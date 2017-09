Ak z dobrej hudby dostávaš zimomriavky, tvoj mozog je výnimočný

Hudba vie byť liekom na rôzne nepríjemné situácie a pri konkrétnych situáciách dokáže ľudí dostať až do stavu, kedy sa im na tele začínajú objavovať zimomriavky. Zimomriavky z hudby však v živote nezažije každý z nás a stovky miliónov ľudí ani len netušia, že niekedy za zježenými chlpmi na rukách stoja práve príjemné melódie. Nepreskúmaná téma dlhodobo zaujímala Matthewa Sachsa, bývalého študenta Harvardu, ktorý na malej vzorke 20 študentov urobil zaujímavý experiment s ešte zaujímavejšími výsledkami. Presne polovica študentov z jeho vzorky priznala, že už zažili zimomriavky z hudby, zatiaľ čo druhá polovica o zimomriavkách z hudby len počula, ale nikdy ich nezažila na vlastnej koži.

Každého z nich poslal na testy a po oskenovaní ich mozgov prišiel na zistenie, že štruktúra mozgu je rozdielna pri obidvoch skupinách. Skupina študentov, ktorá zažívala zimomriavky z hudby, mala podľa testov hustejšiu sieť mozgových vlákien spájajúcich sluchovú kôru a oblasti mozgu zodpovedné za spracovávanie emócií. Hustejšia sieť zabezpečovala medzi oblasťami lepšiu komunikáciu, a tak by sa zistenie dalo zjednodušiť tak, že ak dostávaš zimomriavky z hudby, mal by si mať aj silnejšie a intenzívnejšie emócie. Samozrejme, existujú aj konkrétne prípady, pri ktorých si jedinci spájajú skladbu so spomienkami, čo môže vyvolať zimomriavky len z nostalgických pocitov. Sachs momentálne pracuje na tom, aby svoju vzorku ľudí výrazne zväčšil a témou sa bude zaoberať aj naďalej, ale ak dostávaš pri počúvaní hudby zimomriavky, potom je tvoj mozog pravdepodobne výnimočný.