Ktorá slovenská influencerka zarába najviac? Za posledný rok si poriadne prilepšili, v počte spoluprác vedie Hrmová

Zárobky slovenských influencerov a influenceriek na Instagrame sa za posledný rok opäť zvýšili. Podľa dát, ktoré zverejnila PR agentúra Neopublic, ich príjmy negatívne neovplyvnila v roku 2022 ani pandémia či inflácia.

„Zatiaľ čo pred troma rokmi bol podiel platených príspevkov slovenských influencerov okolo 40 %, koncom roka 2022 sa podiel zvýšil už na 43 %,“ vyplýva z prieskumu agentúry. Ten realizovala na vzorke 100 najsledovanejších slovenských influencerov počas novembra 2022.

Z prieskumu takisto vyplýva, že najväčší počet spoluprác na Instagrame má influencerka Jana Hrmová, ktorá sa preslávila v televíznej šou Farma ešte v roku 2013. Aktuálne má na sociálnej sieti vyše 218-tisíc sledovateľov.

V prieskume agentúra skúmala príspevky najúspešnejších slovenských influencerov. Zozbierané dáta vychádzajú z celkovo 1 455 zverejnených príspevkov na Instagrame. V rebríčku najsledovanejších a najúspešnejších Slovákov na sociálnych sieťach sa umiestnili: modelka Veronika Rajek (3,4 mil. followerov) a modelka Lucia Lachkovic Javorčeková (2,8 mil. followerov), pričom ich sledujúci pochádzajú z celého sveta.

Veronika nám v nedávnom rozhovore prezradila, čomu pripisuje to, že sa jej podarilo pokoriť hranicu troch miliónov. „Myslím, že to prišlo hlavne po tom, ako som si dala oficiálne certifikovať prsia, že sú reálne prirodzené. Písali o mne médiá v rôznych krajinách po celom svete, robila som rozhovory v rádiách v Kolumbii či Brazílii a zasiahla som tým nové publikum v krajinách s desiatkami miliónov obyvateľov,“ skonštatovala Rajek.

Medzi najúspešnejšími influencermi sa už dlhoročne drží youtuber Gogomantv (990-tisíc followerov) ktorého aj napriek nižšej aktivite za minulé roky fanúšikovia stále podporujú. V rebríčku dominuje aj samozvaná kráľovná slovenského Instagramu Zuzana Plačková (880-tisíc followerov), ktorej tento rok pribudol aj profil jej syna – @dion.baby, ktorý už presiahol 100-tisíc followerov.

Zdroj: Instagram/Zuzana Plačková

Podľa agentúry je na Instagrame celkovo viac ako 1,3 milióna ľudí zo Slovenska a tento počet rastie. Vlani ich bolo 1,1 milióna a v roku 2020 len okolo 900-tisíc. Na porovnanie, na Facebooku má účet približne 2,5 milióna Slovákov.

Reklamy je viac, autentických postov influencerov, naopak, čoraz menej

Niektorí influenceri reklamou rozhodne nešetria a ich účet na Instagrame často vyzerá skôr ako reklamný leták než osobný profil. Z prieskumu vyplýva, že počet platených spoluprác u jednotlivých influencerov sa každým rokom zvyšuje, a to aj napriek tomu, že dosahy jednotlivých profilov rok čo rok vo väčšine prípadov klesajú.

„V roku 2022 mal v priemere každý influencer 43 % svojich príspevkov platených. Za platený post považujeme tie príspevky, kde influencer získal ako protihodnotu honorár, barter či zľavu na daný produkt,“ tvrdí agentúra.

Influencerka Jana Hrmová. Zdroj: Instagram/@janahrmi

Z 1 455 príspevkov bolo až 538 označených ako spolupráca, čo je viac ako jedna tretina príspevkov influencerov. Agentúra však upozorňuje na to, že ďalších 88 príspevkov, z ktorých bolo evidentné, že ide o spoluprácu, bolo neoznačených. Príspevkov je však menej, a to hlavne autentických. Pred troma rokmi vytvorilo top 100 slovenských influencerov za rovnaké mesačné obdobie skoro 2 000 príspevkov, v roku 2022 to bolo už len vyše 1 450, pričom reklamy bolo viac.

Spolu všetkých postov – 1 455

Spolu oficiálne označených spoluprác – 538

Spolu neoznačených spoluprác – 88

Percentuálny pomer spoluprác zo všetkých postov – 43 %

Najviac reklamy na Instagrame majú exfarmárky

Definitívne najviac sponzorovaných postov publikovala za minulý rok exfarmárka Jana Hrmová. Dnes je však známa najmä ako beauty youtuberka a influencerka. Až 27 z 28 príspevkov zverejnených počas jedného mesiaca bolo označených ako spolupráca.

Nebola však jedinou exfarmárkou, ktorá mala vysoký podiel reklamy v rámci publikovaného obsahu. Väčšinu zverejnených príspevkov tvorili platené spolupráce aj v prípade fitnestrénerky Sáry Adamčíkovej, ktorá sa preslávila vďaka televíznej šou Farma 12 (Mesto vs. dedina) v roku 2020.

Influencerka Sára Adamčíková. Zdroj: Sára Adamčíková archív

Naopak, najmenej spoluprác a takisto výrazne menší počet zverejnených príspevkov za rovnaké obdobie sme zaznamenali u Lucie Javorčekovej, ktorú dnes sledujú takmer 3 milióny účtov z celého sveta. Namiesto reklamy sa sústreďuje skôr na svoj profil na Onlyfanse, kde je aktívna dennodenne a z ktorého má príjmy vďaka svojim pravidelným predplatiteľom či darcom.

Jana Hrmová – 27 z 28 príspevkov (96 %)

Sára Adamčíková –16 zo 17 príspevkov (94 %)

Jankatopanka – 12 zo 14 príspevkov (86 %)

TheTolerantCook – 11 z 13 príspevkov (85 %)

Adamrustman – 5 zo 6 (84 %)

Kristína Tormová – 13 zo 16 príspevkov (81 %)

Najrýchlejšie sa staneš influencerom vďaka reality šou

Z dát, ktoré skúmala agentúra, takisto vyplýva, že najrýchlejšie cesta, ako uspieť na Instagrame v roku 2022, bola účasť v reality šou. Veľmi dobre funguje aj prepojenie profilu s kanálom na Tiktoku, cez ktorý influenceri dokážu priamo presmerovať svojich followerov na svoj instagramový účet, prípadne rôzne súťaže, v ktorých je podmienka sledovanie vybraných účtov.

„Za tento rok sa mnohým, ako napr. OskiBarami, podarilo vybudovať profil s desiatkami tisíc followerov, pritom ešte na začiatku roka bol jeho profil na nule. Veľký počet sledovateľov zbierajú aj športovci a hudobníci. Vo formátoch príspevkov stále prevládajú fotografie nad videami, ale ich pomer za roky výrazne klesol. Z 93 ku 7 na 73 ku 27. Najviac videí majú hudobníci a tiktokeri ako Michal Totka (26), Jovinečko (22) a raper Rytmus (20),“ dodáva Neopublic.

Slovenskej instagramovej scéne dominujú podobne ako v roku 2019 hlavne ženy, ktoré tvoria 59 % zo sledovaných účtov.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.