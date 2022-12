10 TOP filmov roka 2022

Azda najdôležitejší výber celej filmovej a seriálovej sekcie v rámci koncoročnej bilancie je tu. Prinášame ti rebríček 10 najlepších filmov, ktoré sme počas uplynulého roka videli v kinách či na streamingových službách (filmy z festivalov, ktoré neboli v kinách, na Netflixe a spol., sme sem nezaradili).

Ako každý rok, aj tentoraz bolo problematické vybrať len 10 snímok. Určite sa nám vyberalo ťažšie ako do zoznamu najhorších filmov a seriálov tohto roka.

V komentároch nám daj vedieť, ako by vyzerala tvoja TOP 10, a ak sa ti náš doterajší prehľad toho najlepšieho, čo tento rok vyšlo vo svete filmov a seriálov, páčil, podpor nás.

Žáner: detektívna krimidráma

Dĺžka: 2 h a 20 min.

Kde si film môžeš pozrieť: Netflix

Detektív Benoic Blanc sa vrátil, aby vyšetril vraždu na súkromnom ostrove geniálneho miliardára Milesa Brona (Edward Norton). Nakoniec sa ukáže, že prípad nie je zďaleka taký zamotaný ako naposledy. Tentoraz ťa namiesto komplexnej zápletky dostane skôr spôsob, akým nám tvorcovia odhalili vraha. Režisér a scenárista Rian Johnson prekvapil divákov s netradičným štýlom pokračovania.

Dvojka za jednotkou zaostáva z hľadiska prepracovaného prípadu a nedisponuje takými úžasnými hercami a postavami, no stále je to neskutočná zábava od začiatku do konca. Ak bude Rian Johnson do smrti nakrúcať len nové časti Knives Out s Danielom Craigom ako titulným detektívom, vôbec nám to nebude prekážať. Okrem neho a Edwarda Nortona sa v snímke zaskvela aj Janelle Monáe, ktorá si pre seba kradne celý film.

Zdroj: Netflix



9. Trojuholník smútku (Triangle of Sadness, réžia: Ruben Östlund)

Žáner: Dráma, čierna komédia

Dĺžka: 2 h a 29 min.

Kde si film môžeš pozrieť: Zatiaľ len v kine

Režisér Ruben Östlund film rozdelil na tri veľmi odlišné časti a v každej istým spôsobom kritizuje spoločnosť, ľudské vzťahy a ľudí ako takých. Niekedy to robí dramatickým spôsobom, inokedy sa na súčasnú kultúru, komunikáciu a vzťahy v spoločnosti pozerá cez humorné situácie. Je isté, že ťa niekoľkokrát rozosmeje a prekvapí, pričom sa v jeho kritike a paródii ľudských charakterov občas možno nájdeš aj ty sám.

Čítaj tiež 10 najlepších hororov roka 2022 10 najlepších hororov roka 2022

Je škoda, že snímka v treťom akte stráca tempo a údernosť, no aj tak sú jej témy a ich spracovanie natoľko výrazné, že na ňu spomíname dodnes. Ak sa ti tento film páčil, rozhodne daj šancu aj podobne ladenej snímke The Menu.

Na filme je okrem trefného sociálneho komentára najsmutnejšie to, že krátko po premiére zomrela jedna z hlavných herečiek, len 32-ročná Charlbi Dean.

Triangle of Sadness (2022). Zdroj: Aerofilms

8. Pinocchio (réžia: Guillermo del Toro)

Žáner: stop-motion animovaná rozprávka

Dĺžka: 1 h a 56 min.

Kde si film môžeš pozrieť: Netflix

Po tragickej verzii rozprávky od Disneyho a oscarového režiséra Roberta Zemeckisa s Tomom Hanksom ako Geppettom sme sa dočkali aj animovanej snímky v stop-motion štýle od oscarového režiséra Guillerma del Tora.

Jeho Pinocchio je oveľa emotívnejší, kvalitnejšie nakrútený a disponuje očarujúcim vizuálom. Príbeh rozpráva pomocou dialógov, ale aj prostredia plného odkazov na prebiehajúcu druhú svetovú vojnu a fašistické hnutie v Taliansku, ktoré má silný vplyv na všetky postavy vo filme.

Del Torovi sa podarilo precítiť všetky témy príbehu Pinocchia spôsobom, ktorý v tebe vyvolá radosť, ale aj smútok. Animák má krásnu hudbu od skladateľa Alexandreho Desplata a nesmierne kvalitnú stop-motion animáciu.

Pinocchio od del Tora je zatiaľ najlepšou verziou rozprávky. Zdroj: Netflix/Pinocchio

7. Na západe nič nové (All Quiet on Western Front, réžia: Edward Berger)

Žáner: vojnová dráma

Dĺžka: 2 h a 23 min.

Kde si film môžeš pozrieť: Netflix

Najlepší vojnový film od Netflixu pochádza z nemeckej tvorby. Slávny protivojnový román Ericha Mariu Remarqua o prvej svetovej vojne sa dočkal vizuálne azda najvýraznejšej verzie. Tvorcovia nemali až tak veľa času na zachytenie všetkých skvelých a deprimujúcich tém a myšlienok z knihy, no aj napriek tomu ich cítiť naprieč celým filmom (obzvlášť, ak si čítal predlohu).

Dej sleduje spriatelených mladíkov v Nemecku, ktorí pre propagandu uverili tomu, že vojna je úžasná a neexistuje nič dôležitejšie, ako ísť bojovať za svoju krajinu. Už po prvých dňoch na fronte však zažijú hrôzy, o akých sa im ani len nesnívalo. Vojna ich zmení, no ich rodiny sa to ani nedozvedia, keďže sa nie všetci z nich vrátia domov.

Film disponuje napínavými vojnovými scénami a autentickou atmosférou bojov prvej svetovej vojny. Zaujmú ťa aj úžasné kulisy a špinavé zákopy plné mŕtvol, bahna a potkanov.

Zdroj: Netflix

K tomuto obsahu máš prístup zadarmo Vyber si jednu z možností a pokračuj v čítaní.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.