Podvodníci sú na Facebooku aj Bazoši: Tajomná Karyn mi chcela vybieliť účet cez falošný link na Packetu

Keď mi podvodníčka povedala, že všetko, čo musím urobiť, je získať peniaze, v tej chvíli som vedela, že všetko, čo musím urobiť, je ukončiť konverzáciu a zablokovať ju. Kamarátke však chceli siahnuť na celý zostatok účtu.

Pred pár mesiacmi sme ti priniesli reportáž o tom, ako na obľúbenej platforme Vinted fungujú podvodníci. Z účtu Slovenky Paulíny sa im dokonca podarilo vytiahnuť viac ako 900 eur. Napriek tomu, že mňa apka Vintedu ešte nestihla zlákať, viac ako rok a pol sa mi darí posúvať „nenosené“ oblečenie cez Facebook Marketplace. Kým doteraz som mala len pozitívnu skúsenosť, minulý mesiac prišla poriadna facka. Jedna z podvodníčok sa ma prostredníctvom pekných slov, prílišnej ochoty a falošného linku na stránku zásielkovej služby Packeta pokúsila obrať o peniaze. Zistila som, že zďaleka nie som jediná...



Okrem skúseností iných „obetí“ sa v článku dozvieš aj to, ako nenaletieť internetovým podvodníkom a ako na podobné podvody reaguje spoločnosť Packeta. Čítaj pozorne, možno ti zachránime balík peňazí.

Podvodníčka ma kontaktovala cez Facebook Market. Totožné podvody však fungujú aj na Bazoži a Vintede. Zdroj: Roberto Cortese

Buď v Packete spáva, alebo má akútnu „módnu pohotovosť“

Bolo niečo po šiestej večer a na facebookovom Marketplace mi prišla správa so záujmom o zlatý top. Potešila som sa, keďže už pár dní sa mi ho nedarilo predať. Nová zákazníčka menom Karyn ma oslovila správou bez gramatických chýb, slušne pozdravila a požiadala o nákup cez Packetu. Predávam cez ňu stále, takže mi tento spôsob len vyhovoval. „Dobrý deň, stále predávate? Môžete tovar poslať prostredníctvom DPD/Packeta? Za tovar a dopravu zaplatím v plnej výške. Žijem v Stráži. Prajem pekný deň!“ napísala.

Samozrejme, že zaplatíš, veď to je klasický postup, pomyslela som si. „Prajem dobrý večer. Samozrejme, viem vám top poslať cez Packetu, nie je žiadny problém. Momentálne som na služobnej ceste, ale v utorok ráno vám ho viem odoslať. Ak je to pre vás v poriadku, zašlite mi, prosím, vaše údaje k Packete,“ odpísala som, zákazníčky mi totiž vždy peniaze zasielajú na účet a ja im následne balík odošlem cez odberné miesto.

Asi o dve minúty po odoslaní mojej správy mi Karyn poslala fotku, na ktorej bolo vidieť, že stojí pri termináli Packety. V tej istej chvíli sa mi to prestalo pozdávať. Vravela som si, že baba buď zrejme v Packete spáva, alebo má „módnu pohotovosť“a za každú cenu potrebuje môj top. Alebo jednoducho klame...

O dve minúty, ako som prikývla na spôsob dodania cez Packetu, mi Karyn poslala fotku, že sa nachádza v Packete. V momente mi to prišlo podozrivé. Zdroj: Refresher/Denisa Šútorová

„Budu platiť přes Packeta. Peníze obdržíte ihneď, nejedná se o dobírku. Napište prosím svůj e-mail, je vyžadován terminálem,“ napísala mi k fotografii, pričom bystrému oku neujde, že Karyn zrazu prešla zo slovenčiny na češtinu.

Zaslala som jej môj e-mail, nepovažovala som ho za citlivý údaj. Takisto som sa spýtala, ako funguje získavanie peňazí cez Packetu, keďže som ešte takýmto spôsobom nepostupovala. Karyn mi napísala, nech skontrolujem svoj e-mail a postupujem podľa pokynov.

Karynine údaje sa nezhodujú, aké prekvapenie!

Na e-mail mi nič neprišlo. Karyn si teda vyžiadala moje telefónne číslo, kde mi bola po čase doručená „záhadná“ SMS spolu s linkom. Po kliknutí naň som zistila, že suma predaja sedela (8 eur), no meno kupujúceho nie. Namiesto Karyn tam svietilo Anna Nowak. A adresa? Po jej zadaní do Googlu som sa dostala do Ázie.

Aby som podvodníčku „zmiatla“ alebo skôr mala od nej pokoj, napísala som, že SMS úspešne prišla a že sa jej ozvem v dohodnutý utorok. Už som však tušila, že pôjde o podvod.

Zase hovorí po slovensky... Zdroj: Refresher/Denisa Sutorova

Keď Karyn odpísala: „Žiadny problém, všetko, čo musíte urobiť, je získať peniaze,“ v tom momente som vedela, že všetko, čo musím urobiť, je okamžite ukončiť konverzáciu.

Na červené políčko s nápisom „vyzdvihnúť peniaze“ som neklikla, a aj keď vo mne tkvela poriadna zvedavosť, odolala som. Ako sa dočítaš nižšie v článku, za nápisom, ktorý sľuboval prevedenie platby na môj účet, sa skrývala platobná brána vyžadujúca údaje mojej platobnej karty. Ak by som ich zadala, podvodníčka by získala kontrolu nad mojím účtom a mne by ostali len oči pre plač.

Karyn na mňa začala tlačiť, následne prišiel spam, na ktorý som viac nereagovala. Vraj si mám peniaze vyzdvihnúť hneď, inak sa vrátia na jej účet. V predposlednej správe už nezmenila len jazyk, ale aj osobu. „Nedostal som žiadne oznámenie,“ píše mi Karyn.





Karyn na mňa začala tlačiť. Konverzáciu som ukončila. Zdroj: Refresher/Denisa Sutorova

Ešte predtým ako som Karyn blokla, nezabudla som preskúmať jej profil na Facebooku. Tú istú fotku mala na ňom vyše 20-krát, neexistovali žiadni jej priatelia, žiadne statusy, žiadne lajky, žiadne známky toho, že žena, ktorá je na fotke, je skutočne „Karyn“. Úprimne mi nebolo všetko jedno a ten pocit, že niekto sedí za počítačom a práve v tejto sekunde sa ma snaží oklamať, bol strašný. Zároveň som však na seba bola hrdá. Podvodníčke som nenaletela.

Google aj samotná Packeta mi všetko potvrdili

V momente, ako som do vyhľadávača zadala heslo „Packeta, vyzdvihnutie peňazí“, mi do očí udrelo jediné slovo: podvod. Prvý odkaz vo vyhľadávaní ma okamžite nasmeroval na oficiálnu stránku Packety, kde spoločnosť upriamuje pozornosť na phishing a podvodníkov na inzertných portáloch, ktorí sa snažia získať tvoje citlivé údaje (v tomto prípade údaje kreditnej karty). Ako uvádza Packeta na svojom webe, podvodník sa „spolieha na nepozornosť obete“.

Aby „páchatelia“ získali tvoje údaje o karte, „neoprávnene kopírujú a upravujú internetové informačné stránky spoločnosti Packeta a zároveň využívajú ďalšie podvodné internetové stránky vzhľadovo porovnateľné s platobnými bránami, v ktorých sa vypĺňajú vaše údaje o platobnej karte,“ uvádza spoločnosť.

Modelová situácia na stránke Packety sa navlas zhoduje s mojou skúsenosťou s Karyn.

Packeta na svojej stránke upozorňuje na podvodníkov a radí, ako postupovať v prípade, že si naletel:

Vandu sa pokúsili obrať o zostatok na účte, banka stihla zareagovať

Pred vybielením mojej kreditky ma však nezachránila iba podozrievavosť, ale aj rozhovor s mojou kamarátkou Vandou, ktorej sa pred pár mesiacmi stala podobná vec. Vandu podvodník kontaktoval kvôli inzerátu na portáli Bazoš.

Vandu kontaktoval podvodník cez inzerát na Bazoši. Na podvody na inzertných portáloch varuje aj samotná Packeta. Zdroj: Paul Felberbauer

„Snažila som sa predať športový dres. Cez Whatsapp sa mi hneď ozval prvý záujemca, keďže som tam uviedla aj svoje telefónne číslo. Mal vážny záujem, overoval si cenu a dostupnosť. Tvrdil, že najrýchlejší spôsob bude, ak použije Packetu, pošle kuriéra a zaplatené peniaze si prevezmem z portálu Packeta. Najskôr sa mi to nezdalo podozrivé, keďže komunikoval veľmi zdvorilo, bez nejakých gramatických chýb alebo čudnej skladby vety,“ hovorí Vanda pre Refresher.

Následne jej mal „kupujúci“ zaslať link, kde bolo potrebné zadať údaje zo svojej platobnej karty na vyzdvihnutie peňazí. Podobný link mi zaslala Karyn.

„Raz som sa pokúsila zadať údaje z karty, no nefungovalo to. Napísala som to záujemcovi a dožadoval sa nejakej inej karty, čo mi už bolo podozrivé. Potom mi z Tatra banky prišla notifikácia, že z mojej karty bola zamietnutá platba na diaľku, a to vo výške zostatku na účte. Tam som to všetko pochopila. Cítila som sa hrozne, ale našťastie mala banka dostatočne silné opatrenia voči zneužitiu takýchto údajov,“ dodáva na záver.

Kartu okamžite zablokovala a vyžiadala si novú. Vanda nám konverzáciu s bankou poskytla na nahliadnutie.

Kamarátke Vande skoro vybielili účet. Banka však podozrivé pohyby zaznamenala. Zdroj: Omin Armin

Helena, Milena či Karyn? Všetky sú rovnaké

Emu tiež chceli nachytať na Bazoši, a to rovno trikrát, tentokrát išlo aj o doručenie cez zásielkovú službu DPD. Našťastie im to ani raz nevyšlo.

Emina „podvodníčka“ má podobnú adresu ako moja Karyn. Obe totiž bývajú v Stráži. Zdroj: Archív/Respondentka Ema

Prvýkrát ju prostredníctvom e-mailu kontaktovala záujemkyňa, ktorá vystupovala pod menom Helena, používala emotikony a ovládala gramatiku. Eme dokonca „nadiktovala“, ako bude, respektíve ako by mal predaj vyzerať. V konverzácii, ktorú nám Ema poskytla, si môžeš všimnúť, že Helena vysvetľuje celý postup, čo ju hneď na úvod prezrádza. Nemohla som si však nevšimnúť, že Helena má podobnú adresu, ako „moja“ Karyn – Šaštín-Stráže.

Ďaľšie podvodníčky sa Emu snažili odbremeniť. Obe za ňu chceli poriešiť dopravu a neváhali jej spísať postup aj zaslať falošný vizuál. Zdroj: Archív/Respondentka Ema

V druhom prípade (na obrázku naľavo) chcela zákazníčka Emu „odbremeniť“ a poslať jej kuriéra a v treťom (konverzáciu vidíš na obrázku vpravo), si zákazníčka „Milena“ neváhala vytvoriť presvedčivý mail aj s vizuálom Packety. Milena však mala so slovenčinou výrazný problém. Zaujímavé je, že priezvisko v jej pracovnom maile je Novak, podobne ako pri „mojej“ Karyn, ktorej krycie meno bolo Anna Nowak. Či išlo o jednu osobu, dokázať nevieme, no je to viac než podozrivé.

Ako teda najúčinnejšie odhaliť podvodníka? „Pred každým krokom odporúčam zastaviť sa na chvíľku a zamyslieť sa, či dáva zmysel to, čo robím. Naozaj musím zadávať číslo svojej karty, ak som predajca? Prečo potrebujú autorizačný kód k platbe?“ povedal nám v reportáži o podvodoch na internetovom bazári Vinted Security Awareness Specialist zo spoločnosti Eset Ondrej Kubovič. Viac užitočných rád ti prinášame nižšie.