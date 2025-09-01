Kategórie
Tento článok je sponzorovaný obsah oddelenia BECEP Ministerstva dopravy SR a Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl.
dnes 1. septembra 2025 o 13:00
Čas čítania 0:49
Sponzorovaný obsah

SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu

SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Zdroj: Dupephotos.com / alisha rodriguez, claudine delgado
ZAUJÍMAVOSTI AUTOŠKOLA
Kvíz ti zaberie asi 3 minúty.

Máš už dosť cestovania s MHD, čakania na kamošov alebo zaoberania sa tým, ako sa dostaneš na výlet a späť domov? Chceš slobodu, ktorú prináša šoférovanie vlastného auta, no chýbajú ti potrebné financie? Ak si si v duchu odpovedal*a aspoň na jednu otázku „áno,“ tak v tom prípade ťa potešíme.

V spolupráci s oddelením BECEP Ministerstva dopravy SR a Slovenskou komorou výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA) ti prinášame súťažný kvíz, v ktorom môžeš získať vodičský kurz. Stačí, ak odpovieš na niekoľko súťažných otázok – ak vyhráš, kurz ti bude preplatený v autoškole podľa tvojho výberu, kdekoľvek na Slovensku.

Nezabudni si preto skontrolovať, či máš správne vyplnený e-mail, aby sme ťa mohli kontaktovať v prípade výhry. Svoje údaje a kvíz môžeš vyplniť kliknutím na tento odkaz alebo na modré tlačidlo nižšie. Zapojiť sa môžeš do 30. septembra 2025.

👀🚗 Čo potrebuješ urobiť v skratke?
  • Klikni na modré tlačidlo nižšie.
  • Vyplň formulár – odpovedz na niekoľko otázok do konca septembra.
  • Daj nám nejaký čas na spracovanie a na začiatku októbra si nezabudni skontrolovať e-mailovú schránku. Kto vie, možno to budeš práve ty, kto vyhrá vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu. 
zapoj sa

Či už sa do kvízu zapojíš alebo nie, nezabúdaj, že znalosť pravidiel a vzájomný rešpekt sú základom pre bezpečnejšie cesty.

Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi.
Náhľadový obrázok: Dupephotos.com / alisha rodriguez, claudine delgado
