Podľa informácií sa mal predávkovať pervitínom.
Roman sa ešte v roku 2017 spolu so svojou partnerkou objavili v českej verzii reality šou Zámena manželek. Práve v ich epizóde vznikla dnes už legendárna hláška „Mačkáš mi hada, d*bile!“, ktorá zľudovela medzi ľuďmi po celom Česku aj Slovensku. Pred pár dňami však prišla smutná správa – Romana, vďaka ktorému ikonická hláška vznikla, našli mŕtveho vo svojom dome.
Ako informuje portál Aktuality24, našli ho bez známok života v byte na Slovensku. Podľa predbežných informácií sa mal predávkovať pervitínom. Záchranárom sa ho už nepodarilo oživiť.
Po natáčaní epizódy mal vraj Roman dlhodobé problémy s drogami. Strávil čas vo väzení, no neskôr sa snažil zaradiť späť do normálneho života. Pracoval, venoval sa tetovaniu a zakladal si na rodine, no jeho vzťahy sa napokon rozpadli.
Jeho hláška a rôzne vtipné klipy sa šíria internetom až dodnes. Pôvodný videozáznam na YouTube má takmer dva milióny videní a vznikajú aj nové, parodické verzie, ktoré ho udržiavajú v povedomí ľudí.