ZOZNAM: Najlepšie nové seriály a filmy v novembri 2023 (Kino + streaming)

Toto sú najzaujímavejšie filmy a seriály, ktoré vyjdú v novembri. Nie všetky vyjdú v kinách či na Netflixe a treba sa k nim aj dostať.

V tomto článku je súhrn najočakávanejších seriálov a filmov, ktoré vyjdú v novembri. Zároveň sa tu objavia aj novinky s najväčším potenciálom a projekty, ktoré najviac upútali, aj keď nemajú obrovské reklamné kampane.

KINO

The Marvels – 9. 11.

Najnovšia marvelovka bude pokračovaním Captain Marvel a budú v nej aj nové hrdinky, ako Proton a Ms. Marvel. Viesť ich bude Captain Marvel a pomáhať im bude aj Nick Fury. Všetky tri hrdinky budú v snímke mysteriózne prepojené svojimi schopnosťami, takže vždy keď ich použijú, vymenia si miesto vo vesmíre.

Hry o život: Balada o hadoch a vtáčatkách – 16. 11.

Nové Hunger Games ukážu príbeh desiatky rokov spred udalostí hlavnej série. Jednou z hlavných postáv bude mladý Snow. Diváci budú mať možnosť sledovať, ako sa z neho stal nemilosrdný a chladný zabijak, a to priamo počas hier o život v nebezpečných arénach.

Napoleon – 23. 11.

Režisér Ridley Scott (Gladiator, Alien) natočil vyše dvaapolhodinový historický film o Napoleonovi, ktorého stvárnil oscarový Joaquin Phoenix. Snímka sa zameria na jeho súkromný život, ambície, vojnové ciele a ťaženia, ale aj vzťah s manželkou Josephine (Vanessa Kirby z Mission: Impossible). Nebude teda chýbať ako akcia, tak dramatické scény. Na Apple TV+ vyjde neskôr aj 4-hodinová verzia filmu.

Jej telo – 23. 11.

Natália Germáni si v českom filme zahrá slávnu českú skokanku do vody. Zranenie jej odstaví kariéru a ona sa rozhodne, že sa stane pornoherečkou. Musí sa vysporiadať ako s tlakom okolia, tak nešťastnou rodinou a najmä 180 stupňovou životnou zmenou odohrávajúcou sa primárne v posteli.

Z kino ponuky zaujme aj slovenský stop motion animák, ktorý vyhral prestížnu cenu na najväčšom festivale animovaných filmov vo francúzskom Annecy.

Streaming (Netflix, HBO... a nové seriály)

Top animované seriály pre dospelých s krásnou animáciou a serióznym príbehom

Netflix zachváti smršť animovaných seriálov s vysokými produkčnými hodnotami. Najprv dorazí Onimusha, a to už 2. novembra. Onimusha je fantasy akčný samurajský seriál.

O deň neskôr vyjde samurajský príbeh o pomste Blue Eye Samurai od scenáristu Logana a Blade Runner 2049. Anime má krvavé akčné scény a brutálne vraždy. Prvá epizóda je už k dispozícii na Youtube a vyšli aj veľmi pozitívne recenzie (na Rottentomatoes má seriál 100% pozitívnych recenzií.

Z animovaných seriálov sa však fanúšikovia najviac tešia na prvú polovicu druhej série Invincible, ktorá sa začne 3. novembra na Amazon Prime Video. Invincible je ako animovaná verzia The Boys, akurát s viac postavami a veľkolepejšími akčnými scénami.

Planet Earth III – 4. november

Slávny dokumentárny seriál o planéte Zem dostal ďalšiu sériu. V novembri vyjdú posledné dve z celkových štyroch epizód, ktoré sa zameriavajú na hlavné biómy na planéte a živočíchov, ktorí v nich žijú. Planet Earth očarí aj ľudí, ktorí nemajú radi dokumenty, pretože oplýva nádhernými kamerovými zábermi, na ktorých vyrážajú dych krásy prírody. Trailer je toho dôkazom. Seriál komentuje už tradične David Attenborough.

The Killer – 10. november

David Fincher (Gone Girl, Fight Club, Mank) natočil pre Netflix drsný thriller. Je o chladnokrvnom nájomnom zabijakovi bez mena (Michael Fassbender). Ten jedného dňa poruší svoj kód, následkom čoho minie svoj cieľ azda prvýkrát v živote. Nielenže začne mať výčitky svedomia a pochybnosti o svojej práci, no zároveň zistí, že mu ide o život.

The Curse (Showtime) – 12. november

When Asher (Nathan Fielder z The Rehearsal) a Whitney Siegel (Emma Stone z La La Land) sa rozhodnú nakrútiť v španielsku show o prerábaní domov a rekonštrukciách. Je to však natoľko stresujúce, že im to zničí manželstvo a aj ich psychiku. Začnú sa diať šialené veci, čo vytvorí zaujímavý kontrast s humornými sekvenciami. Za seriálom stojí Fielder spoločne s Bennym Safdiem (Uncut Gems).

Monarch: Legacy of Monsters (Apple) – 17. november

Apple TV+ vydá v novembri štyri zaujímavé seriály. Najviac pozornosti budí seriál o Godzille zo sveta filmov o Godzille a Kongovi. V 10 epizódach sa zameria na spoločnosť Monarch, ktorá skúma všetky monštrá a príležitostne proti nim bojuje.



Hlavnú rolu stvárnili otec a syn – Wyatt a Kurt Russelovci. Obaja hrajú tú istú postavu – vojaka menom Lee Shaw, no vo viacerých fázach jeho veku. Lee sa v priebehu desiatok rokov ocitol pri mnohých vyčíňaniach týchto monštier po celom svete.

Fargo (5. séria, FX/Hulu) – 21. november

Hlavnou postavou novej série kriminálneho seriálu Fargo bude milá manželka Dorothy „Dot“ Lyon (Juno Temple zo seriálu Ted Lasso). Tá sa snaží skryť svoju minulosť pred svojou novou rodinou. Keď ju však dobehne, musí jej čeliť a vrátiť sa do čias, keď ju chceli uniesť a ona namiesto toho zločincov zabila.

Dlhé roky po nej pátra šerif Roy Tillman (Jon Hamm z Mad Mena), ktorý ju konečne nájde. Pomôcť mu chce aj jeho nešikovný syn Gator (Joe Keery zo Stranger Things). Na druhej strane, Dot nájde nečakaného spojenca v problémovej svokre (Jennifer Jason Leigh z The Hateful Eight).

Murder ar the End of the World – 14. 11.

Vražda na konci sveta je mysteriózna miniséria s neobyčajným detektívom. Je ňou amatérka Darby Hartová (Emma Corrin z The Crown), ktorá je zároveň technologickým géniom. Samotársky miliardár (Clive Owen) pozve Darby a osem ďalších hostí, aby sa zúčastnili na pobyte na odľahlom a oslnivom mieste. V štýle detektívov Knives Out nájdu jedného z hostí mŕtveho. Darby sa rozhodne, že zistí, kto ho zavraždil.

Zo seriálov ešte zaujme nádielka od Netflixu, ako napríklad prvá polovica poslednej série The Crown, animovaný Scott Pilgrim či akčná komédia Obliterated od tvorcov Cobra Kai.