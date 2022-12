RECENZIA: Glass Onion: A Knives Out Mystery

Detektívny krimifilm Knives Out z roku 2019 od scenáristu a režiséra Riana Johnsona nás veľmi milo prekvapil. Nečakali sme tak dobre napísané dielo s kvalitnými a nečakanými dejovými zvratmi. Johnson bol pod tlakom, aby vytvoril aj rovnako dobré pokračovanie. Podľa nás sa mu to podarilo, aj keď to dosiahol trochu inak než naposledy.

Tentoraz nemá k dispozícii toľko zaujímavých a sympatických postáv a dovolíme si tvrdiť, že ani toľko kvalitných hercov. Nechápte nás zle, stále pracuje s ansámblom charizmatických hercov, no nie sú to Ana de Armas, Chris Evans či Michael Shannon.

Noví herci, nová vražda, nové režijné postupy

Johnson kompletne vymenil herecké obsadenie. Tentoraz niekto spáchal vraždu na súkromnom ostrove miliardára a „génia“ Milesa Brona (Edward Norton). Ten naň pozval niekoľko svojich dobrých kamarátov a spojencov, ku ktorým sa pridal aj Benoit Blanc (Daniel Craig). Kto umrie, kto je vrahom a aký mal motív už zistíš spoločne s Blancom, no priprav sa, že toto bude úplne iný prípad než naposledy.

Zdroj: Netflix

Rian Johnson nenakrútil klasické pokračovanie. Znovu prevrátil žánrové mantinely naruby a pohral sa s diváckymi očakávaniami. Vražda sa napríklad udeje až po hodine filmu, takže máš dostatok času spoznať všetkých „hráčov“ na párty.

V druhej polovici snímky na teba čaká slušný a prekvapivý dejový zvrat, vďaka ktorému sa vystupňuje tempo a jednu z postáv si razom zamiluješ stonásobne viac.

Johnson opäť upriamil pozornosť na svoje dejové zvraty ešte pred tým, ako sa stali. Niektoré pochopíš až retrospektívne, pri iných je jasné, že režisér a scenárista prezrádzal udalosti svojho filmu vopred, no ty si si to ako divák neuvedomil. Aj to svedčí o tom, aký je zručný filmár a ako v tomto žánri pláva ako ryba vo vode. Jeho sebavedomá réžia plná hravých odkazov je citeľná rovnako, ako pri jednotke a všetko mu to vychádza na jednotku.

Zdroj: Netflix

Skvelé dejové zvraty, no slabší prípad a postavy

Záhada a vražda tentoraz nie je taká zaujímavá ako v pôvodnom filme, ale hlavný dejový zvrat v polovici filmu vyšle celý prípad úplne iným smerom. Z hercov môžeme pochváliť najmä Daniela Craiga, ktorého Benoit Blanc je jednou z najlepších originálnych postáv posledných rokov a nesmierne si jeho dialógy a charakter užívame.

Zaskvela sa aj Janelle Monáe, ktorá si film kradne pre seba či Jessica Henwick, pri ktorej sme opäť mali pocit, že rolu v scenári prerástla a vďaka svojim hereckým schopnostiam ju povzniesla vyššie.

Glass Onion využíva trochu odlišné postupy vyšetrovania vraždy a film je oveľa chaotickejší ako jednotka. Veľmi nás potešilo, že sa pokračovanie nenieslo v štýle „to isté, ale v iných kulisách a vo väčšom meradle“.

Úžasný strih a zvukový dizajn ti rozprúdia krv

Využil na to dokonalú kombináciu skvelého strihu a zvukového dizajnu, s ktorým sa vyhral od momentu, keď sa dej presunul na ostrov. Minúty pred vraždou sú strhujúce a ako diváci sme sa nevedeli dočkať, ako celá situácia vyvrcholí.

Zdroj: Netflix

Glass Onion: Knives Out Mystery je strhujúce pokračovanie s ďalším skvelým kriminálnym prípadom. Režisér a scenárista Rian Johnson potvrdil, že sa v tomto žánri cíti nesmierne dobre a sebavedomo a my mu zhltneme aj ďalšie pokračovanie.

Glass Onion sme si nesmierne užili vďaka odlišnému spôsobu, s akým pristúpil k tvorbe pokračovania, celkovému dizajnu ostrovu a miesta činu, hudbe, strihu či faktu, že si veľmi trefne uťahuje z Elona Muska. Načasovanie vydania snímky nemohlo byť vzhľadom na posledné týždne v Muskovej kariére lepšie.

Ak máš rád detektívne príbehy a kriminálne filmy, Glass Onion ťa nesmierne poteší. Až na menej zaujímavý kriminálny prípad a slabšie herecké obsadenie spojené s výrazne slabšími postavami pokračovaniu nemáme veľmi čo vytknúť. Užili sme si ho od začiatku do konca a udeľujeme mu osem a pol bodu z desiatich.

Réžia: Rian Johnson

Scenár: Rian Johnson

Žáner: Detektívne krimi

Dĺžka: 2h a 20 min.

Herci: Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson, Janelle Monáe, Kathryn Hahn či Dave Bautista

Kde si film môžeš pozrieť: V kine

