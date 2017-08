Kde v Praze dělají nejlepší burgery? Podívej se na top 10 a zjisti, kam zajít

O předchozím testu burgerů jsem na Refresheru psal před více než dvěma lety. V Praze už před těmito dvěma roky nebyla situace na „burgerové scéně“ zdaleka tak beznadějná jako v Bratislavě, kde jejich první test dopadl velmi bídně. Praha na tom nebyla vůbec špatně a v testu by se našlo aspoň 5 podniků, kam by se milovník burgerů mohl rozhodně vrátit. Za krátkou dobu ale „bratia“ z Bratislavy udělali velký kus práce a ta to v přepočtu na počet obyvatel hbitě dotáhla na světovou burgerovou metropoli.

Jak jsme na tom tedy my v Praze? Zaspali jsme, nebo držíme s Bratislavou krok a přidaly se ke kvalitním podnikům ještě další? Pojďme se na to podívat.

Test obsahuje 10 podniků, z toho šest se v minulém testu neobjevilo vůbec a do zbytku jsem se vrátil. Ať už z důvodu, abych zjistil, zda se zlepšily, anebo prostě proto, že si stojím za tím, že zrovna tenhle podnik má v testu být. V žebříčku najdete třeba našeho vítěze posledního Burger Festu Meat and Greet, velice cenově dostupnou Želvu, posh laděnou Mozaiku, všemi milovaný The Tavern nebo klasiku Dish.

Jak tomu tak pokaždé bývá, burgráren je spousta, ale do desítky se jích holt vejde jenom… správně – deset. Těchto 10 podniků je vybráno na základě mého subjektivního výběru, a proto je možné, že právě váš podnik může v seznamu chybět. Nehodnotil jsem jen chuť burgeru, ale celkový zážitek, který jsem si z jednotlivých podniků odnesl – prostředí, obsluhu, cíl podniku, ale rozhodně také poměr cena/výkon. Protože jak níže zjistíte, ne vždy platí, že to, co je dražší, je také lepší.

NAŠE MASO Facebook | Mapa Náš hamburger

155 Kč Už v předchozím testu jsem váhal, jestli mám Naše maso do burgerů zařadit. Přeci jenom to není „proper“ restaurace jako ostatní, ale na druhou stranu tady jde o burgery a burgery jsou z velké části hlavně o mase – tzn. že Naše maso nesmí chybět. Do pořadí jsem ho však nikam neumístil, už i z toho důvodu, že by nezaslouženě posunulo regulérní restaurace na místo, kde by si být nezasloužily. Vnitřek tu je stále stejný, stísněný a s pouze pár stolky k sezení. Ale přeci jenom, tohle je především řeznictví a ne restaurace. Téměř neměnná tu je i fronta, která sahá až před vstupní dveře a lidé postávají před řeznictvím. Čekají na chvíli, kdy bude jejich jméno s objednávkou vyvoláno. Na výběr tu je hamburger jak z normálního, tak z vyzrálého hovězího, plus je možno si objednat i variantu se sýrem. Zvolil jsem klasiku za 155 Kč, kterou jsem spořádal v pasáži, kde je výhled na nabízené uzeniny a veškeré dění v řeznictví. A k samotnému burgeru – je jako obvykle jednoduchý a geniální. Česká houska, naložená okurka, hořčice a 180 gramů šťavnatého hovězího masa. Masa, které je jako dort a netřeba k němu dodávat více. Pokud jdete pro prvotřídní maso, byl by hřích se zde pro burger nezastavit. A vlastně by byl hřích se pro burger do Naše maso nezastavit i jen tak, když jdete náhodou kolem. K tomu pivo Albrecht, burger na stojáka – Dlouhá tak žije nejenom v noci. Jednou větou: Kdo jde Dlouhou a nezastaví se, prohloupí.

9. THE TAVERN

Facebook | Mapa

Tav Cheeseburger Deluxe

209 Kč

Tavern, podnik, který v Praze otevřeli američtí majitelé a tím pomalu, ale jistě „odšpuntovali“ pražskou burgerovou scénu. Průkopník burgerů v Praze „before it was cool“ a za to si zaslouží i v dnešní době, kdy není věci, která by v burgrárnách nebyla „domácí“, uznání. Tady se nic nemění, burgery a hranolky stále v plastových košíčcích nezávisle na tom, jak velí moderní trendy. Ale jsou tu pořád a lidi sem neustále v davech chodí. Ať už to jsou čtenáři expatsu, vinohradské stylové rodinky či kolemjdoucí, kteří při pohledu na přeplněnou zahrádku prostě taky dostanou chuť na americký burger.

Tentokrát bylo venku hezky, a tak jsem se místo vnitřku, který připomíná temnou jeskyňku, usadil na příjemné venkovní zahrádce. Na menu se od minule nic nezměnilo, to samé se dá říci o stále sympatické obsluze a pohodové atmosféře.

Tav cheeseburger deluxe burger byl za 209 Kč, čímž patří rozhodně k těm dražším z testovaných. Domácí měkká bulka, jejíž spodní část se rozmočila, už když jsem burger dostal. Jedině s úchopem naruby je šance, že burger dojíte aspoň v trochu civilizované formě. Tak jako tak to ale nebude bez ztráty kytičky.

Cheeseburger se sice jevil jako obr, ale to především díky tomu, že byl napěchován vším možným, jen ne masem. Dalo to dosti práce, než jsem se přes čedar, grilovanou červenou cibuli, salát a rajčata konečně dostal k pouze 115gramové porci mletého hovězího krku. A když se mi konečně poštěstilo, nic extra mě nepotkalo, maso nízké, sušší, leč dobře ochucené.

Co se týče hranolků, tak ani ty neminul plastový košík a možná si ani nic jiného nezaslouží. Klasické hranolky se spirálami jsem doplnil místní povedenou Tav Fry Sauce (která, mimo jiné, byla i v burgeru samotném). Co k těmto hranolkům dodat? Snad jen to, že někdy může být vlastně ku prospěchu věci servírovat normální, koupené hranolky, než nabízet sice svoje, ale nevymakané.

Možná se z výše uvedeného zdá, že Tavernu škodím a jsem až moc kritický, ale nemyslím to nijak špatně, americký styl burgeru v tradičním a oblíbeném vinohradském podniku lidé milují a stále se sem znovu a znovu vrací. Za svými novějšími konkurenty, alespoň za mě, přece jenom trochu zaostává (ať už normálními hranolky či celkovou formou burgeru). Vadí to ale vůbec?

Jednou větou: Průkopník pražské burgerové scény je už možná o krok pozadu za ostatními, svůj osobitý styl si však drží stále.

8. MOZAIKA BURGER & CO. Facebook | Mapa Hell Burger

235 Kč Z Tavernu je to 10 minut chůze po kouzelných Vinohradech, než dorazíte do dalšího burger spotu, kterým je Mozaika Burger. Místo, kde můžete skloubit nabídku oblíbeného Pivovaru Matuška například s olomouckými tvarůžky, právě v pivě od Matušky naloženém nebo si zde, jak název podniku napovídá, dát prostě burger. Na výběr jsou v Mozaice dvě velikosti burgerů, normální, 170 gramový a 85 gramové slidery. Vybral jsem Hell Burger v proper velikosti s chorizem, mexickou pikantní pico de gallo salsou, chipotle majonézou a rukolou. Je nutno říci, že burger byl kombinací těchto surovin famózně doplněn. Pořádný kus masa vypadal také velmi lákavě, ať už to bylo zvenku, tak i zevnitř a při nakousnutí byl krásně růžový. Nějak mi ale uniklo, že jsem se už do masa zakousl – chybělo mu jakékoliv dochucení. Bylo mdlé a při každém dalším soustu jsem cítil akorát ostatní ingredience, jen ne to hlavní, tedy maso. Škoda… Doufám, že to byl jen špatný den, kdy zapomněli maso jakkoliv dochutit, jinak by byl burger s domácí křehkou bulkou a vynikajícími doplňky povedený. S nijakým masem a jednoznačně nejvyšší cenou ze všech testovaných jsem byl celkem zklamán. Renomé si Mozaika napravila vynikajícími domácími hranolky, které stály za to. Ještě větší pochvalu by si však zasloužila chipotle majonéza, která ideálně pálila a jen těžko bych někde hledal lepší doprovod k hranolkům. Z Mozaiky jsem nakonec odcházel s poněkud rozporuplnými pocity. Nejdražší burger zde rozhodně nebyl tím nejlepším. Vynikající hranolky a ještě lepší dip malý úsměv na tváři přece jenom vykouzlily. Jednou větou: Posh burgrárna umí své burgery doplnit skvělými ingrediencemi, ale co se týče masa, má i ona své dny...

7. HADOG

Facebook | Mapa

Hot Chips Burger

155 Kč

Libeň je asi to poslední místo, které by mě, jako rodilého Pražáka, napadlo, kdybych se chtěl vydat za dobrým jídlem. To se však s Hadogem změnilo. Čistý a jednoduchý interiér laděný do US stylu se vším, co to obnáší – kožené lavice, jukebox, původní „chlaďák“ na Colu apod. Za sebe mohu říci, že tento styl u podniku, který chce, aby bylo vidět, že vaří americkou kuchyni, vyhledávám. Fanouškem přezdobeného interiéru ala James Dean, TGIF, ale pro mě i Bejzment, prostě nejsem. Zkrátka stačí vidět, že se zde odehrává „malá“ Amerika.



Interiér Hadogu je tedy zvládnutý na jedničku. A co burger? Ze dvou velikostí (130 g a 200 g) jsem si vybral přeci jenom tu menší, konkrétně Hot Chips Burger v mohutné, ale nadýchané housce.

Akorát okořeněné maso na tom zas až tak dobře nebylo, 130 gramový kus byl velmi suchý. Hot chips byl doplněn slaninou, pálivými chipsy, pečenou paprikou, curry kečupem a křenovou majonézou, jejiž chuť by mohla být výraznější. I když se mi Hot chips jevil, se všemi těmi ingrediencemi, poněkud přeplácaný, v závěru jsem vcelku ničeho nelitoval. Pálivé chipsy v burgeru pod curry kečupem změkly a křupaly jen ,,čouhající” okraje, k tomu nasládlá pečená paprika, not so bad. Křenová majonéza byla křenem dochucená jen lehce, tudíž nijak extra nedoplnila méně výraznou chuť burgeru. Za 155 Kč rozhodně nešlo o špatný kup, ale zároveň ani ne o nejlepší.

Pořádné belgické hranolky vypadaly na první pohled super a stejně i chutnaly. Zvenku dozlatova osmažené a uvnitř hezky měkké. Opět poněkud nevýraznou omáčku bych k nim snad ani nepotřeboval. Jednou větou: V Libni se odehrává malá dobrá Amerika.





6. THE CRAFT Facebook | Mapa Machete Burger

169 Kč Poměrně nový podnik na Míráku nabízí krom burgerů širokou nabídku piv z minipivovarů. Na šesti pípách se pravidelně obměňuje nabídka, která je uvedena jak na jejich facebookových stránkách, tak přímo na tabuli v restauraci. Na test jsem vyrazil v době oběda a byl jsem velmi mile překvapen obědovým kombem, které je platné od 11 do 15 hodin. V tomto čase byl mnou vybraný Machete Burger společně s hranolky za velmi dobrých 169 Kč. Křupavá bulka držela celou dobu svůj tvar a i přes bohatou náplň se nerozpadala. Stejně dobře byl dochucen i samotný burger, kdy jalapeno papričky doplňovaly povedené guacamole a vůbec mi nevadila absence slaniny, kterou jsem zde nijak nepostrádal. Škoda je však poněkud suššího masa, které by si zasloužilo být sundané z ohně o trochu dříve. Maso jinak bylo akorát dochucené s dobrou texturou, jen mi chybělo trochu více šťavnatosti. Vkusně naservírované hranolky byly uvnitř jemné a k tomu krásně křupaly. Za zkoušku rozhodně stojí místní mango-chilli omáčka, kterou jsem si dal k hranolkám. Exotická chuť byla příjemným překvapením, jen škoda její řidší struktury. Jednou větou: Pokud za rohem v Dishi nemáte rezervaci a nedostanete místo, nezoufejte, návštěvy v Craftu nebudete litovat.

5. BEJZMENT

Facebook | Mapa

Švestka

179 Kč

Neuniknul mi ani jeden z hlavních partnerů burger festů a stálice pražské burgerové scény, legendární Bejzment ze Smíchova. Sem se vydat na oběd, večeři či posezení s přáteli nikdy nebylo, není a asi ani nebude krok vedle.

Široké menu, obsahující kolem 20 variant burgerů, k tomu velká nabídku shotů a piva – krása. Volba padla na burger s výstižným názvem Švestka a o pořádnou švestku se skutečně jednalo. Výborný a šťavnatý kus masa v kombinaci s lehce pikantní švestkovou BBQ omáčkou, k tomu uzená slanina a dokřupava osmažená cibulka, co víc dodat. Masivní a za mě trochu „buchtovitá“ houska je snad jediná věc, které bych mohl něco vytknout. Ale to už jsem asi až moc rozmazlenej hnidopich.



Takže ještě jednou k tomu hlavnímu – maso s dokonalou texturou a výraznou chutí dělá z Bejzmentu místo, kam se lidé budou neustále s úsměvem na tváři vracet.

Tím však pozitiva nekončí, protože hranolky si taktéž zaslouží hromadu chvály, křupavé a lahodně chutné. Chipotle majonéza by však mohla být o trochu výraznější, například s chipotle majonézou od HillBilly se absolutně nedá srovnat.

Jednou větou: Legenda ze Smíchova

4. MEAT & GREET BURGERHOUSE Facebook | Mapa Luigi

195 Kč Z posledního Burger Festu pro nás vyšel Meat and Greet s Crispy burgerem jako jasný vítěz. Tentokrát jsem u nich ochutnal 160gramový burger Luigi, na který se mi neuvěřitelně sbíhaly sliny už při čtení jeho obsahu. Italský sýr Mascari, guanciale (tučnější pancetta – slanina), rajčatová marmelá se skořicí a hřebíčkem, aioli z pečeného česneku a salát z rukoly. Chuť burgeru byla stejně lahodná jako jeho popisek – všechno k sobě parádně ladilo. Výborná bulka, sypaná loupaným a neloupaným sezamem, se nerozpadala a burger byl tak do posledního sousta vcelku. Dokřupava opečená slanina guanciale podtrhla celkovou chuť burgeru. V dřevěném kyblíčku přistála slušná porce drobných, leč trochu tmavších hranolek. No tmavších, nějaké byly trošku „opálenejší“, jiné ještě v normě. Rozhodně jim i tak nechyběla výborná chuť a křupavost. Meat and Greet, co se týče burgeru samotného, nezklamal a svoje kvality z Burger Festu rozhodně potvrdil. Možná se tedy ptáte, proč je až čtvrtý? No na burger festu jsme totiž nebyli v Dishi, Želvě, či HillBilly... Ale také proto, že se v Meat and Greet, na burgrárnu až příliš moderním a čistém interiéru, necítím jako někde, kde si můžu burger vzít do obou rukou a radostně se do něj zakousnout. A to, jak se člověk kde cítí, je aspektem rozhodně důležitým. Jednou větou: Jednička z Burger Festu, kde spolu opět vše ladilo a vytvořilo lahodný burger.

3. ŽELVA

Facebook | Mapa

Macho Nacho

139 Kč

Jak je v kultovním songu Řezníka a Jamese Cola – Žižkov je především místo, kde se chlastá a že na Žižkově pouze do Chocobamby. Tomu si nedovolím odporovat, ale zároveň dodávám, že za burgerem na Žižkově jedině do Želvy, která může být asi tím největším překvapením celého testu.



V nabídce mají devět burgerů, z toho jeden veggie a na pípě několik piv, ze kterých si každý vybere. Pálivé burgery mám rád, ale zas ne tolik, abych si dal místního Hellboye se špetkou papričky Trinidad scorpion, která má 1,2 milionu SHU. Macho Nacho s pouhými jalapeňos a nachos přelitými sýrovou omáčkou však už znělo mnohem lákavěji.

Místní bulka je asi ta nejlepší z celého testu. Fantastická máslová bulka se i přes bohatou dávku sýrové omáčky nenasákla jak houba, a tak byla lahodným doplněním k tip top propečenému a ochucenému kusu masa. Famózní burger doprovázely, ne nijak extra křupavé a trochu mastnější, hranolky, s lehkým parmazánovým dipem.

Želva nabízí rozhodně ten nejlepší poměr cena/výkon vůbec. Burgery v takové kvalitě začínající na cenách 119 Kč? Na to v Praze člověk nikde jinde nenarazí. Ale i kdyby stál můj Macho Nacho o 30–40 Kč více, tzn. plus mínus 180 Kč, bylo by mé hodnocení a nadšení ze Želvy stejné. Želva si své top umístění nezískala díky své nižší ceně, ale především tím, co nabízí na talíři. Cena za burger je jen dalším velkým plusem před jejími mnohem dražšími konkurenty.

Jednou větou: Top burger za lidovou cenu.

2. HILLBILLY Facebook | Mapa Dirty Sanchez Burger

185 Kč Holešovický Hillbilly je pro mě vice mistrem tohoto testu. Nevěřil jsem, že se někdo tolik může přiblížit Dishi, ale Hillbilly se to skutečně povedlo. Dovolím si vypůjčit větu z bratislavského testu, tedy že o pořadí na stupni vítězů rozhodovala cílová fotografie. Ani u nás v Praze tomu nebylo jinak. Housce nic nechybí, křupavá, ale přeci zvenku příjemně měkká. Maso parádní, akorát propečené, dobrá textura, okořenění, ale hlavně ta chuť... Ta chuť. Nejdřív jsem byl u Dirty Sancheze trochu skeptický na kombinaci chilli con carne a guacamole. Zbytečně. Domácí guacamole bylo ochucené na jedničku – akorát citrónu, akorát soli a pepře. To celé s papričkami jalapenos vytvořilo fantastický burger, který ve mě vyvolal pocit, jež mám u každého dobrého filmu. Nechci, aby skončil. A tak jsem i v HillBilly toužil po tom, aby byl burger nekonečný a obsluha mi nosila další a další. Křupavé hranolky z neloupaných brambor byly taktéž excelentní. K burgeru dostanete menší mističku s pár nachos namočených v top majonéze s chipotle papričkami. Společně s dipem z Mozaiky, který byl taktéž s chipotle majonézou, to pro mě byly ty nejlepší dipy, v nichž stojí za to si „utopit“ hranolky. Klobouk dolů před tím, co se Hillbilly za pouhý rok provozu podařilo a patří jim za to velký dík. Ne že by člověk v Praze doteď nevěděl, kam na burger, ba naopak, má další místo, které mu jeho přemýšlení znatelně ztíží. Jednou větou: Pod jejich slogan nad vchodem ,,Just fucking good burgers“ se mohu souhlasně podepsat.

1. DISH

Facebook | Mapa

Chilli Shack

209 Kč

Když se řekne: „Zajdem někam na burger?“ V Praze se mi jako první vybaví Dish. Kam jinam, za dlouhodobě tím nejlepším, než sem. Za celou dobu, co sem chodím, vím, že když jdu s někým do Dishe, tak mám jistotu úspěchu. Jedinou kaňkou může být to, že bez rezervace si sem v rušných hodinách na 99 % nesednete, a i v těch mrtvějších tu bývá dost plno. Dish je zkrátka a dobře po celé Praze vyhlášený a zároveň jeho prostory nejsou právě z největších (i když v létě funguje venkovní „zahrádka“, která nabízí několik stolů navíc). Je tu třeba akceptovat, že Dish je, jak má i ve svém názvu, především bistro, a tak to na žádné dlouhé vysedávání nad jedním pivem není. I proto se nelze divit a je nutno respektovat maximální dobu rezervace, která tu činí 1,5 hodiny. Pivo, burger, pivo – that’s it.



Co se týče burgeru, tak žádné překvapení, i tentokrát bez výhrad. Chilli Shack s velice chutnou a nadýchanou bulkou je radost ochutnat. Křupavá slaninka se smaženou cibulkou a pod masem naložené chilli papričky se slaninézou. Takhle to má vypadat. Chilli papričky jsou rozloženy po celé spodní bulce, a tak při každém soustu cítíte jejich úžasnou chuť.

Stejně na tom jsou i hranolky, které, společně s těmi z Bejzmentu, patří rozhodně k těm nejlepším. K tomu majonéza z pečeného česneku – v Dishi je stále fajn. Za tu dobu, co je Dish v provozu, se tu nic nezměnilo. Někdy může být toto tvrzení bráno ve špatném slova smyslu, u Dishe je tomu však naopak. Dish dělá unikátní a fantastické burgery, které dostanete pokaždé stejné. Pokaždé v top kvalitě. Výkyvy u Dishe jsem nezaznamenal a doufám, že ani nezaznamenám. Je to sázka na kvalitu, místo, kde nešlápnete vedle, nejenom v burgerech, ale také v hranolcích, dipech, nápojích a obsluze. Vše tu funguje na jedničku. Král z pomyslného trůnu sesazen nebyl. HillBilly bych umístil před Dish, jen pokud by ho skutečně v něčem převyšoval. Nelze vyměnit „krále“ jen z toho důvodu, aby byl nyní vítěz někdo jiný. HillBilly je pro mě stejně dobrý jako Dish, první může být vždy ale jenom jeden. Jednou větou: Všude dobře, v Dishi nejlíp.

