Slovenka Radka má takmer milión followerov: Za post si vypýtam aj 8-tisíc. Na evente som stretla Kendall Jenner (Rozhovor)

V rozhovore nám prezradila, aké bolo stretnutie s Kendall Jenner či so zakladateľkou Huda Beauty, ako sa jej žije medzi Slovenskom a Londýnom a s akým jedným produktom si vieš vytvoriť plnohodnotný glam.

Milovníkom make-upu, beauty sveta a trendov meno Radka Žilinčík alias grwrady netreba predstavovať. Jedna z našich najúspešnejších influenceriek a make-up artistiek je totiž na scéne už viac ako dekádu. Jej make-upové premeny milujú v Londýne, Amerike, ale aj doma na Slovensku, vďaka čomu má aktuálne obdivuhodných 790-tisíc followerov na Instagrame a 250-tisíc followerov na Tiktoku.

„Nabehla som na to už počas školy a v podstate som nikdy žiadnu inú prácu nemala. Veľmi sa teším, že som si vybudovala takúto silnú fanúšikovskú základňu. Som si totiž vedomá, že to nie je samozrejmosť,“ hovorí pre Refresher.

Slovenku Radku sleduje na Instagrame takmer 1 milión followerov. Čo je tajomstvom jej úspechu na sociálnych sieťach? Zdroj: Instagram/Radka Žilinčík

„Po čase som prišla na to, že ma tie tradičné make-up tutoriály nebavia, a začala som robiť niečo kreatívnejšie. Aktuálne milujem split face. Strašne sa mi páči, že vieš do jedného videa zmestiť dva looky, ľudia si to vedia porovnať na tej istej pleti a v tom istom čase. Avšak, nie je to veľmi praktické, lebo keď idem po deti do škôlky, musím sa odlíčiť a vyzerá to tak, že som celý deň nič nerobila. (smiech) Aj teraz sa ma dcéra pýtala: ‚Mami, kde máš tú čiarku?‘ pretože si myslí, že je to súčasť make-upu,“ dodáva.

Radka momentálne žije medzi Slovenskom a Londýnom a je full time maminou dcér Belly a Grace. Stihla si však nájsť čas aj na pokec s nami a čo-to prezradiť o zákulisí influencerskej scény. Rovnako nám však nezabudla dať niekoľko tipov, za ktoré sa nám (teda jej) určite pri líčení poďakuješ.

View this post on Instagram A post shared by Rady (@grwrady)

Ak chceš čítať viac rozhovorov s úspešnými Slovákmi v zahraničí, pridaj sa do klubu Refresher+ a získaj prístup ku všetkým článkom na našom webe.

Na Instagrame máš takmer milión followerov. Ako sa ti podarilo prepracovať k takémuto obrovskému číslu, čím si zlomila internety?

Keď si na to teraz spomínam, tak ten wow efekt u mňa bol doslova z nuly na stovku a je jasné prečo.