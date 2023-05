FRESH BUZZ: Kim Kardashian reaguje na klebety, že Kanyeho podvádzala s Drakeom. Hviezda otvorene aj o rozchode s Petom Davidsonom

„Niekedy rozmýšľam, kto by som mnou chcel vôbec randiť? Mám štyri deti, som v mojich 40-tych rokoch. Panebože, kto by sa chcel s týmto zapodievať?“ vyjadrila sa Kim v najnovšej epizóde The Kardashians.

Vo vzduchu cítiť leto a v Hollywoode sa objavujú staré aj nové lásky. Tento piatok to teda vyzerá na skvelú párty a my sme si pre teba namiešali horkosladký a pre istotu dvojitý Aperol Spritz. Dnešný FRESH BUZZ bude aj o novom objave Dua Lipy a tom, s kým sa Camila Cabello držala v New Yorku za ruky.

Dnešný FRESH BUZZ o novom objave Dua Lipy aj tom, prečo sa Kim Kardashian rozišla s Petom Davidsonom. Zdroj: Youtube/Jonas Brothers, TASR/Jaroslav Novák, Youtube/Crazed Culture, Getty Images/Roy Rochlin/WireImage, Getty Images/Karwai Tang, Instagram/Kim Kardashian

Najsexi dvojica Hollywoodu? Dua Lipa ukázala frajera

Refresher web je v poslednom čase plný Dua Lipy a my sa vôbec nesťažujeme, veď koľko Dua Lipy je veľa Dua Lipy? Len nedávno sme sa rozplývali nad jej šatníkom a včera zas nad jej návrhárskym debutom v spoločnej kolekcii s Donatellou Versace. Hviezda však azda nikdy nevyzerala lepšie ako na tohtoročnom červenom koberci v Cannes, kde sa ukázala po boku nového frajera (počujeme aplauz?). Je toto najlepší hollywoodsky match tohto roka?

View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA FUTURE NOSTALGIA (@dualipaitalian)

Novou láskou speváčky a skutočným šťastlivcom je práve 41-ročný francúzsky režisér Romain Gavras, ktorého môžeš poznať cez jeho videoklip Bad Girls od MIE či vďaka reklamám pre módne domy Louis Vuitton a Dior. Ale čo tam po kariére, keď nás aj tak najviac zaujíma jeho „debut“ s Dua Lipou. O novom páriku v Hollywoode sa síce šepkalo už mesiace, no Dua s Romainom pri potvrdení svojej love story očividne čakali na správny moment a my sa pýtame, je niečo vhodnejšie ako červený koberec v Cannes?

Dvojica sa na počesť premiéry filmu The King of Algiers nezabudla detailne zladiť. K tomu, aby zamilovanci vyzerali ako z Bondovky chýbalo už len Martini a vonku zaparkovány Aston Martin.

Kým Dua stavila na čierne saténové šaty na jedno rameno a s výstrihmi na živôtiku, rovnako ako na čerstvú ofinu a šperky od Tiffany & Co., Romain sa po boku novej lásky predviedol v klasickom čiernom obleku s bielou košeľou a čiernou kravatou. Hoci obaja zvolili cestu minimalizmu, bok po boku sršali nekonečným sexepílom.

View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)



Okrem záberov fotografov, ktoré obleteli svet to Dua neskôr zaklincovala aj na svojom Instagrame. K fotkám z festivalu totiž vo francúzštine napísala: „Hier soir à Cannes avec mon cœur (včera večer s mojou láskou),“ a my sa roztápame rovnako ako jej fanúšikovia. Jedna z fanklubu hviezdy to totiž okomentovala: „Bola som fakt šťastná, keď som ju videla so skutočným mužom. Už mi z toho bolo zle, keď som túto kráľovnú videla s malými chlapcami (nechcem byť neuctivá, ale vážne!!!).“

Kim reaguje na to, či podviedla Kanyeho s Drakeom aj prečo sa rozišli s Petom Davidsonom

Ak si ideš sociálne siete a tvoj deň neprejde bez toho, aby si prescrolloval Instagram, zrejme ti neuniklo, že Kim Kardashian a Kanye West (pardón, Ye) sa nerozišli v najlepšom. Ešte pred ich rozchodom v roku 2021 sa však internetom šírili klebety, že Kim mala aféru s Kanyeho dlhoročným rivalom, Drakeom. V epizóde The Kardashians z 25. mája svojej mame Kris Jenner povedala, že tieto klebety vyprovokoval práve Kanye a vraj je z takýchto rečí poriadne zdrvená.