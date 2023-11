Aké hry vyjdú v novembri a prečo sa predá rekordný počet konzol PS5?

Toto sú najočakávanejšie hry, ktoré vyjdú v novembri 2023. Potešia sa najmä majitelia PlayStation a Nintendo Switch.

Po neuveriteľne nabitom októbri, počas ktorého vyšli rovno traja adepti na najlepšiu hru roka (Spider-Man 2, Alan Wake 2 a Super Mario Bros Wonder), prichádza trochu pokojnejší mesiac. Aj tak však vyjde viacero zaujímavých a očakávaných titulov.

Song of Nunu: A League of Legends Story – 1. november (PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Nová hra zo sveta League of Legends bude akčná adventúra a skákačka. Hlavnou postavou bude dieťa, ktorému bude pomáhať fantasy bytosť. Spoločne budú zdolávať prekážky, liezť na hory, riešiť hádanky a zjazdia nejeden zasnežený kopec.

RoboCop: Rogue City – 2. november (PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC)

Tvorcovia zábavného béčka Terminator: Resistance vytvorili ďalšiu akčnú hru o robotovi. Hráči tento raz ovládnu ikonického RoboCopa. V jeho „koži“ budú likvidovať zločincov a iných gaunerov po celom meste. Nepôjde o otvorený svet, ale príbeh rozdelený na niekoľko častí a levelov.

Hrateľnosť bude mať poriadne akčný nádych a RoboCop nebude nikoho šetriť, takže bude hra násilná a brutálna. Hra už dostala recenzie, podľa ktorých je na tom výrazne lepšie ako Terminator: Resistance, takže ide o podarenú priemernú akčnú hru.

Star Ocean: The Second Story R – 2. november (PS5, PS4, Switch, PC)

Ide o remake slávnej japonskej, akčnej RPG hry z roku 1998. Tvorcovia ju kompletne prerobili, takže má moderný vizuál aj hrateľnosť. Príbeh sa zameriava na vesmírneho kadeta, ktorý uviazne na planéte zaseknutej v stredoveku. Spoločne so svojimi novými priateľmi musí zabrániť diabolskej inštitúcii, aby planétu ovládla.

The Talos Principle II – 2. november (PS5, Xbox Series X/S, PC)

Puzzle logická adventúra The Talos Principle si hráčov a kritikov získala vďaka premysleným hádankám a prekvapivo hlbokému príbehu o umelej inteligencii, ľudstve a jeho zániku. Nejeden hráč sa pri hraní tohto titulu cítil inteligentnejší a bystrejší, keďže zdolával komplexné hádanky. Dvojka chce priniesť ešte lepšie hádanky a puzzle riešenia, ale aj ďalšiu dávku sci-fi príbehu s dejovými zvratmi.

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – 9. november (PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC)

Tvorcovia zo štúdia Rya Ga Gotoku najskôr plánovali urobiť len príbehové DLC či dodatok k titulu Like a Dragon: Infinite Wealth (Yakuza 8). Uvedomili si však, že príbeh tejto hry je dostatočne pútavý na to, aby si vyslúžil vlastnú hru. Zachytí slávneho protagonistu série menom Kazuma Kiryu a odhalí, čo robil po udalostiach šiestej hry a ako sa mu zmenil život, keď žije pod utajenou identitou.

Udalosti tejto hry naštartujú príbeh, ktorý sa rozbehne v novej hre Like a Dragon: Infinite Wealth (tá vychádza už v januári 2024). Pôjde o klasickú „Yakuzu hra“ s množstvom pouličných súbojov, príbehových videí, zrád, japonských mafiánov a v neposlednom rade so zábavným obsahom a rôznymi minihrami.



Call of Duty: Modern Warfare III – 10. november (PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC)

Nové CoD bude zvláštne. Vydavateľ Activision chcel novú hru aj tento rok (ako každý rok), ale vývojári nemali dosť času pripraviť plnohodnotný zážitok. Modern Warfare 3 tak vyjde ako plnohodnotný titul, avšak obsahovo bude pripomínať skôr rozšírenie.

Pôjde o prvú hru v sérii, ktorá vyjde bez originálnych nových máp v multiplayeru. Namiesto toho budú môcť hráči hrať remastrované mapy z predošlých hier. K dispozícii bude mať kampaň pre jedného hráča, ale tvorcovia neprezradili, aká bude veľká. Isté je, že v nej použili prvky z multiplayerového Warzone vrátane máp.

Assassin's Creed Nexus VR – 16. november (Quest)

Headsety pre virtuálnu realitu nemajú veľa veľkolepých hier. Trh s VR je stále malý, takže hráči nemôžu očakávať, že pre VR vyjde toľko veľa veľkých titulov, ako Half Life: Alyx, Horizon: Call of the Mountain a ďalšie. Aj preto je existencia Assassin’s Creed vo VR malým herným sviatkom.

Hráči sa musia pripraviť na to, že im možno bude trochu nevoľno, ale bude to stáť za to. V hre ovládnu hneď troch assassínov: Connora z AC III, Ezia z AC 2 a Kassandru z AC Odyssey. V hre bude niekoľko levelov v rôznych mestách a oblastiach a hráči v nich budú robiť parkour po strechách, skákať z výšku na obete na zemi a biť sa s nepriateľmi rôznymi zbraňami.

Persona 5 Tactica – 17. november (PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Persona 5 vyšla už pred siedmimi rokmi, ale stále vychádzajú rôzne spin-offy, ktoré rozširujú príbeh postáv a tohto sveta. Najnovším titulom je taktická hra, v ktorej hráči ovládnuť hneď niekoľko postáv z predošlých hier Persona 5 a budú bojovať proti nepriateľom v ťahových súbojoch.



Super Mario RPG remake – 17. november (Switch)

Po Star Ocean pôjde o ďalší remake slávnej japonskej hry. Tentoraz je ňou obľúbený pokus o RPG vo svete Super Maria z roku 1996. Tvorcovia z Nintenda ho kompletne prerobili, aby pôsobil ako z roku 2023, takže noví hráči ani nebudú vedieť, že hrajú zremakovanú, takmer 30-ročnú hru. Ako už názov napovedá, pôjde o Super Maria, avšak s prvkami RPG žánru.

Okrem toho vyjde aj The Invincible (PS 5, Xbox Series X/S, PC), WarioWare: Move It! (Switch) či Flashback 2 (PS 5, Xbox Series X/S, PS 4, Xbox One, Switch, PC). Pohľad na kompletný zoznam nových hier v novembri odhalí tento prehľad.