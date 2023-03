100 zaujímavých otázok na telo, ktoré môžeš položiť kamarátom či partnerovi

Si na rande, v partii nových kamarátov alebo chceš čo najlepšie spoznať nejakú osobu. V takom momente je načase vytiahnuť otázky na telo, ktoré dotyčného prinútia zamyslieť sa. Niektoré možno inšpirujú aj teba samého a položíš si ich, aby si sa zamyslel nad životom. Odhaľujú, ako osoba rozmýšľa, čo je pre ňu v živote dôležité a aké sú jej tajné sny.

1. Kto je tvoj najväčší hrdina?

2. Čo si naposledy spravil prvýkrát vo svojom živote?

3. Ak by bol dnes tvoj posledný deň života, čo by si urobil ako prvé?

4. Čo je tvoj najväčší strach?

5. Čo by si na sebe zmenil, ak by si mohol?

6. Čo ťa dokáže naozaj rozčúliť?

7. Na čo si v živote najviac hrdý?

8. Ak by si si mohol vybrať čokoľvek, čo budeš zajtra robiť celý deň, čo by to bolo?

9. Na akom mieste by si žil najradšej?

10. Čo ťa dokáže najviac rozosmiať?

11. Čo nemáš na ľuďoch rád?

12. Ako by ťa opísali tvoji najlepší kamaráti?

13. Ako by si sa charakterizoval tromi slovami?

14. Ak by si dostal 10 miliónov eur, čo by si s nimi urobil?

15. Ak by si mohol cestovať v čase, kam by si šiel?

16. Vyhral by si radšej v lotérii a stal sa milionárom alebo by si radšej pracoval vo svojej vysnívanej práci?

17. Ak by si bol superhrdina, akú superschopnosť by si chcel mať?

18. Čo ťa v živote najviac motivuje?

19. Čo by si sa chcel v najbližšom čase naučiť?

20. Čo chceš zažiť alebo urobiť predtým, ako umrieš?

Kolekcia REFRESHER x I’m not a robot. Zdroj: archív Refresheru



21. Ak by si mohol mať prácu, kde nebude plat limitovaný, čo by si chcel robiť?

22. Predstav si, že by si mohol vziať na večeru kohokoľvek na svete, kto by to bol?

23. Chcel by si byť slávny? Ak áno, vďaka čomu?

24. Čo musí mať deň na to, aby si ho označil za perfektný?

25. Za čo si v živote najviac vďačný?

26. Čo máš na sebe najradšej?

27. Čo bolo v tvojom živote najťažšie a prečo?

28. Vymenuj tri veci, ktoré sú pre teba u partnera „red flag“.

29. Ak by si mohol zmeniť jednu vec na tom, ako ťa rodičia vychovávali, čo by to bolo?

30. Ak by si sa zajtra mohol zobudiť s jednou vlastnosťou alebo schopnosťou, čo by to bolo?

31. Ak by existovala veštica, ktorá ti povie naozaj pravdu o tvojej budúcnosti, chcel by si svoju budúcnosť poznať?

32. Je niečo, o čom veľmi dlho snívaš, a pritom si myslíš, že si to nikdy nesplníš?

33. Čo si najviac vážiš na svojich priateľoch?

34. Ktorá spomienka ti ako prvá napadne, keď ti poviem, aby si si spomenul na svoj najšťastnejší/najkrajší moment v živote?

35. Naopak, čo ti napadne, ak sa budeme baviť o tvojej najhoršej spomienke?

36. Ako by si opísal svoje predošlé vzťahy v jednej vete?

37. Opíš pár vetami svoj vzťah s rodičmi.

38. Kedy si naposledy plakal a prečo?

39. Čo je najtrápnejší zážitok tvojho života?

40. Je niečo, čo ťa veľmi rýchlo uvedie do diskomfortu?

Zdroj: Refresher/Timea Krauszová

41. Ak by si mal dnes večer zomrieť bez možnosti, aby si sa s niekým porozprával, čo by ti bolo najviac ľúto, že si nepovedal? S kým by si sa chcel porozprávať?

42. Smrť ktorého člena tvojej rodiny by ťa najviac zasiahla a prečo?

43. Dokonči túto vetu: „Chcel by som, aby tu bol niekto, s kým by som mohol...“

44. Myslíš si, že by sme mali dávať ľuďom druhú šancu?

45. Ak by si mohol mať tri želania, ktoré by to boli?

46. Čo sú tvoje zlozvyky?

47. Z čoho máš v živote najväčšiu radosť?

48. V akom momente žiadaš druhých o pomoc?

49. V čom si na seba najviac kritický?

50. Myslíš si, že by nám bolo lepšie bez sociálnych sietí?

51. Čo si myslíš o dnešnej mladej generácii?

52. Veríš v osud?

53. Aká je predstava tvojho ideálneho rande?

54. Čo by musel tvoj partner alebo kamarát urobiť, aby si sa s ním chcel rozísť a nedal si mu druhú šancu?

55. Ako by vyzerala tvoja vysnívaná dovolenka?

56. Je niečo, čomu veríš, ale radšej o tom nehovoríš nahlas, lebo sa za to hanbíš?

57. Čo je tvoja najväčšia „guilty pleasure“?

58. Na čo si schopný minúť najviac peňazí?

59. A na čo ti nie je ľúto dať veľa peňazí?

60. Čo bola najviac romantická vec, ktorú si pre niekoho urobil?

Zdroj: Unsplash/Jamie Street

61. Čo považuješ za svoje slabé stránky?

62. Ak by si mohol byť filmovou, knižnou alebo seriálovou postavou, ktorú by si si vybral?

63. Čo robíš, keď sa cítiš najviac mizerne?

64. Bolo v tvojom živote niečo, čo ti niekto nechcel odpustiť?

65. Je niečo, čo si urobil, stále to ľutuješ a chcel by si to vrátiť späť?

66. Čo ťa najviac prekvapilo, keď si sa o sebe dozvedel?

67. Máš nejaké pravidlá, ktorými sa v živote riadiš?

68. Aké komplimenty dostávaš najčastejšie?

69. S kým najčastejšie tráviš voľný čas?

70. Čo považuješ za najnáročnejšiu súčasť tvojho bytia?

71. Čo je najlepšie a najhoršia rada, ktorú si dostal?

72. Máš pred sebou veľké rozhodnutie. Podľa čoho sa budeš riadiť?

73. Čo bolo jedno z najťažších rozhodnutí, ktoré si musel v živote urobiť?

74. Pri akej činnosti dokážeš rýchlo zabudnúť na čas?

75. Aká je predstava tvojho ideálneho piatkového večera?

76. Čo je prvá vec, na ktorú myslíš, keď sa ráno zobudíš?

77. Aká je tvoja najobľúbenejšia kniha?

78. Kto je tvoj najväčší vzor?

79. Čo v živote najviac ľutuješ?

80. Kde a ako najradšej relaxuješ?

Zdroj: Unsplash/Sam Carter



81. Čo robíš, keď si vo veľkom strese?

82. Ako myslíš, že bude svet vyzerať o dvadsať rokov?

83. Čo bola tvoja najlepšia životná fáza?

84. Kedy sa cítiš najviac stratený?

85. Ako reaguješ na zmeny vo svojom živote?

86. Čo si myslíš, že budú ľudia hovoriť na tvojom pohrebe?

87. Aký je podľa teba zmysel života?

88. Akého zlozvyku by si sa chcel zbaviť?

89. Podviedol si niekedy svojho partnera?

90. Čím ťa najviac dokáže rozčúliť osoba, s ktorou žiješ v jednej domácnosti?

91. Čo je tvoja najobľúbenejšia spomienka z detstva?

92. Aký talent by si chcel mať?

93. Kto by mal hrať tvoju postavu vo filme o tvojom živote?

94. Ak by si napísal knihu, o čom by bola?

95. Čo je najviac bláznivá vec, ktorú si v živote urobil?

96. Ktoré tri veci by si so sebou vzal na opustený ostrov?

97. Ak by si mal návod na použitie, čo by bolo v časti možné nebezpečenstvo?

98. Ak by si sa mal prirovnať k zvieraťu, ktoré by to bolo?

99. Čo je vec, ktorú už nikdy viac v živote neurobíš?

100. Ktoré jedlo by si dokázal jesť stále dookola?

Zdroj: Refresher

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.