10 outfitov, ktoré dokazujú, že Dua Lipa je kráľovnou extravagancie a majsterkou v kombinácii štýlov

Keď sa povie Dua Lipa, predstavíš si sexi krivky, nekonečnú extravaganciu a bohaté vrstvy denimu. V nasledujúcich outfitoch však určite zahliadneš aj krištáľové podprsenky, vražedné platformy, overal Mugler a koženú bundu s krokodílím efektom.

Speváčku Dua Lipu milujeme rovnako pre jej charizmu, hudbu, ale najmä pre úžasný štýl obliekania. Vďaka kreativite a odvahe prilákala milióny fanúšikov a nadšencov módy, ktorí so zatajeným dychom čakajú na každý nový klip či speváčkin módny počin na červenom koberci.



V jej outfitoch si často všimneš prvky vintage či aktuálne trendy, výstrihy, crop-topy, denim či kožené bundy s vražedne vysokými podpätkami a masívnymi doplnkami. Toto je 10 unikátnych outfitov, ktoré dokonale vystihujú speváčkin štýl, a my dúfame, že v nich nájdeš aj poriadnu dávku inšpirácie pre vlastný look.

Kontroverzné bondage šaty

Ak si fanúšičkou Dua Lipy, zrejme ti neuniklo, že už niekoľko rokov je múzou módneho domu Versace. Okrem toho, že sa ukázala v kampani značky na jeseň/zimu 2021 a v tom istom roku debutovala aj na prehliadke na milánskom fashion weeku, v modeloch Versace ju často zahliadneme aj na červenom koberci.

Svoju vášeň pre extravaganciu potvrdila Dua Lipa aj na 64. ročníku odovzdávania cien Grammy. Obliekla si totiž ikonický model s bondage efektom, ktorý v roku 1992 navrhol Gianni Versace. Zdroj: Getty Images/Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic



Jeden z najvýraznejších outfitov predviedla Dua práve na 64. ročníku udeľovania cien Grammy. Speváčka si obliekla kultové čierne bondážové vintage šaty, ktoré sú unikátnym rukopisom Gianniho Versaceho. V 90. rokoch ich preslávila aj modelka Cindy Crawford a Gianniho sestra Donatella Versace.

Dua Lipa nezabudla svoj look oživiť masívnymi reťazovými šperkami s logom medúzy a vyžehlenými blond vlasmi, ktorými vzdala hold Donatelle. Dizajnérka a popová diva majú už roky výborný pracovný vzťah a už čoskoro sa môžeme tešiť na výsledok ich najnovšej spolupráce v kolekcii La Vacanza, ktorú uvidíš už po predstavení v Cannes 23. mája.



„Donatella a ja sme si za tie roky vytvorili silné puto a som veľmi vďačná za podporu, ktorú som od nej a celého tímu dostávala od úplného začiatku svojej kariéry,“ vyjadrila sa Dua a my ťa o nadchádzajúcej novinke budeme, samozrejme, informovať.

Denim on denim

Speváčka sa v uliciach New Yorku vybláznila prezentáciou tohto perfektného denimového outfitu, a to na ceste do štúdia Jimmyho Fallona. K podprsenke Diesel so zipsovým zapínaním zladila prešívané džínsové nohavice so zakomponovanými čižmami na vražedne vysokom podpätku. Hoci Lipa znova raz dala vyniknúť svojim vypracovaným ramenám a bruchu, ako aj tetovaniam, našej pozornosti nemohol uniknúť ani džínsový opasok s ladiacou denimovou kabelkou.

Dua Lipa spravila na módnom trhu hotovú denimovú revolúciu. Inšpirovať sa môžeš aj lookom, ktorý predviedla na ceste do štúdia Jimmyho Fallona v New Yorku. Zdroj: Getty Images/Raymond Hall/GC Images, Getty Images/Gotham/GC Images, Getty Images/MEGA/GC Images

V e-shope značky nájdeš podobné varianty podprseniek aj iných denimových štýloviek za približne 200 až 300 eur. Lipa ponúka nekonečný zoznam inovatívnych nápadov, ako nosiť denimové topy, sukne, šaty či dokonca bikiny, a ver či never, máme sa od nej čo učiť. Na fotke vyššie si môžeš vychutnať vibes na štýl Christiny Aguilery a Y2K módy.

Čierny overal Mugler

Jedným z poznávacích znamení speváčkinho štýlu sú práve sexi línie a nekonečná dávka smelosti. Zo zoznamu nezabudnuteľných lookov hviezdy tak nemôžeme vynechať ani čierny overal s výraznými pruhovanými výstrihmi od luxusnej značky Mugler (vidieť na speváčke sme ho mohli v júli 2022 na obľúbenom festivale Lollapalooza v Chicagu). O tento excentrický skvost na mieru sa postaral samotný riaditeľ módneho domu Casey Cadwallader, ktorý nešetril ani bohatou vrstvou krištáľov, na spomínaný model totiž strategicky umiestnil viac ako 12-tisíc kusov.

Dua Lipa miluje sexi línie a extravaganciu. Na zozname najikonickejších lookov hviezdy nechýba ani overal od Muglera. Podobnú štýlovku môžeš mať vďaka spolupráci luxusnej francúzskej značky s H&M aj ty. Zdroj: Getty Images/Gary Miller/FilmMagic

Ak si pravidelným čitateľom Refresheru, zrejme ti neunikol náš módny update týkajúci sa exkluzívnej kolekcie H&M X Mugler (informácie o nej nájdeš aj tu). Kolekcia je už v predaji, no možno pár modelov ešte ostalo, overiť si to môžeš v e-shope značky.