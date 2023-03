3. séria Mandaloriana je zatiaľ najlepšia zo všetkých. Seriál sa nám mení pred očami na niečo oveľa zaujímavejšie

Nové časti Mandaloriana sú zatiaľ veľmi podarené, so zaujímavými postavami a s dobrou akciou.

Tretia séria Mandaloriana sa začala celkom zostra. Už prvá epizóda bola dobrá, no po troch je jasné, že tvorcovia niečo zmenili. Príbeh začína mať seriálovejšiu štruktúru a jednotlivé epizódy vytvárajú kompletnejší celok s nadväzujúcimi dejovými líniami. Je oveľa zaujímavejší ako v prvých dvoch sériách, keď Mando lietal z planéty na planétu a plnil vedľajšie úlohy náhodných ľudí ako v nejakej videohre.

V prvých troch častiach je aj množstvo podarenej akcie, pričom sa tvorcovia zatiaľ zameriavajú na vesmírne stíhačky a vzdušné súboje s prepracovanými efektmi. Vrcholom stúpajúcej kvality bola tretia časť, ktorá mala takmer hodinu. Režíroval ju Lee Isaac Chung (Minari) a je škoda, že v tejto sérii nakrútil iba túto jednu časť.

Zdroj: Disney+

Od prvých dvoch sa výrazne líši. Po napínavom a akčnom úvode s Mandalorianom a Bo-Katan, ktorí čelili imperiálnym stíhačkám, sa dej zameral na vedca Pershinga. Toho si diváci môžu pamätať ako vedca, ktorý mal experimentovať na Groguovi v minulých sériách, keď ho uniesol Mof Gideon. Po porazení Gideona sa Pershing vrátil do Novej republiky, kde musel prejsť „nápravou“.

Nová republika sa v rehabilitačných programoch snaží prevychovať ľudí, ktorí slúžili pod vládou Impéria, a overuje si, či sa chcú zmeniť alebo sú stále verní Impériu. Ide o veľmi zaujímavú dejovú líniu, ktorá zobrazuje, aké následky majú intergalaktické vojny na bežných ľudí. Podobným zápletkám sa okrem seriálu Andor nevenoval žiadny iný hraný Star Wars film či seriál.

Zdroj: Disney+

Bolo by to rovnako dobré aj v Mandalorianovi, no to by najskôr museli hrať tieto postavy o čosi lepší herci. Neznámy herec Omid Abtahi, ktorý stvárňuje Pershinga, nie je veľmi presvedčivý, ale to sa dá zniesť. Dejová štruktúra, pomalšie tempo a zameranie sa na nie úplne jasné dejové línie s prvkami mysteriózna sú niečo, na čo nie sú diváci Mandaloriana zvyknutí.

Môže to teda medzi Mandovými dobrodružstvami pôsobiť rušivo a neakčne, ale je to vítaná zmena. Azda budú tvorcovia v nastolenom tempe pokračovať a ukážu viac takýchto epizód.

Aj prvé dve časti o Mandovi a Bo-Katan však boli skvelé a ich vzájomná spolupráca ťahá tretiu sériu vpred viac ako samotný Grogu. Tretia séria Mandaloriana je zatiaľ zo všetkých najlepšia. Do jej konca ostáva ešte šesť epizód.