkajú sa len jedla. Zdroj: Chuť žiť



Najrizikovejšie obdobie pre vznik ochorenia je práve detstvo a dospievanie. Pokiaľ sa však

ochorenie nepodchytí včas, ideálne aj s odbornou pomocou, môže pretrvať roky, až do dospelosti. Nedá sa rozpoznať len na základe výzoru ani podľa pohlavia – PPP sa týkajú ako žien, tak aj mužov (štvrtinu ľudí s ochorením tvoria chlapci a muži).

Odborníčky v Chuť žiť odporúčajú všímať si 3 kategórie symptómov:



1. zmeny stravovania – zmenšenie porcií, vynechávanie niektorých jedál, počítanie

kalórií, vyhýbanie sa stravovaniu, neobvyklé výhovorky, nadmerné jedenie –

zmiznutie veľkého množstva potravín.



2. zmeny správania a prežívania – izolácia, vysoké zameranie na jedlo, náhla zmena štýlu obliekania, náladovosť alebo podráždenosť.



3. fyzické zmeny – náhla alebo rýchla strata hmotnosti či časté zmeny hmotnosti,

citlivosť na chlad, známky častého zvracania – opuchnuté tvár/čeľusť, mozole na

kĺbe alebo poškodenie zubov, mdloby, únava, vypadávanie vlasov.

Nestačí „začať normálne jesť“

„V spoločnosti stále panuje nepochopenie tohto ochorenia, najmä vo forme mýtov ako ‚stačí sa len normálne najesť‘. PPP sú komplexné ochorenia, a teda témy výživy, emócií, sebahodnoty, kompenzácií či nádeje k uzdraveniu sa často prelínajú,“ vysvetľuje nutričná špecialistka Tatiana Kyseľová a vyzdvihuje, že obzvlášť pri deťoch s PPP je dôležitá podpora a prítomnosť rodiča.



„Cesta za uzdravením bola náročná, no s odstupom času vnímam aj to, ako nás táto skúsenosť s dcérou zblížila a zomkla,“ opisuje liečbu Dana Čižmárová, matka uzdravenej Zuzany.

Uzdravenie je možné

PPP patria medzi duševné ochorenia s najvyššou úmrtnosťou spomedzi psychických porúch, spôsobujú však ťažkosti aj na fyzickej úrovni. K liečbe je preto nevyhnutné pristupovať celostne. Projekt Chuť žiť vyzdvihuje, že komplexný prístup k liečbe založený na vzájomnom pôsobení rôznych odborníčok a odborníkov sa ukazuje efektívny aj v zahraničí.



„Pokrytie nákladov na odbornú pomoc však pre mnohé rodiny predstavuje finančnú záťaž. Preto pri príležitosti Svetového dňa PPP spúšťame kampaň, do ktorej sa môže zapojiť aj verejnosť a pomôcť nám zabezpečiť tím odborníkov desiatim rodinám, ktoré si to nemôžu dovoliť,“ hovorí zakladateľka projektu Chuť žiť Valentína Sedileková.

Celomesačnú kampaň odštartoval projekt Chuť žiť v stredu 31. mája podujatím BEZ FILTRA, na ktorom otvoril témy duševného zdravia mladých ľudí. Ku kampani sa verejnosť môže pridať zdieľaním informácií aj finančnou podporou vo forme jednorazového alebo pravidelného daru.

Chuť žiť je mimovládna organizácia, ktorá od roku 2019 pomáha ľuďom a rodinám s PPP.

Poskytuje linku pomoci 0800 221 080, dlhodobé psychologické a nutričné poradenstvo, podporné skupiny a ďalšie komunitné a vzdelávacie programy. Aktívna je aj v oblasti prevencie na školách a pri šírení osvety.