dnes 9. septembra 2025 o 17:29
Čas čítania 0:37
Hana Divišová

Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“

Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zdroj: Nova
ZAUJÍMAVOSTI ČESKO REALITY ŠOU
Podľa informácií sa mal predávkovať pervitínom.

Roman sa ešte v roku 2017 spolu so svojou partnerkou objavili v českej verzii reality šou Zámena manželek. Práve v ich epizóde vznikla dnes už legendárna hláška „Mačkáš mi hada, d*bile!“, ktorá zľudovela medzi ľuďmi po celom Česku aj Slovensku. Pred pár dňami však prišla smutná správa – Romana, vďaka ktorému ikonická hláška vznikla, našli mŕtveho vo svojom dome.

Ako informuje portál Aktuality24, našli ho bez známok života v byte na Slovensku. Podľa predbežných informácií sa mal predávkovať pervitínom. Záchranárom sa ho už nepodarilo oživiť.

Po natáčaní epizódy mal vraj Roman dlhodobé problémy s drogami. Strávil čas vo väzení, no neskôr sa snažil zaradiť späť do normálneho života. Pracoval, venoval sa tetovaniu a zakladal si na rodine, no jeho vzťahy sa napokon rozpadli.

Jeho hláška a rôzne vtipné klipy sa šíria internetom až dodnes. Pôvodný videozáznam na YouTube má takmer dva milióny videní a vznikajú aj nové, parodické verzie, ktoré ho udržiavajú v povedomí ľudí.

Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Nova
