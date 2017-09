Volkswagen nás na plnej čiare presvedčil, že na novom Pole si dal mimoriadne záležať 

Volkswagen nám pred niekoľkými týždňami ukázal jeden zo svojich vôbec najdôležitejších modelov v najnovšom podaní. Reč je samozrejme o úplne novej, v poradí už šiestej generácii Pola, ktoré chce nadviazať na mimoriadne úspešnú minulosť. Doterajších päť generácií sa totiž predalo v úctyhodnom počte až vyše 14 miliónov kusov, od šiesteho pokračovania si pritom automobilka sľubuje ešte väčší úspech. To, či Nemci nemajú prehnané ambície, sme išli zistiť do Hamburgu, kde sa ešte krátko pred uvedením novinky na náš trh konala dynamická prezentácia. V rámci nej sme mali možnosť sa s novým Polom nielenže osobne zoznámiť, spoznať jeho prednosti, ale aj v okolí druhého najväčšieho mesta v Nemecku okúsiť jeho jazdné vlastnosti a paletu nových pohonných agregátov. Aké teda “malé” Polo zanechalo na nás dojem?

V prvom rade treba určite upozorniť na fakt, že pojem “malé” auto v prípade najnovšieho Pola akosi nadobúda nový rozmer. Doslova. Už samotné rozmery (4053 x 1751 x 1446 milimetrov) naznačujú, že medzigeneračne došlo k značnému nárastu veľkosti, navyše, spolu s nárastom rázvoru až o 9,2 centimetrov je naživo badať, že nové Polo už jednoducho malé nie je. Inými slovami, papierovo je novinka paradoxne väčšia než predošle generácie o triedu väčšieho Golfa. Človek si to uvedomí najmä v interiéri, o tom ale neskôr. Exteriérovo sa Polo veľmi nevymyká súčasnému dizajnovému jazyku značky, vskutku netradičné sú však predné svetlomety, respektíve vlniací sa tvar línie denných svetiel. Na tie si treba veruže trochu zvyknúť, uznať ale musíme, že svetlá ako také patria medzi najväčšie highlighty novinky. Samozrejme, v základe nájdeme klasické halogény, za príplatok je však následne možné siahnuť po inteligentnej full-LED technológií.

Zvyšok karosérie si naďalej drží svoj tradičný look a ničím extra nekričí, kritizovať estetický návrh vonkajšku však nie je rozhodne na mieste. Výraznejšie odtiene karosérie, efektné disky a viaceré ozdobné prvky spolu (14 odtieňov laku, 12 typov diskom od 14″ až 18″, možnosť čiernej strechy, pútavá grafika zadných ledkových svetiel a pod.) s elegantnými tvarmi vo výsledku zaručujú atraktívny a vyvážený dojem. Dôkazom toho je aj náš exemplár, ktorý bol vo výbave Beats, teda vozidlo nesúce sa v znamení známej audio značky. Samozrejme, jej najväčšou podstatou je kvalitnejšia zvuková aparatúra s výkonom až 300 W, v rámci daného stupňa výbavy dostanete i množstvo optických individualizácií, vrátane farebného polepu či hŕstky plakiet. Zaujímavosťou pritom je, že Volkswagen s príchodom novej generácie vypúšťa 3-dverový variant, keďže záujem o menej praktické vyhotovenie čoraz viac klesal.

Veľmi príjemný prekvapením je interiér. Ako prvé je to vnútorná priestrannosť, ktorá je na daný segment až navídana. Polo je vnútri skutočne vzdušné, pričom pocitovo sa cítite naozaj takmer ako v Golfe. Ostatne, realita je taká, že veľkostná rozdielnosť v pozdĺžnom i zvislom smere je skutočne v rovine len približne 5 až 25 milimetrov. Čerešničkou na torte je kufor, ktorý narástol z 280 na 351 litrov! Pre porovnanie, Golf má 380 litrov. Následne treba pochváliť úplne nové rozloženie jednotlivých prvkov palubovky, nehovoriac o pestrej palete farebných kombinácií. Úplne nová palubná doska vyzerá skutočne perfektne, má vynikajúcu kvalitu a ergonómiu, no a pýši sa množstvom technologických inovácií. Stredová konzola prináša 6,5" až 8" kvalitné displeje s čírym skleneným povrchom. Istým mínusom môže byť vskutku nízko umiestnené výduchy klimatizácie, za centrálnu obrazovku umiestnenú v zornom poli to ale rozhodne stojí.

Ešte väčšia pozornosť sa sústredí na druhú generáciu digitálnych budíkov Active Info Display s uhlopriečkou približne 11". Už po prvom stretnutí môžeme potvrdiť, že systém neponúka len nové dizajnové rozhrania, animácie ale aj značne vycibrenú grafiku s väčším rozlíšením a vyzdvihnúť treba i rýchlosť reakcií a celkovej odozvy. Zaujímavým detailom pritom je, že na rozdiel od faceliftovaného Golfu či nového Arteona, nie je možné docieliť to, aby bola aj na budíkoch aj na centrálnom displeji zobrazená mapa naraz. Musíte si jednoducho vybrať. Pred vami je tak možné si v širokouhlom režime zobraziť náhľad mapy, zatiaľ čo na obrazovke v strede palubovky vám ostanú len inštrukcie o ceste, prípadne trase.

Je jasné, že každý by chcel okúsiť najmä kvality nového Pola GTI s až 2-litrovým štvorvalcom s výkonom 200 koní, žiaľ, na ten si musíme ešte počkať. Ponuka motorov sa teda v súčasnosti sústredí na trojvalce 1.0 MPI a 1.0 TSI, štvorvalec 1,5 TSI a naftový variant 1.6 TDI. Keďže však i novučičký, jeden a pol litrový agregát s dodatkom EVO ešte nebol k dispozícií a naftová jednašestka nám neprišla zaujímavá, siahli sme po 1-litrovom TSI-čku s výkonom 70 kW / 95 koní a 175 N.m, ktoré bolo skombinované s 5-stupňovým manuálom (od výkonu 85 kW je po ruke 6-stupňový manuál, nepochybne, siahnuť je možné aj po 6, respektíve 7-stupňovom DSG). A ako teda fakčí litrový trojvalec?

Nebudeme si klamať a rovno si povedzme, že vonkajším zvukovým prejavom je proste prítomnosť trojvalca cítiť, lenže... Vzhľadom k absencii vyvažovacieho hriadeľa je agregát veľmi príjemne kultivovaný a pokiaľ ho výrazne nevytáčate cez 3000 ot./min, tak spoza volantu nemáte veľmi dojem, že ide o trojvalec. Motor totiž vôbec neklepe a i na voľnobehu necítiť skoro žiadne vibrácie. Keďže ide hlavne o mestské auto, jeho výkonnostný potenciál a dynamika vám s prehľadom postačí, dokonca, dych výrazne nestráca ani vo vyšších rýchlostiach, i keď je pravda, že záleží, či si idete cestou ofenzívnejšieho alebo defenzívnejšieho radenia v prípade manuálu. S automatom bude jasné, že prevodovka bude otáčky vo veľkom upratovať, kráľom myšičiek teda asi nebudete. Spotrebu sa nám vzhľadom na krátkosť jázd merať neoplatilo, v priemere by však nemal byť problém jazdiť za približne 5 litrov.

5-stupňová prevodovka radí výborné, prevodové stupňe sú pritom vcelku krátke a ich radenie prebieha veľmi hladko. Rovnako, šetriť slovami chváli rozhodne netreba ani v prípade podvozka - Polo, ktoré je postavené na platforme MQB A0 sme mali na 16" diskoch, komfortom pruženia a filtrovaním nerovností by ste však povedali, že ide minimálne o číslo menšie obutie. Fakt paráda. Podotknúť ale treba, že nemecké cesty sú kvalitou predsa len trochu inde, počkajme si teda na plnohodnotný domáci test. Koniec koncov, nové Polo sa mimoriadne podarilo a po prvej skúsenosti vyzerá byť veľmi sériovou možnosťou v rámci segmentu, dokonca, za plejády najmodernejších technológií a asistenčných systémov ho môžeme označiť aj za jedného z favoritov. S rukou na srdci totiž môžeme povedať, že naozaj niet čo zásadne skritizovať. Inými slovami, Volkswagen veruže zahviezdil a na plnej čiare nás presvedčil, že s novým Polom si dal neskutočne záležať! Pochopiteľne, do hry ešte vstupuje cena, ktorá začína u nás na čiastke od 10 990 €.

