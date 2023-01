Niektorí tvrdia, že dnes vyzerá ako Ježiš, iní, že neexistuje. Dizajnér Martin Margiela už takmer 30 rokov neukázal svoju tvár

Martin Margiela, „neviditeľný“ muž, zakladateľ módneho domu Maison Margiela, celý život odmietal poskytovať novinárom rozhovory, či už telefonicky, alebo osobne, všetky odpovede posielal faxom. Jeho tvár bola zachytená naposledy v 90. rokoch. V roku 2019 o ňom vznikol dokument Martin Margiela: In His Own Words, kde ho však takisto neuvidíš. Počuť môžeš jeho hlas, no vidieť iba ruky.

Vďaka svojej extrémne tajnostkárskej povahe sa stal terčom rôznych konšpiračných teórií, ktoré často hraničili s bizárom. Jeho anonymita bola pre mnohých ľudí, najmä tých z módneho biznisu, priam neznesiteľná. Tí, ktorí mali tú česť a stretli sa s Margielom, tvrdili, že vyzeral ako Ježiš. Iní prisahali, že Martin Margiela sa vydáva za PR manažéra s menom Patrick. Ďalší hovorili, že je to v skutočnosti žena, prípadne, že vôbec neexistuje.

Margielova tvorba ovplyvnila mnoho dizajnérov, či už Rafa Simonsa, alebo Demnu Gvasaliu. Prečo zakrýval modelkám tváre, čo znamenajú čísla na štítkoch oblečenia značky Maison Margiela a ďalšie fakty o vizionárovi bez tváre sa dočítaš v článku.

Zdroj: YouTube/@Threaducation

Asistent významného návrhára

Martin Margiela absolvoval Kráľovskú akadémiu výtvarných umení v Antverpách v roku 1979. Po štúdiu sa presťahoval do Paríža, kde plánoval nazbierať viac skúseností. Uchádzal sa o prácu už vtedy významného módneho návrhára Jeana-Paula Gaultiera. Príbeh ich spolupráce vraj začal tak, že Martin čakal niekoľko dní v Gaultierovom ateliéri, aby ho zastihol a ukázal mu svoje návrhy.

Počas tejto práce dokázal, že má naozaj talent, a zanechal veľký dojem. „Vedel som, že dokáže skvelé veci, ale nevedel som, že až do takej miery,“ hovorí Jean v spomínanom dokumente.

