Odhalili skutočné zisky blockbusterov. Prekvapí ťa, ako funguje účtovníctvo v Hollywoode

Analytici vypočítali, koľko v skutočnosti zarábajú hollywoodske filmy. Výsledky ťa prekvapia.

Server Deadline zostavil rebríček 10 najziskovejších filmov roka 2022. Údaje majú zo zákulisia Hollywoodu a z iných overených zdrojov, ktoré reálne vidia do účtovných kníh a poznajú skutočné náklady, tržby a zisky hollywoodskych blockbusterov.



Kinotržby totiž neznačia, koľko štúdio na filme reálne zarobilo. Štúdiá do týchto údajov nezapočítali náklady na propagáciu či distribúciu filmov po celom svete a častokrát ani bonusy pre tvorcov a hercov. Inými slovami, pri blockbusteroch si k rozpočtu na film musíš pripočítať desiatky až stovky miliónov dolárov a až potom dostaneš reálne náklady. Nehovoriac o tom, že štúdiá nedostávajú ani plnú čiastku z predaja vstupeniek.

Z medzinárodných trhov získavajú filmové štúdiá z tržieb za vstupenky v priemere okolo 40 až 50 % (z Číny dostávajú ešte menej – okolo 25 %), no a z kín v Kanade a USA získavajú minimálne 50 %. Niektoré štúdiá si pri vybraných filmoch pýtajú väčší podiel, ako napríklad Disney pri Avatar 2, kde podľa zdrojov Deadline brali až 55 % z medzinárodných tržieb a 65 % z hodnoty vstupeniek z USA a Kanady. Pre menšie, nezávislé filmy platí to, že štúdiá zarábajú na vstupenkách menej.

Avatar: The Way of Water. Zdroj: 20th Century Studios

Myslieť treba aj na to, že čím je film v kinách dlhšie, tým získavajú prevádzkovatelia kín väčší podiel na tržbách. Zatiaľ čo v premiérový víkend ide napríklad 65 % štúdiu a 35 % kinu, o dva mesiace neskôr je to už naopak. Aj preto sú pre hollywoodske štúdiá najdôležitejšie tržby počas premiérového víkendu.

V konečnom dôsledku tak nikdy nie je úplne jasné, koľko štúdiá na filmoch zarábajú. Obzvlášť v prípadoch, keď si do účtovníctva vkladajú náklady na reklamu, ktorú si robia na vlastných televíznych staniciach.

Na druhej strane si v posledných rokoch účtujú do tržieb/ziskov aj to, keď predajú film vlastnej streamingovej službe. Napríklad Disney si účtuje do plusu to, čo vyplatí samo sebe za to, že vydá marvelovku či animák od Pixaru na Disney+.

Dialo sa to pri každom filme z tohto rebríčka, keďže väčšina streamingových služieb patrí pod nejaké štúdiá (Disney+ pod Disney, Peacock pod Universal, Paramount+ pod Paramount, HBO Max pod Warner Bros. Discovery). Vzhľadom na všetky tieto premenné je nemožné pozrieť sa na úplne presné zisky, takže nasledujúce údaje ber s rezervou.

10 najziskovejších hollywoodskych filmov v roku 2022

10. Smile (štúdio Paramount) – zisk 101 miliónov dolárov

Štúdio Temple Hill nakrútilo tento horor v spolupráci so štúdiom Paramount Pictures za 17 miliónov dolárov. Film mal pôvodne vyjsť na streamingovej službe Paramount+, ale šéfom štúdia Paramount sa páčil natoľko, že ho presunuli do kín a spropagovali za ďalších 50 miliónov dolárov.

Celkové náklady boli 107 miliónov dolárov, a to pre vyplatenie bonusov, podiely z tržieb, náklady na distribúciu, výrobu fyzických nosičov a propagáciu (tieto náklady tvoria celkový rozpočet každej snímky všeobecne).

Snímka v kinách nakoniec zarobila 217,4 milióna dolárov, z čoho sa štúdiu vrátilo 98 miliónov dolárov. Ďalšie zisky tvoril predaj fyzických a digitálnych nosičov (30 miliónov) a predaje práv televíznym staniciam a streamingovým službám (80 miliónov).

Je však nemožné určiť, čo z toho sú reálne zisky, keďže streamovacia služba Paramount+, ktorá štúdiu Paramount Pictures platila za práva na streamovanie filmu, patrí pod spoločnosť Paramount Pictures. Ako sme avizovali vyššie, toto sa stalo v prípade každého filmu v tomto článku.

Štúdio tak, veľmi zjednodušene povedané, platilo samo sebe. Istá čiastka z tých 80 miliónov však pochádza aj od Netflixu, ktorý si tiež zaplatil za streamingové práva, či od iných televíznych staníc.

Smile (2022). Zdroj: Paramount Pictures

9. Thor: Love and Thunder (štúdio Marvel/Disney) – zisk 103 miliónov dolárov

Thor 4 zarobil menej ako Thor: Ragnarok, ale je to aj preto, že snímka sa nedostala do čínskych ani ruských kín, kde napríklad Thor: Ragnarok zarobil 136 miliónov dolárov. Disney snímku nakrútilo za 250 miliónov dolárov, ďalších 160 miliónov dalo na propagáciu a celkovo ich film stál 547 miliónov dolárov.

Snímka v kinách zarobila 760 miliónov dolárov, z čoho sa štúdiám Marvel/Disney vrátilo 350 miliónov dolárov. Celkovo na komiksovke zarobili 650 miliónov dolárov, z čoho im po odrátaní nákladov ostalo 103 miliónov dolárov.

Zdroj: Marvel Studios

8. Puss In Boots: The Last Wish (štúdio Universal/DreamWorks Animation) – zisk 120,2 milióna dolárov

Kocúr v čižmách 2 mal pomalší štart a menší premiérový víkend, ale kvalita snímky a spokojnosť divákov sa postarali o to, že rodiny chodili na animovaný film do kina v ďalších týždňoch a mesiacoch vo veľkom počte. Snímka tak postupne zarábala viac a viac, až si z kín nakoniec odniesla 478 miliónov dolárov, z čoho sa štúdiám vrátilo 210 miliónov dolárov.

Celkové tržby filmu predstavujú 440 miliónov dolárov, z čoho si štúdiá Universal a Dreamworks odpočítali celkové náklady vo výške 320 miliónov dolárov, takže film „je v zisku“ 120 miliónov dolárov.

Kocúr v čižmách 2, trailer. Zdroj: Universal Pictures

7. The Batman (Warner Bros. Discovery) – zisk 177 miliónov dolárov

Batman od režiséra Matta Reevesa od nás v recenzii dostal hodnotenie 10/10. Fantastický triler zaujal aj divákov v kinách, kde celosvetovo zarobil 770,9 milióna dolárov. Štúdio z toho získalo 355 miliónov dolárov a celkovo na filme zarobilo 635 miliónov dolárov.

Celkové náklady činili 458 miliónov dolárov (z toho 200 miliónov na výrobu a 135 za propagáciu), a tak bola snímka v zisku 177 miliónov dolárov.

The Batman, Robert Pattinson. Zdroj: Warner Bros.

6. The Jurassic World: Dominion (Universal/Amblin) – zisk 229,7 milióna dolárov

Jeden z trojice filmov, ktorým sa minulý rok podarilo zarobiť v kinách viac ako miliardu dolárov (ďalšími boli Top Gun Maverick a Avatar 2), nakrútili v štúdiu Universal za 185 miliónov dolárov a spropagovali za ďalších 145 miliónov dolárov.

Z 1,001 miliardy dolárov zarobených v kinách sa im vrátilo 430 miliónov. Celkové náklady boli na úrovni 520 miliónov dolárov, pričom štúdio na snímke zarobilo 750 miliónov dolárov, takže im ostalo 229,7 milióna dolárov.

Jurassic World: Dominion. Zdroj: Universal Pictures

5. Black Panther: Wakanda Forever (Marvel/Disney) – zisk 259 miliónov dolárov

Pokračovanie Black Panthera zarobilo v kinách po celom svete o 36 % menej ako jednotka. Môže za to viacero faktorov, ako napríklad menšia návštevnosť kín po pandémii, čakanie divákov na premiéru na Disney+ či dlhšia stopáž, pre ktorú mal film aj menej premietaní, keďže kiná mohli film za deň premietať menejkrát ako o polhodinu kratšiu jednotku.

Išlo o prvú marvelovku od Avengers: Endgame z roku 2019, ktorú sa štúdiu Disney podarilo dostať do čínskych kín. Avšak, snímka tam premiérovala veľmi neskoro, keď už bol film voľne dostupný na internete, a tak si ho diváci radšej stiahli či pozreli online. Jednotka zarobila v čínskych kinách 105 miliónov dolárov, dvojka len 15,5. Disney malo na filme zinkasovať 259 miliónov dolárov.

Zdroj: Marvel Studios

4. Doctor Strange In The Multiverse Of Madness (Marvel Studios/Disney) – zisk 284 miliónov dolárov

Komiksovka od Marvelu a Disney v kinách zarobila 950 miliónov dolárov, z ktorých sa štúdiám vrátilo 440 miliónov dolárov. Celkovo na filme zarobili 780 miliónov dolárov a na náklady minuli 496 miliónov dolárov, takže na filme v „čistom“ zarobilo štúdio Disney 284 miliónov dolárov.

Reálne zisky budú nižšie, keďže si Disney do ziskov započítalo aj sumu, ktorú vyplatilo samo sebe za streamovanie na vlastnej streamingovej službe (Disney+), čo platí pre všetky filmy v tomto článku.

Zdroj: Marvel Studios



3. Minions: The Rise Of Gru (Universal/Illumination) – zisk 382 miliónov dolárov

Séria Mimoni/Ja, zloduch je stále nesmierne populárna a obľúbená po celom svete. Filmové tržby však nie sú pre štúdiá Universal a Illumination najdôležitejším príjmom. Server Deadline informuje, že predaj merchandise a všetkých produktov so značkou Mimoni/Ja, zloduch presiahol tržby 6 miliárd dolárov.

Na propagácii tohto filmu sa teda podieľali viaceré firmy a partneri, ktorí následne ťažia z predaja tovaru spojeného so značkou. Podľa Deadlinu malo štúdio Universal k dispozícii 285 miliónov dolárov na celosvetovú propagáciu, pričom samo do reklamy investovalo 140 miliónov dolárov (snímku nakrútili za rovnú stovku miliónov dolárov). Ide tak o ďalší príklad, keď propagácia filmu stojí oveľa viac ako jeho nakrútenie/dokončenie.

Animák zarobil v kinách 960 miliónov dolárov, z čoho sa štúdiám vrátilo 420 miliónov dolárov. Celkovo na filme po pripočítaní ziskov z predaja fyzických a digitálnych nosičov a predaja streamingových práv (ako pre Peacock patriaci pod Universal, tak Netflix) zarobili 750 miliónov dolárov.

Po odčítaní celkových nákladov (177 miliónov za nakrútenie a dokončenie filmu a 180 miliónov na propagáciu) ostal štúdiám Universal a Illumination zisk 382 miliónov dolárov.

Zdroj: Universal Pictures

2. Top Gun: Maverick (Paramount) – zisk 391 miliónov dolárov

Top Gun 2 bol extrémne úspešný film, ktorý štúdio Paramount pôvodne chcelo vydať na svojej streamingovej platforme Paramount+, keďže kiná boli cez pandémiu viac-menej zatvorené. Tom Cruise ich však prehovoril, aby film odložili a dali do kín. Výsledkom je neuveriteľných 1,493 miliardy dolárov zarobených v kinách, z ktorých sa štúdiu vrátilo 700 miliónov dolárov.

275 miliónov dolárov z predaja fyzických a digitálnych nosičov je v posledných rokoch ako zjavením z nebies. Top Gun: Maverick sa už po prvom týždni predaja nosičov dostal do TOP 20 najlepšie predávaných digitálnych filmov v histórii. Štúdio na snímke zarobilo celkovo 1,145 miliardy dolárov. Po odčítaní nákladov im ostal finálny zisk 391 miliónov dolárov, ktorý si rozdelili produkčné štúdiá Paramount, Skydance a New Republic, ktoré do snímky investovali peniaze.

Zaujímavé je, že najväčšiu časť nákladov tvoria podiely na tržbách pre vybraných producentov a tvorcov snímky. Producent Jerry Bruckheimer, režisér Joseph Kosinski, herec a producent Tom Cruise a scenárista a producent Christopher McQuarrie zhrabli podstatnú časť z celkových 280 miliónových bonusov. Tom Cruise na snímke údajne zarobil niečo medzi 100 až 200 miliónov dolárov. Za to, aké šialene náročné bolo nakrúcanie, si to tvorcovia zaslúžia.

Top Gun: Maverick. Zdroj: Paramount Pictures

1. Avatar: The Way of Water (Disney/20th Century) – zisk 531 miliónov dolárov

Film, na ktorý fanúšikovia čakali 13 rokov, splnil všetky očakávania. James Cameron nakrútil ďalší skvelých sci-fi blockbuster, ktorý sa navyše stal 3. najzárobkovejším filmom histórie bez započítania inflácie (pozor, nie najziskovejším). V kinách zarobil 2,316 miliardy dolárov, z čoho sa štúdiu vrátilo 1,268 miliardy dolárov. Celkovo štúdio Disney na snímke zarobilo 1,618 miliardy dolárov, no malo aj obrovské náklady.

Nakrútenie a dokončenie snímky zožralo 400 miliónov dolárov, propagácia ďalších 180 miliónov dolárov (na reklamu minuli partneri filmu ďalších 170 miliónov dolárov), výroba a distribúcia fyzických nosičov stála 100 miliónov a veľkú časť z 300-miliónového bonusu z tržieb si rozdelili režisér a scenárista James Cameron s producentom Jamesom Landauom. Po odčítaní nákladov vo výške 1,087 miliardy dolárov ostalo štúdiu Disney v čistom 531 miliónov dolárov.

Avatar: The Way of Water. Zdroj: 20th Century Studios

Rok 2022 bol zatiaľ najsilnejší z pandemických rokov v kinách. Bol zároveň znamením toho, čo od kín môžu diváci čakať v blízkej budúcnosti. V prvom rade je to viac hororov a menej romantických komédií. Zatiaľ čo horory v kinách fungovali a zarábali, romantické komédie sa presunuli skôr na streamingové služby.

Deadline sa pozrel aj na 5 najväčších prepadákov roka 2022

5. Babylon – 84,7 milióna dolárov v mínuse

4. Devotion – 89,2 milióna dolárov v mínuse

3. Lightyear – 106 miliónov dolárov v mínuse

2. Amsterdam – 108,4 milióna dolárov v mínuse

1. Strange World – 197,4 milióna dolárov v mínuse

P. S. Štúdiá niekedy neuvádzajú ani to, že si z nákladov na produkčný rozpočet odpočítajú daňové úľavy od krajín, v ktorých snímky nakrúcali.