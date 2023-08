Ošiaľ menom Barbenheimer utíchol. Bude v kinách rovnako úspešný aj september?

Na aké očakávané filmy sa diváci môžu tešiť v septembri? Dorazí opulentné sci-fi, najväčší český film roka, horor Mníška 2 či Expendables 4

Po natrieskanom lete v kinách sa hollywoodske štúdiá trochu s premiérami očakávaných snímok upokoja. Stále však bude na výber z viacerých hlavných žánrov a skvelo vyzerajúcich filmov.

Mníška 2 – 7. 9. (réžia: Michael Chaves)

Pokračovanie priemerného hororu Mníška nebude extra výrazné, ale fanúšikom podobných typov hororov so zameraním na takzvané jumpscare by sa páčiť mohlo. Mníšku 2 nakrútil režisér Chaves, ktorý predtým režíroval horory The Curse of La Llorona a Conjuring 3.

Hlavnou postavou bude učiteľka Irene (Taissa Farmiga) vo francúzskej škole štyri roky po udalostiach z prvej časti. Démon Valak, ktorý sa ľuďom ukazuje v podobe desivej mníšky, ide tentokrát nielen po Irene, ale aj po jej žiačkach. Z nových hercov je najznámejšia Storm Reid (The Last of Us, Euphoria).

Moja tučná grécka svadba 3 – 7. 9. (réžia: Nia Vardalos)

Postavy, ktoré divákom ukázali, aké ťažké je byť Grékom v Amerike, tentoraz vysvetlia, aké ťažké je byť Američanom v Grécku. Toula spolu s celou rodinou cestuje do krajiny svojich predkov, aby splnila posledné želanie svojho otca. Obľúbená séria komediálnych filmov obzvlášť pre grécke obecenstvo bude mať už tretiu časť a podľa traileru to bude veľmi podobný film ako prvé dva.

Prízrak v Benátkach – 14. 9. (réžia: Kenneth Branagh)

Prízrak v Benátkach je nový detektívny thriller na motívy románu „Halloweenská párty” od kráľovnej detektívok Agathy Christie a v réžii Kennetha Branagha, ktorý opäť stvárnil aj rolu slávneho detektívnu Hercula Poirota. Ten žije po druhej svetovej vojne v Benátkach, kde si užíva dôchodok. Preruší ho však nevysvetliteľná vražda na mysterióznej seanse, ktorej sa neochotne zúčastní. Vraha dokáže odhaliť len on.





Lúzri z Wall Street – 21. 9. (réžia: Craig Gillespie)

Partia amatérskych investorov sa v roku 2011 na internete rozhodla ukázať, aká je burza na Wall Street krehká a organizovane navyšovali hodnotu spoločnosti GameStop.

Z nerdov za počítačmi sa stali v priebehu niekoľkých dní milionári a nikto nechápal, čo sa to vlastne stalo. Vo filme sa predstavia Paul Dano, Seth Rogen, Nick Offerman či Sebastian Stan. O réžiu sa postaral talentovaný Craig Gillespie, ktorý nakrútil skvelú snímku I, Tonya s Margot Robbie.

Expendables 4 – 21. 9. (réžia: Scott Waugh)

Séria Expendables sa pre mnohých divákov skončila slabučkou treťou časťou, v ktorej navyše tvorcovia cenzurovali krvavé scény. Štvorka bude opäť drsným a brutálnym akčným filmom. Chýbajú v nej však viaceré hviezdy predošlých častí (vo filme nebude Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Antonio Banderas, Harrison Ford, Wesley Snipes či Terry Crews).

Hlavnými postavami budú Lee (Jason Statham) a Barney (Sylvester Stallone). Nováčikmi budú napríklad 50 Cent či Megan Fox. O réžiu sa postaral Scott Waugh (Hidden Strike s Jackie Chanom a Johnom Cenou, Act of Valor či Need for Speed).

Bod obnovy – 21. 9. (réžia: Robert Hloz)

Bod obnovy je veľkolepá vizuálna prehliadka s krásnou architektúrou mesta a množstvom futuristických vynálezov. O to prekvapivejšie je, že ide o debut českého režiséra Roberta Hlozu, ale aj herečky Andrey Mohylovej, producenta Jana Kallistu či kameramana Filipa Marka. Je to slušné sci-fi, ktoré nadol sťahuje kvalita dialógov, scenára a nezaujímavého kriminálneho, detektívneho prípadu.

Snímku sme videli na Filmovom festivale v Karlových Varoch a aj keď nie je úplne úžasná, fanúšikov futuristických sci-fi poteší, že niečo takéto podarené vzniklo aj „u nás“. Film je o blízkej budúcnosti, v ktorej si ľudia môžu zálohovať svoje vedomie a v prípade, že ich zavraždia, vláda ich presunie do nového tela.

Tvorca (The Creator) – 28. 9. (réžia: Gareth Edwards)

Oveľa grandióznejšie sci-fi pripravil režisér Gareth Edwards (Godzilla či Rogue One: A Star Wars Story). Nakrútil ho s dvomi rôznymi kameramanmi, pričom jedným z nich bol geniálny Greig Fraser (Duna, The Batman). O hudbu sa postaral Hans Zimmer.

Akčný blockbuster nakrútili za 86 miliónov dolárov, čo je pri porovnaní s inými sci-fi blockbustermi posledných rokov veľmi nízka suma (napríklad Terminator: Dark Fate stál o 100 miliónov viac). Aj napriek nižšiemu rozpočtu však film vyzerá z vizuálneho hľadiska podmanivo a megalomansky.

Hlavnú rolu v snímke má John David Washington (Tenet). Ten stvárnil špeciálneho vojaka Joshuu na misii zachrániť ľudstvo. Musí nájsť a zlikvidovať zbraň, ktorú vymyslela umelá inteligencia. Chystá sa všetkých ľudí vyhubiť z povrchu Zeme.

Lenže keď Joshua zistí, že onou zbraňou, ktorú na to AI využije, je dieťa s umelou inteligenciou, odmietne ho chladnokrvne zabiť. Alphee, ako Joshua volá dieťa, je celkom nový druh umelej inteligencie, ktorá dokáže to, čo nikto iný na svete.

Tori a Lokita – 28. 9. (réžia: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne)

Lokita sa snaží presvedčiť úrady, že v západoafrickom sirotinci vypátrala a spoznala svojho o osem rokov mladšieho brata Toriho – hoci ho naposledy videla ako batoľa. Tori v skutočnosti nie je jej pokrvný príbuzný. Spoznali sa až na vyčerpávajúcej ceste naprieč Európou. Ich silné puto však nie je len dielom okolností. V nepriateľskom a nebezpečnom prostredí nachádzajú jeden v druhom lásku a oporu.

Dočasne ubytovaní v štátom spravovanom centre pracujú v noci bok po boku v talianskej reštaurácii, v ktorej slúžia jej šéfkuchárovi ako poslíčkovia drog. Režiséri film založili na sociálnom realizme a vcítení sa do slabých a zraniteľných.

Koncom mesiaca vyjde aj experimentálny český film Brutální vedro o tom, čo sa stane s ľuďmi, keď sa Slnko začne nebezpečne približovať planéte Zem. Najmenší zase ocenia nový film o Labkovej patrole a športovci zase možno zájdu na dokument o Martinovi Škrteľovi.

Talentovaný režisér hudobných videoklipov Michal Kunes Kováč zase nakrútil svoj prvý celovečerný film s hercom Bolkom Polívkom. Volá sa Konečne máme republiku a vyjde 14. 9. Kompletný prehľad premiér nájdeš tu.