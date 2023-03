VIDEO: Takto bude vyzerať spoločná kolekcia H&M x Mugler. Nechýba sexepíl ani unisex modely

V nadchádzajúcej kolekcii nebude núdza o korzety, povestné overaly či body. Pod palcom ju má práve kreatívny riaditeľ značky Mugler Casey Cadwallader.

H&M len minulý mesiac prekvapilo správou, že svoju najbližšiu spoluprácu chystá s luxusnou francúzskou značkou Mugler. Dnes 23. marca značky zverejnili prvé zábery spolupráce, ktoré potvrdili, že nadchádzajúce partnerstvo bude absolútne sexi. Pod palcom ho má totiž samotný Casey Cadwallader, kreatívny riaditeľ značky Mugler.

Podľa vedenia H&M sa umelec postaral o dokonalé stelesnenie „unikátneho a živého ducha“ francúzskej značky.

Spolupráca H&M x Mugler vyzerá dramaticky a sexi. Pod palcom ju mal práve kreatívny riaditeľ francúzskej značky Casey Cadwallader. Zdroj: H&M x Mugler

V kolekcii nebudú chýbať typické „muglerovské“ overaly, body či legíny s výstrihmi ani extravagantné korzety a denim. Podľa videí, ktoré H&M zverejnilo na svojom Instagrame, kolekcii dominuje čierna farba, ktorá je v niekoľkých prípadoch oživená kamienkami aj metalickými patentmi. Pozornému oku však neuniknú ani žiarivejšie modely v azúrovomodrej, zelenej či ružovej farbe.

Podľa Harper's Bazaar chcelo H&M spoluprácou zachytiť rozpoznateľný rukopis Mugleru, ktorý je stelesnením sexepílu, ženských siluet, sebavedomia, teatrálnosti a v neposlednom rade dramatickosti.

Okrem ultraodvážnych modelov a provokatívnej estetiky, ktoré sú osobnou voľbou Cadwalladera, je toto spojenie zároveň poctou už zosnulému zakladateľovi Mugleru Manfredovi Thierrymu Muglerovi. Súčasný kreatívny riaditeľ značky sa tak postaral o limitovanú sériu remakov archívnych modelov, ktoré majú ísť ruka v ruke s predstavami moderného zákazníka.

„Každý kúsok v kolekcii je momentom histórie módy – šancou pre globálnu komunitu fanúšikov vlastniť kúsok odkazu tejto značky,“ vyjadril sa tím Mugleru. „Aj keď kolekcia obsahuje pánske aj dámske oblečenie, centrom pozornosti bude najmä transformačný unisex styling, ktorý bol vždy súčasťou filozofie Mugleru,“ dodáva.

Okrem toho, že spolupráca dáva do popredia unikátny štýl francúzskej značky, si neodpustila ani odkaz na jej dlhodobé spojenie s hudbou a hravým marketingom. Súčasťou kampane je tak aj hudobné video, v ktorom hviezdia Shygirl, Amaarae, Eartheater, Arca aj legendárna modelka Jerry Hall. Spomínaná zostava predvádza spoločný remake tanečného hitu „Music Sounds Better With You“ od kapely Stardust z roku 1998. Celé video nájdeš nižšie.

Nielen samotné modely, ale aj spôsob prezentácie nadchádzajúcej kolekcie v nás vyvolal obrovské vášne. Línia, ktorá bude dostupná už 11. mája, vyzerá neskutočne príťažlivo a my sa už teraz nevieme dočkať, ako bude jej uvedenie na trh vyzerať. Francúzska značka, ktorá posledné sezóny zažíva hype aj vďaka celebritnej klientele (Kardashianky, Cardi B či Dua Lipa), si v spolupráci s H&M-kom zrejme zarobí na pekný komerčný úspech.

Na druhej strane treba uznať, že švédsky fast fashion gigant má na úspešné spolupráce nos. Už v minulosti sme boli svedkami vydarenej kolekcie s Karlom Lagerfeldom, so značkou Maison Margiela či Versacem.