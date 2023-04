Sťahovák Joxy: Už sme sťahovali aj erotický salón s vodnými posteľami. Bremenár si môže zarobiť vyše 2 000 eur

Pri sťahovaní je viac ako fyzická sila dôležitá správna technika.

35-ročný Joxy začínal so sťahovaním pred vyše 10 rokmi, keď si takto privyrábal ako brigádnik. Medzitým sa stihol vypracovať na manažéra bratislavskej firmy Vaše Sťahovanie, pričom podniká aj v nákladnej preprave, predaji baliaceho materiálu a najnovšie aj na realitnom trhu.



Zaujímalo nás, s akými problémami sa „sťahováci“ najčastejšie stretávajú, aké najdrahšie veci už sťahoval a na čo by si pri príprave bytu na sťahovanie mali ľudia dávať väčší pozor.

Sťahujete predovšetkým byty. Ako sa sťahuje v klasických panelákoch s úzkymi chodbami a výťahmi? To musí byť celkom zábava...Áno. V mnohých bytovkách navyše zastavujú na medziposchodiach. Dôležité je o týchto veciach dopredu vedieť. Klienti vám niekedy nepovedia ani to, že z parkoviska je to k vchodu 100 metrov.

Sťahovanie krídlového klavíra. Zdroj: archív respondenta

Prichádza pri sťahovaní k poškodeniu tovaru?

Ešte sa nám to nestalo. No máme poistenie, ktoré preberá zodpovednosť za škodu, aj keď ju spôsobí tretia osoba, ak napríklad opitý okoloidúci zvalí skriňu. Riziko poškodenia je aj pri preprave.

Keď napríklad niekto pred autom prudko pribrzdí, môže dôjsť k malej škode. Stalo sa mi však už aj to, že si chcel klient vytvoriť poistnú udalosť a sám si rozbil chladničku. Aj preto si všetko fotíme, nech máme dôkazy.

Sú ľudia na svoje veci citliví? Ste počas sťahovania pod drobnohľadom?

Veľmi. Na nábytok sú často citovo naviazaní. Keď sme sťahovali jedného klienta zo Žiliny do Nórska, trval na tom, aby sme mu komodu zabalili do troch vrstiev. Mnohí si k nábytku vytvárajú silné puto, pričom nemusí ísť ani o cenné kúsky. Je to kus ich bytia. Upozorňujú nás, nech si zatvárame auto, a sledujú, aby nikto nič nevzal.