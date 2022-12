10 najlepších seriálov roka 2022

Nepamätáme si, kedy naposledy bol takýto silný seriálový rok. Mali sme obrovské problémy vybrať finálnu desiatku, pričom sme museli opomenúť také úžasné seriály ako Euphoria, The Boys, Love, Death & Robots, Tokyo Vice, Black Bird, Hacks, Ozark, Rick and Morty či Stranger Things.

Môžeš si teda byť istý, že všetky seriály v dnešnom výbere sú absolútnou špičkou, ktorú treba vidieť. Naše recenzie na každý jeden si môžeš prečítať po kliknutí na modrý odkaz.

10. This Is Going to Hurt – 8,5/10 (HBO Max)

Miniséria z nemocničného prostredia ukázala, aké je pracovať v strese, za slabú výplatu, v depresívnom prostredí v podfinancovanej štátnej nemocnici, kde toho nefunguje príliš veľa. Adam (Ben Whishaw) urobí v práci chybu, ktorá ohrozí matku a jej novorodenca. Táto chyba funguje ako nezastaviteľná snehová guľa, na ktorú sa nabaľujú ďalšie problémy, ktoré mu ničia pracovný, ale aj súkromný život.

Seriál navyše ponúka necenzurovaný a často aj nepríjemný pohľad do zákulisia fungovania nemocníc. Je drsný, prekvapivo vtipný, skvelo zahraný a emotívny. Drsný, depresívny koniec dokonale uzatvorí témy príbehu a ty naň budeš spomínať ešte dlho.

9. We Own This City – 8,5 (HBO Max)

Jon Bernthal znova potvrdil, že roly drsniakov so zbraňami mu sadnú ako uliate. V minisérii We Own This City od tvorcov The Wire stvárnil skorumpovaného veliteľa špeciálnej jednotky v Bostone, ktorý neváhal kradnúť, porušovať zákon, podstrkávať falošné dôkazy a biť podozrivých. Zabolí obzvlášť to, že tieto veci sa skutočne stali v bostonskej polícii medzi rokmi 2014 až 2017.

We Own This City je drsná policajná dráma. Celú ju zrežíroval Reinaldo Marcus Green (King Richard), vďaka ktorému má celá miniséria ako ucelenú víziu, tak aj scenár plný skvelých dialógov a najmä fantastických hercov. Finále je emotívne a záverečné sekundy majú obrovskú „váhu“, ktorá sa s tebou ponesie dlho po dopozeraní.

8. What We Do in the Shadows – 9/10 (Disney+)

Tento seriál je naším každoročným, najlepším zdrojom seriálovej zábavy. Vždy sa na ňom kráľovsky pobavíme a inak tomu nebolo ani tentoraz. Partička upírov na čele s Nandorom aj tentoraz riešila rodinné problémy a vlastné, životné ambície, čo vyústilo do krkolomných a humorných udalostí. Nandor dostal džina s takmer neobmedzeným množstvom prianí a Nadja si otvorila nočný bar.

Nie každému tento typ humoru sadne, ale v našich očiach tvorcovia trafili klinec po hlavičke a bizarné eskapády upírov, ktorí nedokážu držať krok s dobou (ako technologicky, tak spoločensky), nám vždy vyčaria úsmev na tvári.

7. The Bear – 9/10 (Disney+)

Jeremy Allen White je Carmy, profesionálny šéfkuchár, ktorý sa vrátil domov po smrti svojho brata. Musí po ňom prebrať nefunkčné malé bistro. Snaží sa tam zaviesť systém, no dlhodobí zamestnanci s ním bojujú a odmietajú sa podriadiť.

V kuchyni, kde takmer nič nefunguje, ako má, a každý má horlivú povahu, je len otázkou času, kedy vybuchne časovaná bomba. Ani Carmy však nie je bez chyby a jeho perfekcionizmus mu zhorší vzťahy s ostatnými.

Všetky epizódy majú do pol hodiny a veľmi rýchlo odsýpajú. Na obrazovke sa stále deje niečo dôležité alebo vtipné, takže sme boli neustále vo vytržení a zvedaví, ako sa to celé skončí. Je to aj vďaka skvelým hercom, ktorým roly sadli ako uliate a naplno sa ponorili do svojich charakterov.

