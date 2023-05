Dua Lipa a Donatella Versace predstavili v Cannes skvostnú retro kolekciu. Nechýbajú tangáče s logom medúzy ani šaty za 20-tisíc

Hoci v sebe La Vacanza skrýva odkaz na módny dom Versace v 90. rokoch, jej modely spĺňajú predstavy moderných a aj tých najnáročnejších fashionistov. Nechýbajú sexi bandážové šaty, šperky s motýľmi či prvky luxusného barbiecoru.

Horúca správa pre nadšencov módy a fanúšikov Dua Lipy. Dlhoočakávaná spolupráca medzi speváčkou a módnym domom Versace je tu. Letnú novinku s názvom La Vacanza, ktorá vznikla pod záštitou Donatelly Versace, odprezentovali večer 23. mája na zámku Chateau de la Croix des Gares v Cannes. Pozornosť, ktorú celý svet momentálne venuje filmovému festivalu v Cannes, tak preniesli na prehliadkové mólo s retro nádychom.

Dua Lipa opísala kolekciu ako letnú, zábavnú a trochu drzú, no so silným odkazom na estetiku módneho domu. Podľa nej sa verní nadšenci módy vôbec nemusia pozerať na štítok oblečenia, aby zistili, že ide o Versaceho. Sama Donatella priznala, že pri dizajnovaní La Vacanzy nahliadli spolu s Dua Lipou do archívov značky.

Kolekcia totiž pozostávala z exkluzívnych modelov dovolenkového šatníka, ktorý v sebe skrýva rukopis módneho domu v období 90. rokov. Dizajn a siluety outfitov však zároveň spĺňajú predstavy moderných a aj tých najnáročnejších fashionistov.

V kolekcii majú vedúce zastúpenie aj prvky barbiecoru. Prehliadku otvoril klasický ružový kostým Versace s troma zlatými gombíkmi a vreckami, ktorý dopĺňala ružová metalická kabelka, biele špicaté lodičky a dokonalý retro účes. Druhý look pozostával z minišiat tvorených rovnako ružovou minisukňou a odvážnym podprsenkovým topom s popruhmi a so zlatým logom medúzy. Tento look pripomínal outfit, ktorý si Dua Lipa obliekla vo videoklipe Don’t Start Now.

Hoci v La Vacanze nechýbali ani metalické kokteilové šaty v ružovej či azúrovej, o hravosť na scéne sa postarali práve čierne dizajny, ktoré nápadito miešajú potlače bielych bodiek a farebných motýľov. V takomto prevedení prináša spoločná kolekcia Dua Lipa x Versace množstvo dizajnov pre ženy aj mužov.

Okrem kabelky za 1 750 eur či sandálov za 590 eur nás uchvátili najmä minišaty s výstrihom za 3 500 eur a zavinovacia košeľa za 1 300 eur. Páni si v podobnom prevedení môžu zaobstarať motýliu hodvábnu košeľu za 1 100 eur, ladiace šortky za 990 eur či dostupnejšie papuče za 110 eur.

Skvostom La Vacanzy sú nepochybne čierne kokteilové šaty s výstrihmi, rozparkom na stehne a postrojmi s gombíkmi medúzy. Na svoje si bezpochyby prídu aj milovníci šperkov, pre ktorých Donatella s Lipou navrhli skvosty, ktoré v sebe miešajú polodrahokamy v tvare lienky, akvamarínových motýľov a ikonické logo medúzy. Jedným z najdrahších modelov kolekcie sú však svetlomodré krištáľové šaty CRYSTAL MEDUSA '95 CUTOUT GOWN za 20-tisíc eur.



Okrem dovolenkovej letnej atmosféry kolekcia, ako aj samotná prezentácia upútali predovšetkým inkluzívnosťou. Na videu nižšie vidno, že na móle predvádzali modelky a modely rôznych konfekčných veľkostí. Čerešničkou na torte bolo krásne prostredie zámku. Hoci sa samotná šou odohrávala pri bazéne, diváci mali aj luxusný výhľad na pobrežie francúzskej Riviéry, Lérinské ostrovy a pevnosť, v ktorej sa nachádzal Muž so železnou maskou.

Kým na móle sme zahliadli Vittoriu Ceretti či Irinu Shayk, v hľadisku boli Lewis Hamilton, Dwyana Wade, Simone Ashley či Jason Statham s manželkou Rosie Huntington-Whiteley.

Na záver prehliadky nechýbalo ani hviezdne duo Donatelly a Dua Lipy, ktorá oslnila v odvážnych čiernych bodycon šatách s prekríženými ramienkami v oblasti dekoltu. Silueta šiat zalichotila speváčkinej postave a zároveň priniesla moderný zvrat ikonickému bondage modelu Versace. Dua Lipa a Donatella sa môžu pochváliť niekoľkoročným a veľmi plodným priateľstvom. Okrem toho, že sa speváčka niekoľkokrát objavila na červenom koberci vo Versace modeloch, mohli sme ju zahliadnuť aj v kampani na jeseň/zimu 2021 a v tom istom roku aj na prehliadke značky.

„Dua Lipa, dali sme to! Teraz si aj Versace supermodelka aj superdizajnérka,“ napísala Donatella na svojom Instagrame. Každý model kolekcie vraj odráža jej hlboké priateľstvo s Dua Lipou, obrovskú lásku a radosť. „Tvoja vášeň a vízia ma inšpirovali na tejto kreatívnej ceste. Milujem ťa viac, ako si dokážeš predstaviť. Donatella x,“ napísala kráľovná módy.

Hneď po skončení prehliadky bola kolekcia Dua Lipa x Versace La Vacanza 2023 dostupná v oficiálnom e-shope značky. V ankete nižšie nám nezabudni povedať, čo si o La Vacanze myslíš ty, my sme z nej skutočne nadšení.