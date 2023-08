Nové filmy a seriály v septembri 2023

Toto sú najzaujímavejšie nové filmy a seriály, ktoré premiérujú v septembri 2023.

Niektoré filmy a seriály sa nedostanú do slovenských kín a streamingových služieb. V júli tak Slováci prišli napríklad o skvelý béčkový seriál Twisted Metal. Nižšie je tak prehľad len toho najlepšieho a najočakávanejšieho, čo vyjde v septembri. Ak chcú diváci všetko vidieť, rozhodne im nebude stačiť Netflix.

Streaming

Netflix

Sex Education – 21. 9.

Fanúšikovia skvelého (nielen) tínedžerského seriálu o sexuálnej výchove sú smutní. Sex Education sa totiž končí so štvrtou sériou, v ktorej budú navyše chýbať viaceré vedľajšie postavy. Našťastie, tie hlavné zostávajú a tak sa diváci môžu tešiť na Otisa, Maeve, Ruby, Erica, Adama či Aimee.

Všetci sa presunú do iných škôl, no Otis to neberie ako nový štart do života. Aj na ďalšej škole si otvorí sexuálnu poradňu a bude mladým radiť, ako to robiť správne a bezpečne.

Castlevania: Nocturne (1. séria) – 28. 9.

Trevora Belmonta vystrieda jeho potomok Richter Belmont. Rovnako ako Trevor v seriáli Castlevania, aj Richter bude v spin-offe vraždiť upírov a iné príšery, ktoré terorizujú ľudí. Nocturne sa bude odohrávať počas vrcholu francúzskej revolúcie v roku 1792.

8-dielny animovaný seriál si berie inšpiráciu z dvoch prominentných videohier zo série Castlevania – Rondo of Blood a Symphony of the Night. Richter mal ťažké detstvo, keď mu zabijak chladnokrvne zavraždil matku a sľúbil, že keď vyrastie, spraví s ním to isté. Richtera o pomoc v boji s upírmi poprosia čarodejnice Annette a Maria a spoločne sa postavia príšerám noci.

Už prvý teaser trailer pre seriál ukazuje nádhernú a detailnú animáciu, a to nielen v bojových scénach. Zdá sa, že Nocturne bude konkurovať aj ďalšiemu úžasnému animovanému seriálu Arcane.

Apple TV+

The Changeling – 8. 9.

Emma jedného dňa v Brazílii narazí na záhadnú ženu, ktorá jej sľúbi, že sa jej splnia akékoľvek tri želania. Emma o niekoľko rokov neskôr zmizne za záhadných okolností po tom, čo porodí syna a jej manžel (LaKeith Stanfield) sa ju rozhodne nájsť. Dostane sa však do fantasy krajiny, o ktorej existencii nikto netušil. The Changelling bude hororový seriál o fantasy ríši pre dospelých.

SkyShowtime

Poker Face – september

Je to desaťdielny mysteriózny seriál o postave Charlie (Natasha Lyonne z Russian Doll), ktorá má mimoriadnu schopnosť odhaliť, keď niekto klame. Vydáva sa na cestu vo svojom aute Plymouth Barracuda a na každej zastávke stretáva nové postavy a podivné zločiny, pri ktorých si nemôže pomôcť a jednoducho ich musí vyriešiť. Seriál vytvoril, napísal, režíroval a produkoval Rian Johnson (Knives Out), viacnásobne nominovaný na Oscara.

Amazon Prime Video

Gen V (spin-off pre The Boys) – 29. 9.

Hlavnými postavami spin-off seriálu komiksového The Boys budú študenti superhrdinskej školy Godolkin University. Podobne ako v hlavnom seriáli The Boys, aj tu budú ľudia s nadprirodzenými schopnosťami skôr grázli než superhrdinovia. Divákov tak čaká vraždenie a krvavé bitky na škole, ale aj poriadna dávka sexu. Môžu očakávať mix Euphorie, Invincible a The Boys.

V seriáli hrajú prevažne neznámi herci a nezmení to ani účasť Patricka Schwarzeneggera, syna slávneho Arnolda. V niektorých scénach sa objavia aj postavy z hlavného seriálu, ako napríklad A-Train či Victorie Neuman. Prvé tri časti seriálu budú na Amazon Prime Video dostupné od 29. septembra 2023. Následne majú ďalšie epizódy vychádzať každý jeden týždeň až do 3. novembra.

Peacock

The Continental: From the World of John Wick – 22. 9

Hlavnou postavou 3-dielnej minisérie bude Winston, ktorého hrá v akčnej sérii John Wick Ian McShane. Seriál ukáže, akým peklom si Winston musel prejsť, než získal zabijácky hotel Continental. Príbeh sa bude odohrávať v 70. rokoch a Winston sa v ňom postaví desiatkam zabijakov z celého hotela, ktorý chce prevziať.

V The Continental si ďalej zahrajú Peter Greene, Katie McGrath či Mel Gibson, ktorý hrá postavu mafiánskeho bosa Cormaca a úhlavného nepriateľa Winstona. Kino

Lúzri z Wall Street/Dumb Money – 21. 9. (réžia: Craig Gillespie)

Partia amatérskych investorov sa v roku 2011 na internete rozhodla ukázať, aká je burza na Wall Street krehká a organizovane navyšovali hodnotu spoločnosti GameStop.

Z nerdov za počítačmi sa stali v priebehu niekoľkých dní milionári a nikto nechápal, čo sa to vlastne stalo. Vo filme sa predstavia Paul Dano, Seth Rogen, Nick Offerman či Sebastian Stan. O réžiu sa postaral talentovaný Craig Gillespie, ktorý nakrútil skvelú snímku I, Tonya s Margot Robbie.

Expendables 4 – 21. 9. (réžia: Scott Waugh)

Akčná séria Expendables dostane po deviatich rokoch pokračovanie. Hlavnou postavou bude Lee Christmas v podaní Jasona Stathama, ktorého doplní Barney (Sylvester Stallone) a ďalší veteráni ako Dolph Lundgren, Tony Jaa, Iko Uwais (The Raid), Randy Couture (všetky predošlé Expendables filmy) či Andy Garcia (Dannyho jedenástka). Doplnia ich nováčikovia v sérii Megan Fox a 50 Cent.

Na druhej strane budú chýbať hviezdy, ako Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Antonio Banderas, Harrison Ford, Wesley Snipes či Terry Crews. O réžiu sa postaral Scott Waugh (Hidden Strike s Jackie Chanom a Johnom Cenou, Act of Valor či Need for Speed). Po slabej trojke nemá od štvorky nikto veľké očakávania, ale stále to môže byť aspoň príjemná akčná jednohubka s obľúbenými hercami.

Tvorca (The Creator) – 28. 9. (réžia: Gareth Edwards)

Režisér Gareth Edwards (Godzilla či Rogue One: A Star Wars Story) nakrútil veľkolepé sci-fi s kameramanom Greigom Fraserom (Duna, The Batman). O hudbu sa postaral Hans Zimmer.

Akčný blockbuster nakrútili za 86 miliónov dolárov, čo je pri porovnaní s inými sci-fi blockbustermi posledných rokov veľmi nízka suma (napríklad Terminator: Dark Fate stál o 100 miliónov viac). Aj napriek nižšiemu rozpočtu však film vyzerá z vizuálneho hľadiska podmanivo a megalomansky.

Hlavnú rolu v snímke má John David Washington (Tenet). Ten stvárnil špeciálneho vojaka Joshuu na misii zachrániť ľudstvo pred umelou inteligenciou. Polovica planéty sa s AI chce naučiť žiť a tá druhá polovica sa ju snaží zničiť. Všetko sa zmení, keď sa z najväčšej zbrane AI vykľuje malé robotické dievčatko.