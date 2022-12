Najhoršie filmy a seriály, aké sme v roku 2022 videli

Každý rok sa pozrieme na najlepšie, ale aj najhoršie filmy a seriály, a tak ti dnes predstavíme 10 najväčších sklamaní. V niektorých prípadoch nejde o zlé filmy a seriály, akurát nás sklamali, respektíve sme mali väčšie očakávania.

Pekným príkladom je finálna séria Peaky Blinders, ktorá oproti predošlým klesla na kvalite rýchlejšie ako hodnota Twitteru po prvom týždni s Elonom Muskom.

Tento článok nie je hĺbkovou analýzou toho, prečo sú tieto filmy a seriály zlé či slabšie. To sme už vysvetlili v ich recenziách, ktoré si môžeš prečítať po kliknutí na modrý odkaz v názve.

Tretia časť je až prekvapivo generická, bez akéhokoľvek originálneho nápadu a s otrasným scenárom, v ktorom nič nedáva zmysel. Niektoré hlavné udalosti sa dejú úplne náhodne a dôležité body deja nemajú logické odôvodnenie (ako napríklad vlaková trať v jaskyniach plných mäsožravých dinosaurov).

Navyše filmu chýba napätie a zaujímavé dinosaury. Sklamaním bolo aj nedostatočné využitie legendárnych postáv z úplne prvej časti od režiséra Stevena Spielberga.

Čo môžeme pochváliť: Naháňačku na Malte, postavu Ramsayho, vodnú scénu a niekoľko vydarených odkazov na pôvodné časti.

Jurassic World: Dominion. Zdroj: Universal Pictures US

Každý novší diel zo série Fantastické zvery z nás vyprcháva čoraz rýchlejšie. Pamätáme si najmä pocity, aké sme pri jeho pozeraní mali. Po nekonečne dlhom úvode so zbytočným a nudným vysvetľovaním situácie pre nezaujímavé postavy prišlo trochu akcie a hereckého umenia Madsa Mikkelsena a Judea Lawa, ale zďaleka to nestačilo.

Dej často vôbec nedával zmysel, až do bodu, keď sme prevracali oči, a opäť sme sa nedokázali namotať na žiadnu postavu. V tomto filme mohol umrieť v podstate každý a asi by nám to bolo jedno. Čaro Harryho Pottera v tejto sérii jednoducho vôbec necítiť a je načase, aby sa už skončila.

Čo môžeme pochváliť? Madsa Mikkelsena, kvalitu počítačových trikov či sekvencie v jaskyniach, kde Newt „tancoval“, a vizuál súbojov, hoci nedávali veľký zmysel (ako keď postava Yusufa Kamu zlikvidovala jedným švihom prútika asi 20 nepriateľov).

Zdroj: Warner Bros.

