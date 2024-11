Týchto 10 legendárnych hitov by bolo lepšou hymnou ako od Rózsu, myslí si AI. Vybrala Cigánsky sen či Kým vieš snívať zo Superstar

Umelej inteligencie sme sa spýtali, ktoré naše piesne by mohli byť vhodnou alternatívou k našej súčasnej hymne od Janka Matúšku z roku 1844.

Ministerstvo kultúry sa rozhodlo prerobiť národnú slovenskú hymnu. Úprava sa týka len hudobnej zložky. Hudobník a producent Oskar Rózsa dostane za novú podobu skladby až 46-tisíc eur. Nová hymna je v spoločnosti silno diskutovaná a mnohí prichádzajú s osobnými návrhmi na jej úpravu.

Rozhodli sme sa preto opýtať umelej inteligencie, ktoré slovenské pesničky by mohli byť náhradou súčasnej hymny. Tá vybrala rôzne ikonické hity, ktoré za tie roky doslova zľudoveli. Myslí si, že Slováci by mohli na Nový rok spievať napríklad hymnu prvej slovenskej Superstar – „Kým vieš snívať“, hit s názvom „Vypic a žic“ či „Nestarám sa“ od Luca Brassiho a Pil Cho.

1. Kým vieš snívať - Superstar

Chat GPT si myslí, že náhradou za národnú hymnu by mohla byť hymna prvej slovenskej Superstar z roku 2005, ktorej hudbu zložil Paľo Habera a text napísal Daniel Hevier. Paradoxom je, že v rámci prvého ročníka speváckej šou ju ako finalistka spievala aj Zdenka Predná, manželka Oskara Rózsu, ktorý je poverený rezortom kultúry, aby zložil novú verziu slovenskej hymny.

„Pesnička Kým vieš snívať, ktorá bola hymnou prvej slovenskej SuperStar, by mohla byť zaujímavou náhradou za slovenskú hymnu, a to hneď z viacerých dôvodov. Táto skladba v sebe nesie univerzálne posolstvo nádeje, jednoty a viery v sny, čo môže symbolizovať túžbu Slovákov po lepšej budúcnosti – v osobnom aj spoločenskom živote,“ uviedla dôvod umelá inteligencia.

2. Cigánsky sen - Rytmus

Do výberu umelej inteligencie sa dostala aj známa pesnička od Rytmusa z roku 2006 z albumu Bengoro.

„Pieseň Cigánsky sen by mohla byť slovenskou hymnou, pretože symbolizuje boj proti predsudkom, odhodlanie prekonať prekážky a túžbu po lepšom živote. Reprezentuje moderné Slovensko ako krajinu, ktorá dokáže čeliť svojim problémom a oslavovať rozmanitosť svojich občanov. Jej posolstvo o sile snov a autenticite môže inšpirovať všetkých, ktorí veria, že aj zložitý štart nebráni dosiahnuť veľké ciele,“ navrhla AI. Ku svojmu nápadu priložila aj náhradný cover piesne.

Zdroj: Chat GPT

3. Ja chcem byť v dome - Mojsejovci

Zaujímavým tipom na hymnu bola aj legendárna pesnička zo šou Mojsejovci z roku 2005. „Ja chcem byť v dome by mohla byť slovenskou hymnou, pretože zosobňuje slovenskú túžbu po istote, pohodlí a lepšom živote, pričom s humorom reflektuje realitu snahy dostať sa vyššie,“ obhájila si svoju voľbu umelá inteligencia.

4. Nech Bože dá - slovenská hokejová hymna

Okrem hymny obľúbenej speváckej súťaže umelá inteligencia navrhla aj ďalší ikonický hit – slovenskú hokejovú hymnu, ktorú v roku 2000 naspieval a hudobne vyprodukoval spevák Milan Špaňo.

„Nech Bože dá by mohla byť slovenskou hymnou, pretože vyjadruje nádej, odhodlanie a bojovnosť, ktoré sú kľúčové v hokeji. Je to silný symbol jednoty a túžby po víťazstve, ktorý rezonuje so športovým duchom Slovenska,“ zdôvodňuje.

5. Žijeme len raz - Ego

Vo výbere notoricky známych piesní pokračujeme. Náhradou piesne od Janka Matúška by podľa AI mohla byť aj legendárna rapová skladba od Ega z roku 2012, ktorej klip je doteraz jedným z najsledovanejších v rámci slovenskej tvorby na Youtube s počtom takmer 100 miliónov videní.

„Žijeme len raz by mohla byť slovenskou hymnou, pretože oslavuje život, slobodu a užívanie si prítomného okamihu. Je to povzbudenie k tomu, aby Slováci žili naplno, bez obáv a mali odvahu ísť za svojimi snami,“ obhajuje opäť svoj výber AI. K hymne zároveň urobil aj cover, ktorý by si mohol nájsť napríklad na Spotify.

Zdroj: Chat GPT

6. Vypic a Žic - Mafia Corner

O Slovákoch sa stereotypne traduje, že majú záľubu v alkohole a zabávaní sa. Aj to je zrejme dôvod, prečo AI vybrala aj túto skladbu ako náhradu slovenskej hymny. „Vypic a žic od Mafia Corner by mohla byť slovenskou hymnou, pretože vyjadruje energiu a bezstarostný prístup k životu. Je to pieseň o užívaní si života naplno, čo by mohlo symbolizovať túžbu po slobode a odhodlaní čeliť výzvam s odvahou,“ píše dôvody Chat GPT.

7. Piatoček - René Rendy

O alkohole je aj ďalšia pesnička, ktorú nám umelá inteligencia vybrala. „Piatoček od Reného Rendyho by mohla byť slovenskou hymnou, pretože vystihuje radosť zo života, oslavuje piatok ako symbol voľného času a spája ľudí v bežných radostiach. Je jednoduchá, chytľavá a ľahko zapamätateľná, čo sú dôležité vlastnosti hymny. Navyše má pozitívny a uvoľnený tón, ktorý môže motivovať k dobrej nálade,“ vysvetľuje AI.

8. Cítim vôňu lesa - Emily & Justice

Do tretice všetko dobré? Aj ďalšiu pieseň, ktorú navrhol Chat GPT je o alkohole. „Borovička by mohla byť slovenskou hymnou, pretože oslavuje tradičné slovenské hodnoty, pohostinnosť a radosť zo života. Je to o spoločenstve, zábave a oddychu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou slovenského života, a jej text by symbolizoval zjednocujúci spirit Slovákov v neformálnych chvíľach.“

9. Nestarám sa - Luca Brassi ft. Pil C

Novou hymnou by potenciálne mohla byť aj jedna z najobľúbenejších skladieb tohto roka. „Nestarám sa od Luca Brassiho ft. Pil C by mohla byť slovenskou hymnou, pretože vyjadruje nezávislosť, slobodu a odmietanie zbytočných negatívnych vplyvov. Je to o tom, že Slováci si idú svojou cestou, nezávisle od okolitého sveta, a sú odhodlaní žiť podľa vlastných pravidiel,“ opisuje, prečo by mohol byť Luca Brassi autorom novej hymny. Rovnako urobila cover aj k tejto rapovej hymne.

Zdroj: Chat GPT

10. Príbeh nekončí - Superstar

Piesne zo Superstar sú pravdepodobne u umelej inteligencie veľmi obľúbené. Vybrala totiž aj ďalšiu hymnu, konkrétne Príbeh nekončí z roku 2009. Tá premiérovala v rámci prvej

česko-slovenskej Superstar, v rámci ktorej sa preslávili speváci ako Monika Bagárová, Ben Cristovao, Miro Šmajda, Jan Bendig či Thomas Puskailer.

„Mohla by byť slovenskou hymnou, pretože symbolizuje nádej, vytrvalosť a neustály boj za svojimi snami. Je to povzbudenie pre Slovákov, aby sa nevzdávali a verili, že aj po ťažkostiach môže prísť úspech a nový začiatok,“ uzavrela svoj výber poslednou piesňou.