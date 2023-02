H&M prekvapilo novou spoluprácou so značkou Mugler. Ako bude vyzerať a prečo internet žartuje na jej účet?

OK

Známy fast fashion gigant H&M má na svojom zozname niekoľko veľkých spoluprác s dizajnérskymi značkami vrátane Moschino, Simone Rocha, Balmain, Kenzo, Comme des Garçons či Karl Lagerfeld. Ako uvádza portál Hypebae, už onedlho k nim pribudne špeciálna kolekcia v spolupráci so značkou Mugler, ktorá vo svojom oblečení aj parfumoch kladie dôraz na ženské siluety, dramatickosť, teatrálnosť a sexappeal.

V roku 1970 ju založil Thierry Mugler, dnes ju miluje Bella Hadid, Madonna, Beyoncé aj Kardashianky.

View this post on Instagram A post shared by MUGLER (@muglerofficial)

Novú kolekciu spoločného partnerstva H&M a Mugler má mať pod palcom kreatívna riaditeľka spoločnosti Mugler Casey Cadwallader. Zatiaľ sa vie len málo o tom, ako bude nadchádzajúca a horúca novinka vyzerať a na aké konkrétne produkty sa môžeme tešiť, no podľa Hypebae majú produkty odrážať charakteristickú estetiku značky Mugler a spájať ju s dostupnými cenami, na ktoré sú zákazníci konfekcie a háemka zvyknutí.

Milovníci Mugleru a skúsení fashionisti tak predpovedajú, že sa v kolekcii zrejme objavia siluety, ktoré zvýraznia ženské krivky a možno dočkáme aj kabeliek a doplnkov.

Otázne je, či sa viac dozvieme ešte pred uvedením kolekcie alebo až pri jej spustení na jar 2023. Zakúpiť si ju budeš môcť na webstránke H&M aj vo vybraných kamenných predajniach.

Overal Mugler je jedným zo špecifických produktov značky. Diet Prada žartuje, či sú ľudia pripravení na viac overalov v spolupráci H&M a Mugler. Tento konkrétny model WOLFORD ťa vyjde na 700 eur. Zdroj: Mugler

Po minuloročných spoluprácach veľkých značiek s háemkom a skúsenostiach ti dáme len jednu radu: maj oči na stopkách. Pred obchodmi H&M sa totiž zvykne vytvárať niekoľkohodinový rad.

View this post on Instagram A post shared by Diet Prada ™ (@diet_prada)

Nadchádzajúca kolekcia sa však na internete nestretáva len s veľkými očakávaniami, ale aj negatívnymi a vo väčšine prípadov vtipnými komentármi. „Thierry by to nikdy nespravil...“ komentuje jeden z používateľov Instagramu. Známy módny portál Diet Prada zase na svojom Instagrame žartuje so slovami: „Ste pripravení na ďalšie overaly vo svojom feede?“

Jeden z najpopulárnejších produktov značky je totiž overal. Najlepší komentár pod príspevkom Diet Prada však znie: „Toto je smiešne. Ale – aj ja som chudobná a je to Mugler.“

