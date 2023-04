RECENZIA: 3. séria Mandaloriana

Oplatí sa ešte vôbec pozerať Mandaloriana a prečo sa točí v kruhu?

Prvej a druhej sérii Mandaloriana sme udelili 7/10, respektíve 5/10. Tvorcovia si následne dali pauzu a po viac ako dvojročnom čakaní bolo na mieste očakávať, že kvalita scenárov a príbehu porastie. Bohužiaľ, nestalo sa tak.

Tretia séria Mandaloriana sa začína po udalostiach seriálu Book of Boba Fett. Tam sa Grogu a Mando dali znovu dohromady a teraz začínajú nové dobrodružstvo. Ironické je, že dejová línia a rozvinutie charakterov oboch postáv bolo výraznejšie v dvoch epizódach Book of Boba Fett, kde sa objavili, než v celej tretej sérii Mandaloriana.

Grogu v celej sérii ani nemusel byť

Popravde, až na to, že Grogu dvakrát zachráni Manda v poslednej epizóde, bol v celej sérii zbytočný. Jeho prítomnosť nedáva takmer žiadny význam a v drvivej väčšine scén sa len tvári milo, poskakuje a vydáva nezrozumiteľné zvuky. Nestál pred žiadnou dilemou, jeho tréning sa nikam neposunul, takmer nijako nerozvinul vzťahy s inými postavami a až na pár pozdravov a pohladení s ním nechceli mať nič spoločné ani iné postavy.

Zdroj: Disney+

Môže za to aj fakt, že príbehová štruktúra celej tretej série je jeden veľký bordel. V priebehu série tvorcovia predstavili hneď niekoľko dejových línií. Sledovali sme snahu Manda „očistiť“ sa vo vodách planéty Mandalore, zoskupenie klanov Mandaloranov s Bo-Katan ako ich vodkyňou, súboj s imperiálnou skupinou záporáka Moffa Gideona a k tomu si musíme pripočítať aj dosť špecifickú epizódu číslo tri.

Skvelá 3. epizóda je len zábleskom kvalitnej scenáristiky

V nej tvorcovia zobrazili neschopnosť Novej republiky a odhalili politické a špiónske ambície a machinácie v novej vláde galaxie. Išlo o skvelú epizódu, ktorá sa však tónom a celkovou atmosférou do tohto seriálu vôbec nehodila (podobala sa skôr na béčkovú epizódu seriálu Andor). Najhoršie na tom je, že na ňu vo zvyšku série tvorcovia nijako nenadviazali, a tak jej rozuzlenie nepríde skôr ako v ďalšej sérii.

Popritom nás tvorcovia „mučili“ celkom zbytočnými „fillerovými“ epizódami, ktoré dej a postavy vôbec nikam neposunuli. Ide o epizódy, kde Mando a spol. bojujú proti pirátom na Nevarre a keď sa Mando a Bo-Katan hrajú na detektívov odhaľujúcich sprisahanie s agresívnymi robotmi. Zatiaľ čo súboj pirátov s Mandaloranmi bol aspoň vizuálne zábavný a ponúkol niekoľko podarených akčných scén, šiesta epizóda o agresívnych droidoch, v ktorej mal cameo aj Jack Black, bola absolútne zbytočná.

Zdroj: Disney+

Tvorcovia akoby nemali šajnu, kam majú Mandove kroky smerovať ďalej. Aj preto tu má dôležitejšiu rolu Bo-Katan než samotný Mando. V celej tretej sérii neexistuje jednotný a hlavný cieľ, za ktorým by Mando smeroval a namiesto toho chodí od jednej vedľajšej úlohy k druhej ako v nejakej RPG videohre.

Väčšina týchto postáv sa aj správa, akoby boli vo videohre. Existujú len preto, aby Mandovi povedali, čo má urobiť a koho zabiť. Tvorcovia ich nijakým zaujímavým spôsobom nerozvinuli, a ak si pamätáme dobre, v tretej sérii ani nepredstavili žiadne dobré nové postavy, ktoré by nejako zasiahli do deja.

Nudné a nezaujímavé postavy, ktoré sa nijako nevyvíjajú

Tvorcovia však nevedia urobiť zaujímavé veci ani s tými starými. V druhej sérii Mandaloriana sa dalo pochváliť aspoň to, že sa snažia Mandovu osobnosť okoreniť a posunúť jeho charakterové črty niekam dopredu. V 3. sérii je však jeho charakterový vývoj na bode mrazu. Podobne je na tom aj Bo-Katan, ktorej jedinou motiváciou je prevzatie moci nad planétou Mandalore. Nič iné sa o nej nedozvieš.

Zdroj: Disney+

The Mandalorian je stále dosť nelogickým seriálom. Až príliš veľakrát sme sa počas tretej série zamýšľali, prečo sa menia pravidlá v univerze Star Wars tak, ako sa to hodí scenáristom. Stačí spomenúť to, že len vo finálovej epizóde Mandalorania opustili svoju veľkú loď len preto, že sa k nim blížilo 10 až 15 nepriateľských stíhačiek. Mali pritom vlastnú menšiu flotilu, ktorá by imperiálne stíhačky mala absolútne zdevastovať.

Nehovoriac o tom, ako nám tvorcovia celý čas tvrdili, aká silná a obávaná je táto flotila. Ďalším príkladom je neustále menenie pravidiel postavy menom Armorer, ktorá spoločne s Bo-Katan vedie klany Mandaloranov. Opakovane mení pravidlá, podľa ktorých žije ich klan, a ohýba ich vždy, keď si to situácia vyžaduje.

Zmysel nedáva ani to, ako dal Mando na konci dokopy nového robota, ktorý sa automaticky stal šerifom celého Nevarra, a nikomu sa to nezdalo divné. Nepochopili sme ani to, prečo Moff Gideon dovolil Mandovi zničiť jeho vzácny projekt, keď ho celý čas sledoval na mape.

V týchto príkladoch by sme mohli pokračovať donekonečna. Po tretej sérii Mandaloriana si scenáristov predstavujeme ako znudené kostry zatvorené niekde v tmavej miestnosti, kde ich Disney drží ako rukojemníkov a oni sa príšernou kvalitou scenárov snažia volať o pomoc. Cítiť to ako pri celkovom príbehu, tak pri priemerných klišéovitých dialógoch.

Zdroj: Disney+

Seriál zachraňujú skvelé akčné scény a prepracovaný vizuál

Seriál zachraňuje fakt, že na ňom Disney nešetrí. V každej epizóde je hneď niekoľko akčných scén a tvorcovia sa nevyhýbajú ani veľkolepým súbojom vesmírnych stíhačiek. Z tohto hľadiska sa Mandalorian podobá skôr na celovečerný blockbuster v kinách než seriál. Vďaka častej akcii a oku lahodiacim scénam sa pri pozeraní divák nenudí a tvorcovia si zaslúžia veľký palec hore za to, čo dosiahli s treťou epizódou, aj keď to nesadne každému.

Podarili sa aj kostýmy a vizuálne efekty, ktoré boli miestami kvalitnejšie ako napríklad v marvelovských filmoch. Seriál oplýva veľkolepými produkčnými hodnotami a občas sa tvorcom podarí navodiť špičkovú sci-fi atmosféru (obzvlášť v neónových uliciach nočnej planéty Coruscant).

Páčilo sa nám rozvíjanie kultúry Mandaloranov a občasné záblesky kvalitnej filmárčiny, ktorá dokáže vytvoriť napínavé scény (ako napríklad koniec šiestej epizódy, keď pilot Novej republiky skúmal trosky vesmírnej stíhačky).

Zdroj: Disney+

Tretia séria Mandaloriana je scenáristicky a príbehovo obrovským sklamaním. Ak si niekto po druhej sérii pustí rovno štvrtú, príde akurát o to, že Grogu má ďalšieho meno a že Mando nemá Dark Saber. Príbeh seriálu len krúži dookola a v každej sérii sa reštartuje, pričom postavy nezažívajú nič prevratné, takže seriálu chýbajú dramatické zložky.

Oproti druhej sérii má však tretia viac kvalitne nakrútenej akcie, lepší vizuál a pomohlo aj to, že svoj herecký antitalent tu nepredvádzala Gina Carano v role Cary Dune. S prižmúrenými očami udeľujeme tretej sérii šesť bodov z desiatich, najmä preto, že nás baví sledovať tento seriál, aj keď vieme, že je vo väčšine aspektov prinajlepšom priemerný.

P. S. Ak bol Moff Gideon zaujímavý záporák, v tretej sérii je jednotvárny, plochý a nevýrazný. Rozuzlenie jeho deja a sporu s Mandom ťa nechá chladným.

P. S. 2 Ak chceš vidieť kvalitný Star Wars seriál s profesionálnymi scenáristami a hercami, aj keď s pomalším tempom, daj šancu Andorovi.