Začala sa 3. séria Mandaloriana. Seriál si v prvej časti udržal svoje čaro, ale aj chyby

Na Disney+ je od 1. marca dostupná prvá epizóda 3. série Mandaloriana. Po takmer dvaapolročnom čakaní sa Din Djarin v podaní Pedra Pascala (Game of Thrones, The Last of Us) vracia a je s ním aj Grogu.

Tieto dve nerozlučné bytosti sa vydajú na planétu Mandalore, kde sa Mando musí vykúpať v „magickej“ vode. V očiach svojho klanu sa tak očistí od hriechu, keď si dobrovoľne sňal masku z hlavy, čo vodcovia jeho mandalorianskeho klanu zakázali.

Chvíľu však potrvá, než sa tam Mando dostane. Najskôr sa stretne so Cheef Kargom, ktorý mu chce pomôcť, ako sa len dá, a dokonca mu ponúkne možnosť stať sa šerifom v meste Nevarro, ktorému šéfuje. Mando je však neoblomný a znova dokazuje, že len máločo je pre neho dôležitejšie ako jeho mandalorianska viera.

Zdroj: Disney+

Na prvú časť sa dobre pozeralo a nenudili sme sa ani sekundu. Tvorcovia seriálu vytvorili v rámci Star Wars univerza celkom zaujímavý svet, v ktorom sa Mando a jeho kamaráti pohybujú na hrane medzi zloduchmi a dobrákmi.

V prvej časti bolo aj prekvapivo veľa akcie, akurát si scenáristi mohli dať viac záležať na záporákoch, ktorí sú dosť nevýrazní a generickí (piráti sú zlí, lebo sú piráti, a nemajú žiadne iné charakteristické črty osobnosti).

Mando má však na začiatku tretej série rovnaký problém, aký mu vyčítame už od tej prvej. Dejová štruktúra seriálu sa podobá na RPG hry, v ktorých hlavná postava cestuje po svete, stretáva sa s vedľajšími či úplne zbytočnými postavami a dostáva od nich úlohy.

Zdroj: Disney+

Mandalorianovi by prospelo, keby ho tvorcovia po dvoch sériách štruktúrovali originálnejšie a s väčším dôrazom na postavy, ich motivácie a charaktery. Tieto postavy by teoreticky mohli zastúpiť roboti posielajúci Mandovi esemesky s inštrukciami, no seriálu by to takmer vôbec neublížilo. Nie je to príliš záživný systém rozprávania deja.

Prvá, hoci krátka epizóda však bola zábavná a pokračovala v nastolenom trende celkom pekného vizuálu (na pomery televíznej produkcie), aký bude zrejme Star Wars seriály sprevádzať aj v najbližších rokoch.

Tešíme sa na ďalšiu epizódu, no treba sa zmieriť s tým, že Mandalorian bude len oddychový, zábavný Star Wars seriál s občasnou vatou v deji a so zbytočnými epizódami. Pre veľa divákov to bude postačujúce. My ostatní sa môžeme tešiť, že existuje aj Andor.

