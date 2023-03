Tréner Jany Landl: Naše online tréningy si mesačne predpláca 7-tisíc ľudí. Dúfam, že raz vypredám O2 Arénu (Rozhovor)

Svoj biznis s cvičením online rozbehol počas pandémie. Za tri roky ho posunul na úroveň, keď sa z jeho mena stala úspešná značka, pod ktorou predáva online tréningy, knihy, diáre, výživové poradenstvo a vypredáva haly.

Pôvodným plánom Janyho Landla bolo najskôr vytvorenie online programu na cvičenie, ktorý chcel uviesť na trh tesne pred vypuknutím pandémie. Podarilo sa mu však dosiahnuť omnoho viac. Vytvoril komunitu aktívne žijúcich ľudí, ktorí si u neho kupujú tisícky predplatných mesačne, zdravo sa stravujú a cestujú na jeho eventy.



Podľa jeho slov okrem online tréningov organizuje aj zhruba 40 eventov ročne, kde spolu s ním cvičia stovky ľudí. „Najskôr som chcel vypredať malú telocvičňu, potom väčšiu. Podarilo sa mi vypredať Refinery Gallery a dúfam, že raz vypredám Zimný štadión Ondreja Nepelu alebo 02 Arénu,“ hovorí Jany v rozhovore pre Refresher.

Tréner Jany Landl rozbehol biznis s online cvičením. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Tvoj biznis s online tréningmi sa rozbehol najmä počas pandémie. Kam sa ti ho odvtedy podarilo posunúť?Je pravda, že celé sa to začalo vo veľkej miere práve vtedy. Nápad však prišiel už skôr. Keď vypukla pandémia, akurát sme spúšťali predaj programu s názvom B56, čo bol 56-dňový program obsahujúci online tréningy. Riešil som však dilemu, či je vhodné obdobie na jeho spustenie. Nezdalo sa mi správne brať vtedy peniaze za online tréningy, hoci ja som svoje posledné investoval do webovej stránky, natáčania videí a ďalších vecí okolo toho.



Najskôr som streamoval na sociálnych sieťach zadarmo a až neskôr sme si s tímom povedali, že urobíme platené live vysielanie. Odvtedy prešli tri roky a všetko sa to neuveriteľne posunulo. Začal som točiť s jedným telefónom vo svojej kuchyni a dnes mám svoje štúdio a desaťčlenný tím ľudí, ktorí sa starajú o všetko. Od produkcie cez marketing až po výživové poradenstvo. Okrem mňa streamujú aj ďalší tréneri ako Zora Czoborová, Nina Menkynová, Lucia Mokráňová a Vierka Aysi. Naše štúdio je úplne sebestačné a okrem live tréningov tu točíme aj varenie alebo nahrávame podcasty.

Našimi programami si prešlo dokopy 35 000 ľudí. Cvičia s nami Slováci, ktorí žijú po celom svete a majú nás predplatených v deväťdesiatich krajinách sveta.



Som veľmi rád, že firma sa posunula tam, kde je dnes, ale v prvom momente sme ani netušili, kam to pôjde. Proste ma to bavilo, tak som to robil a ľudia sa na tých tréningoch bavili a aj ich motivovali k nejakej pozitívnej zmene. Som ten typ človeka, ktorý sa neuspokojí s tým, čo je tu a teraz, a stále hľadám cesty, ako celý biznis posúvať ďalej. Navyše som zistil, že online nemá obmedzenia. Na Slovensku a v Česku je povedzme 15 miliónov obyvateľov, ku ktorým sa viem dostať. Keď sa dostanem k nim, je tu ešte zvyšok sveta.



Čo všetko dnes funguje pod značkou Jany Landl okrem streamovania tréningov?

Všetko pomaly preklápame do projektu Live Energy, kde streamujem nielen ja, ale aj ďalší tréneri. Ja robím program pre pokročilých, kde jeden tréning trvá 60 minút. Okrem toho robím spolu so spomínanými trénerkami aj program Live 30 pre začiatočníkov.