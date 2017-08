Ikonické budovy Košíc postavené v minulom storočí. Bývalý režim nám zanechal mnoho pozoruhodných stavieb

Nepochybne najkrajšou dominantou Košíc je jeho historické centrum plné zachovalých budov z rôznych období. Pred pár mesiacmi sme pre vás vybrali tie najkrajšie spomedzi všetkých. Okrem týchto skvostov však metropola východu ponúka vďaka obrovskému rozvoju v 60. rokoch minulého storočia množstvo ikonických stavieb, ktoré pozná každý jej obyvateľ.



Tieto budovy boli postavené v druhej polovici minulého storočia a sú pozostatkami bývalého režimu. Možno nepatria medzi tie najkrajšie, no bezpochyby ich môžeme zaradiť medzi pozoruhodné stavby. Vďaka ich charakteristickému vzhľadu vám jednoducho utkvejú v pamäti. Prevažne slúžia aj ako orientačné body po celom meste. Ak ti teda Košičan povie pojem „Biely dom“ alebo „Amfik“, zaručene budeš vedieť kam ísť.

Za ilustrácie zobrazujúce pôvodné stavy mestských elementov ďakujeme Marošovi Juhásovi, ktorý svoj entuziazmus pre socialistickú modernu v celom východnom bloku prejavuje vo svojom projekte @soc_ke. Socialistické stavby aj vďaka rekonštrukciám miznú z ulíc a tento projekt ich zachytáva v ich pravej podstate.

Magistrát mesta Košice

Vďaka svojmu vzhľadu získala táto budova prezývku Biely dom. Od roku 1985 slúžila ako sídlo straníckych orgánov, no po piatich rokoch sa tu usídlil Magistrát mesta Košice. Za túto monumentálnu stavbu, dominujúcu sídlisku Terasa, sa nemusia Košičania hanbiť ani dnes. Menšie vylepšenia by jej ale určite prospeli.

Amfiteáter

Stavba košického amfiteátra sa začala v roku 1955. Prvé premietanie v rámci Filmového Festivalu Pracujúcich prebehlo po 10-tich rokoch od začatia zemných prác. Košický amfiteáter sa so svojou kapacitou 25 000 sedadiel radil medzi jeden z najväčších v Československu. V rámci investičných projektov sa zrekonštruovala budova EKRAN, slúžiaca Miestnemu úradu Košice Sever od roku 1995. Každý rok v lete sa tu premietajú filmy pod projektom Letné kino v AMFIKU a počas hokejových majstrovstiev môžeš z tribúny amfiteátra sledovať priamy prenos vybraných zápasov slovenskej reprezentácie.

Obchodný dom Dargov

Svojho času najväčší obchodný dom bývalého Československa bol košický Združený obchodný dom Dargov. Otvorili ho 23. februára 1987. Textil, odevy, domáce potreby, kaderníctvo či pošta zapĺňali priestory Dargova. V súčasnosti však Dargov nepripomína obľúbené nákupné centrum a zaslúžil by si modernizáciu.

Nová nemocnica

Ak si čítal náš článok o miestach s najlepšími výhľadmi na Košice, isto si na fotografiách zaregistroval 83 metrov vysokú budovu Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura. Výstavba najvyššej budovy mesta sa začala v roku 1966. Polikliniku nemocnice otvorili 21. decembra 1973 a o 8 rokov neskôr aj hlavnú časť celého areálu. Zvyšné budovy dokončili až v roku 1984. K nemocnici pribudla moderná budova Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, ktorú otvorili v roku 2009.

Obchodný dom Tesco

Na samotnom konci Hlavnej ulice vyrástla počas rokov 1965 až 1968 nová štvorposchodová budova obchodného domu. V historickom centre mesta pôsobí veľmi kontrastne oproti budovám z 19.storočia. Kedysi tu chodili na nákup nielen obyvatelia Košíc, ale aj rôzne celebrity. Vtedy to bol ešte Obchodný dom Prior. Neskôr v rokoch 1994-1996 tu sídlila pobočka K-Martu. Po nich odkúpil celú budovu obchodný reťazec TESCO.

Hotel Slovan

Luxusný štvorhviezdičkový hotel Double Tree by Hilton v Košiciach je spolu s Yasminom to najlepšie, čo metropola východu ponúka na ubytovanie. Okrem miestnych však málokto vie, že sa tento hotel pred rekonštrukciou volal Slovan. Najstarší obyvatelia Košíc si isto spomenú aj na predchodcu Slovana, Hotel Schalkáz. V roku 1963 sa začala jeho asanácia a stavba nového hotela. Slovan fungoval až do 1.júla 2007, kedy ho opustili poslední hostia. Začalo sa s rekonštrukciou a dnes stojí na Námestí Osloboditeľov moderná budova hotela. Bývalý Slovan si už pozrieš len na historických fotografiách.

Kino Družba

Dnes už opustená a chátrajúca stavba so zaujímavým kruhovým pôdorysom na Luníku II na sídlisku Terasa. Kino Družba dokončili v roku 1973, v decembri tohto roku tu už začali premietať. Mohlo sa pýšiť panoramatickým plátnom a špičkovou technikou svojej doby. To premenilo Družbu na multikultúrne centrum. Po takmer 40-ročnej prevádzke ho zatvorili koncom roku 2009. Kinu sa to stalo osudným, pretože jeho interiér zdevastovali vandali. Hoci boli plány na jeho rekonštrukciu, upustilo sa od nich a renovácia budovy je v nedohľadne.

Hotel Hutník

Východoslovenské železiarne v čase svojej výstavby potrebovali pracovnú silu a mnoho Slovákov sa sťahovalo do Košíc za prácou. Tí potrebovali aj ubytovanie a hotel Hutník bol postavený ako ubytovňa pre budovateľov VSŽ. Po dostavaní železiarní premenili ubytovňu na hotel. V roku 2001 Hutník zatvorili následkom čoho začal chátrať, ba dokonca niekoľkokrát vyhorel. Po šiestich rokoch od jeho zatvorenia sa začalo s rekonštrukciou a vďaka nej sa dnes môžeš ubytovať v luxusnom štvorhviezdičkovom hoteli Yasmin.

Železničná stanica Košice

Medzi úspešne zrekonštruované objekty Košíc patrí nová železničná stanica. Stavbu pôvodnej budovy zrealizovali Pozemné stavby v rokoch 1967-1973. Na modernejšom vzhľade sa začalo pracovať v roku 2011 a po piatich rokoch sa Košičania dočkali krajšej stanice.





