Najkrajšie slovenské ľudové piesne: pamätáš si ich text?

Ako dobre poznáš slovenský folklór?

Koľko slovenských ľudových piesní poznáš naspamäť? Väčšina z nás ich pozná už len málo a spomíname si len na tie najznámejšie – Pec nám spadla, Sedemdesiat sukien mala či Čierne oči, choďte spať. Na oprášenie pamäti sme pre teba zozbierali texty najznámejších slovenských ľudových piesní.

Anička, dušička

Anička, dušička, kde si bola,

keď si si čižmičky zarosila?

Bola som v hájičku, žala som trávičku,

duša moja, duša moja.

A ja som po tri dni trávu kosil,

ešte som si čižmy nezarosil.

A ja som hrabala, teba som čakala,

duša moja, duša moja.

Biela ruža

Biela ruža rozkvitala,

keď som ja k vám chodieval.

Biela ruža rozkvitala,

keď som ja k vám chodieval,

do okienka, do vašeho

smutne som sa pozeral.

Do okienka, do vašeho

smutne som sa pozeral.

Nebuď smutný, buď veselý,

ja ťa ešte rada mám.

Nebuď smutný, buď veselý,

ja ťa ešte rada mám.

Nás už nikto nerozdvojí,

iba z neba Pán Boh sám.



Nás už nikto nerozdvojí,

iba z neba Pán Boh sám.

Z bielej ruže kvet odpadol,

zostal iba bodliak sám.

Naša láska sa zmenila,

neverný si mi zostal.

Búvaj, Dieťa krásne

Búvaj, Dieťa krásne, uložené v jasle.

Búvaj, búvaj, pachoľa, milostivé Jezuľa,

budeme ťa kolísať, abys’ mohlo dobre spať.

Ježišku náš milý, aby sa ti snili

veľmi krásne sny, veľmi krásne sny.

Drozdy a hrdličky, chystajte pesničky,

nech sa Dieťa poteší na tom našom salaši.

Spev škovránka slávika, k tomu pekná muzika.

My budeme s vami spievať za jasľami

Synu milému, Synu milému.

Hory, ticho buďte, dieťa nezobuďte,

nech si ono podrieme, na slame a na sene.

Aj vy, milé fialky, zaváňajte do diaľky.

Zavejte mu vône, Pánovi na tróne,

ticho sladúčko, ticho sladúčko.

Čierne oči, choďte spať

Čierne oči, choďte spať,

čierne oči, choďte spať,

bo musíte ráno vstať,

bo musíte ráno vstať.

Ráno, ráno, ráničko,

ráno, ráno, ráničko,

keď vychodí slniečko,

keď vychodí slniečko.

Slniečko už vychodí,

slniečko už vychodí,

má milá sa prechodí,

má milá sa prechodí.

Prechodí sa po rínku,

prechodí sa po rínku,

donesie nám novinku,

donesie nám novinku.

Novinečku takovú,

novinečku takovú,

že na vojnu verbujú,

že na vojnu verbujú.

Keď verbujú, budú brať,

keď verbujú, budú brať,

škoda chlapcov na stokrát,

škoda chlapcov na stokrát.

Dajú koňa aj šaty,

dajú koňa aj šaty,

aj klobúčik rohatý,

aj klobúčik rohatý.

Za klobúčik pentličku,

za klobúčik pentličku

a ku boku šabličku,

a ku boku šabličku.

A do ruky karabín

a do ruky karabín,

už ťa, milá, zochabím,

už ťa, milá, zochabím.

Zostaň, milá, komu chceš,

zostaň, milá, komu chceš,

už ty mojou nebudeš,

už ty mojou nebudeš.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Daniel Dvorský

Jedna ruža, dve ruže

Jedna ruža, dve ruže, dve ružičky červené,

hej, ktože bude, ktože bude bozkávať

moje líčka červené?

Bozkával ich Janíček, ale už ich nebude,

hej, akože ťa, akože ťa, duša má,

akože ťa zabudnem?



Dobre mojej materi spávať s otcom v posteli,

hej, a ja musím, a ja musím pod pecou

prikrývať sa kobercom.



Naši ešte nespali, otec mater bozkali,

hej, a mňa dobre, a mňa dobre čert nevzal,

že ma nikto nebozkal.

Kohútik jarabý

Kohútik jarabý,

nechoď do záhrady,

polámeš ľaliu,

potom ťa zabijú.

A keď ťa zabijú,

tak ťa pochovajú

do takej záhrady,

kde páni sedajú.

Kopala studienku

Kopala studienku, pozerala do nej,

či je tak hlboká, ako je široká,

ej, skočila by do nej.

A na tej studienke napájala páva.

Povedzže mi, milá, holubienka sivá,

ej, kohože si panna?

A ja ti nepoviem, lebo sama neviem.

Prídi na večer k nám, mamky sa opýtam,

ej, potom ti ja poviem.

Kukulienka, kde si bola

Kukulienka, kde si bola,

keď tá tuhá zima bola?

Hajaja, kukuku, sedela som na buku.

Sedela som na tom dube,

kde Janíčko drevo rúbe.

Hajaja, kukuku, sedela som na buku.

Sedela som na tej lávce,

kde môj milý krpce pláce.

Hajaja, kukuku, sedela som na buku.

Nesiem vám noviny

Nesiem vám noviny, počúvajte!

Z betlehemskej doliny, pozor dajte!

Čujte ich pilne, sú neomylné, pozor dajte!

Syna nám zrodila čistá Panna,

do jasieľ vložila Krista Pána,

k sebe vinula aj zavinula Krista Pána.

Ku nemu anjeli letia z neba,

pastieri veselí ho velebia.

Privítajme ho, Pána svojeho, ako treba.

Tancuj, tancuj

Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj,

len mi piecku nezrúcaj, nezrúcaj.

Dobrá piecka na zimu, na zimu,

nemá každý perinu, perinu.

Tra-la-la-la…

Stojí vojak na varte, na varte

v roztrhanom kabáte, kabáte,

od večera do rána, do rána

rosa naňho padala, padala.







Ak by si náhodou ľudových pesničiek nemal dosť, pripájame ešte ďalšie: