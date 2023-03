Lucia Szabová ide po materskej prestávke znova do boja. Zápasiť bude už čoskoro

Pobije sa ešte tento mesiac.

Známa MMA zápasníčka Lucia „Silent Killer“ Szabová sa po materskej prestávke vracia do bojového kolotoča. Jej posledný zápas bol ešte v roku 2021 na pražskej Štvanici, kde zvíťazila nad Corneliou Holm a svoj rekord v bojových miešaných umeniach upravila na 6 : 0.



Pôvodne majsterka Slovenska v Muay Thai, šampiónka Oktagon Výzvy 4 a prvá žena, ktorá v Oktagon MMA získala bonus za výkon večera, sa pred bojom v MMA vracia do stand-up prostredia, v ktorom ju preverí skúsená česká reprezentantka Michaela Hlaváčiková, ktorá zastupuje MTO Olomouc.

To, že čaká synčeka, oznámila fighterskej komunite pred rokom na turnaji Oktagon 31. Aktuálne je už stopercentnou mamičkou chlapčeka Dragana, ktorý ju natoľko tešil a zamestnával, že rozmýšľala, či sa vôbec do boja znova vráti. O tehotenstve a tréningoch nám viac porozprávala aj v osobnom rozhovore.



Napokon sa „Silent Killer“ rozhodla po niekoľkých mesiacoch po tehotenstve vrátiť do gymu a po príprave nastúpi do zápasu už 31. marca na turnaji MTO Fight Night. Príbeh od ohlásenia tehotenstva cez pôrod až po návrat do zápasu mapuje Oktagon prostredníctvom dokumentu Cesta za snom, pričom prvé dva diely sú dostupné na Youtube organizácie. Aktuálne sa už pripravuje ďalší diel.