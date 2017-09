Na Mlynoch čakalo Janku po prázdninách nemilé prekvapenie. Izbu si našla nechutnú a špinavú

Žiaci základných a stredných škôl majú prázdniny za sebou, pomaly sa začína blížiť aj zimný semester a mnoho študentov sa tak pomaly sťahuje alebo už presťahovalo do intrákov. O našich študentských domovoch by sa dalo popísať naozaj kvantum článkov, či už o vybavenosti, čistote, poriadku, samotných školákoch, žúrkach, alkohole, príbehoch a tak ďalej. Pravdepodobne ste život v podobnom zariadení zažili aj vy, a preto by ste mali mať kopu zážitkov a príhod. Buď ste natrafili na miesta plné neželaného hmyzu či katastrofálnych podmienok alebo sa vám pošťastilo a vo vašich budovách bolo napríklad všade dostupné pripojenie na Wi-Fi signál alebo ste mali poprípade vždy prichystaný voňavý toaletný papier či uterák.

Tento prípad sa však bude radiť ku tým katastrofickým podmienkam a naozaj nezávidíme ľuďom, ktorí tu budú musieť prežiť najbližšie týždne či mesiace. Presvedčila sa o tom študentka Janka, ktorá sa o svoj šok z príchodu podelila v skupine na Facebooku s názvom Mladosť, Šturák, Átriaky, Manželáky. Ľudia, ktorí tu pobývali počas letných mesiacov, to tu totiž zanechali v naozaj otrasnom stave a už len z pohľadu na fotky sa človeku dvíha žalúdok.

"Ďakujem obyvateľom Rka, ktorí tu bývali cez leto, že nechali tak krásne voňavo a čisto. Budúci obyvatelia Rka, tešte sa na 5 hviezdičkový luxusný hotel s názvom ADR."