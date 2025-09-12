Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 12. septembra 2025 o 19:06
Čas čítania 0:39
Zdenka Hvolková

Obľúbená destinácia Slovákov pritvrdzuje: Chce zakázať fajčenie na plážach a terasách

Obľúbená destinácia Slovákov pritvrdzuje: Chce zakázať fajčenie na plážach a terasách
Zdroj: Getty imaes/Martina Paraninfi
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE DOVOLENKA ŠPANIELSKO
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Španielsko plánuje zaviesť najprísnejší zákaz fajčenia za posledné roky, ktorý by sa mohol dotknúť miliónov turistov vrátane tých zo Slovenska.

Nový návrh zákona má zakázať fajčenie aj vapovanie na plážach, terasách barov a reštaurácií, autobusových zastávkach či na štadiónoch. Zákaz sa týka aj elektronických cigariet a vapov, ktoré sú medzi mladými čoraz populárnejšie, informuje Independent.

„Vždy uprednostníme verejné zdravie pred súkromnými záujmami,“ vyhlásila španielska ministerka zdravotníctva Mónica García. Cieľom je znížiť počet úmrtí súvisiacich s fajčením – v Španielsku ročne zomrie na následky fajčenia viac než 50 000 ľudí.

Španielsko, ilustračná fotografia.
Španielsko, ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Jorge Fernández Salas
Odporúčané
Deti v USA nemajú čas na hranie. Rodičia už od škôlky riešia Harvard (BARBARA OVERSEAS) Deti v USA nemajú čas na hranie. Rodičia už od škôlky riešia Harvard (BARBARA OVERSEAS) 11. septembra 2025 o 18:00

Návrh zatiaľ čaká na schválenie v parlamente a môže byť ešte upravený. Vzhľadom na súčasné politické rozdelenie v krajine je však jeho schválenie neisté.

Sektor pohostinstva už teraz návrh kritizuje – fajčenie na terasách je pre mnohých Španielov aj turistov súčasťou životného štýlu, obzvlášť v letných dovolenkových oblastiach ako Mallorca, Tenerife či Lanzarote. Španielsko pritom zakázalo fajčenie vo vnútri reštaurácií už v roku 2011.

Fajčenie, cigareta
Ilustračná fotografia. Zdroj: Facebook/Lê Tit
Odporúčané
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy 12. septembra 2025 o 8:49

Ak návrh prejde, Španielsko sa pridá k rastúcemu počtu európskych krajín, ktoré sprísňujú pravidlá proti fajčeniu. Podobný zákon schválilo nedávno aj Francúzsko, hoci výnimku ponechalo pre terasy a elektronické cigarety.

Anketa:
Si fajčiar?
Áno
Nie
Len príležitostne
Áno
100 %
Nie
0 %
Len príležitostne
0 %
Odporúčané
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR) Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR) 10. septembra 2025 o 16:00
Odporúčané
Haha Crew pokope na jednom mieste, Žúr na zámku či festival v sekáči. Aj toto nájdeš tento víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR) Haha Crew pokope na jednom mieste, Žúr na zámku či festival v sekáči. Aj toto nájdeš tento víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR) 11. septembra 2025 o 17:00
Odporúčané
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista 11. septembra 2025 o 16:00


 

S predplatným si užívaš viac obsahu a menej reklám
S Refresher+ získaš prístup k obsahu bez zbytočných reklám.
Členstvo ti súčasne sprístupní exkluzívne články a videá, ktoré sú dostupné len pre našich predplatiteľov.
Chcem byť súčasťou klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
CESTOVANIE DOVOLENKA ŠPANIELSKO
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Getty imaes/Martina Paraninfi
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
refresher+
Odporúčané
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
dnes o 08:00
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
2. 9. 2025 10:00
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
pred 2 dňami
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
refresher+
Odporúčané
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
pred 2 dňami
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
refresher+
Odporúčané
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
včera o 16:00
Storky
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka
Labubu bábiky dostali spooky upgrade. Toto je najnovší release od Pop Martu
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lady Gaga zažiarila v českej značke. Mala ju na sebe v uliciach New Yorku
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Lifestyle news
Obľúbená destinácia Slovákov pritvrdzuje: Chce zakázať fajčenie na plážach a terasách pred hodinou
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka pred 2 hodinami
Do Česka prichádza ďalší americký fastfoodový reťazec. Jeho investorom je Drake pred 3 hodinami
VIDEO: Samko bojuje so zákernou chorobou. Policajti si preňho pripravili nezabudnuteľný deň dnes o 16:37
Slovensko dnes zažije ojedinelý astronomický jav: Deje sa len raz za desaťročie. Kde ho môžeš pozorovať? dnes o 15:42
Princ Harry ľutuje svoje činy a chce obnoviť vzťahy s rodinou. Po takmer 2 rokoch sa stretol s kráľom Karolom dnes o 15:06
Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku dnes o 13:57
Nicole Kidman a Reese Witherspoon sú späť: HBO potvrdilo tretiu sériu Big Little Lies dnes o 12:59
Diddy bojuje o slobodu do poslednej chvíle. Žiada súd o zrušenie jeho rozsudku dnes o 12:57
Spravodajstvo
Poľsko Vláda Roberta Fica Polícia SR Správy počasie
Viac
Liek Voxzogo bude od decembra hradený štátom. Moderná liečba tak bude dostupná širšiemu okruhu ľudí
pred hodinou
USA vyzývajú Slovensko, aby prestalo nakupovať ruské palivá. Európa by mala siahnuť po alternatívnych zdrojoch energie
pred hodinou
Údajný atentátnik nesúhlasil s názormi aktivistu Kirka. Americké úrady odhalili nové detaily
pred 2 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
refresher+
Odporúčané
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
včera o 16:00
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu
včera o 12:04
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
dnes o 08:49
Sme vo vesmíre sami? NASA objavila prelomové známky života na Marse
Sme vo vesmíre sami? NASA objavila prelomové známky života na Marse
včera o 17:08
VIDEO: Dojemná záchrana psov na diaľnici. Hrdinkou je policajtka mimo služby
VIDEO: Dojemná záchrana psov na diaľnici. Hrdinkou je policajtka mimo služby
včera o 17:51
Deti v USA nemajú čas na hranie. Rodičia už od škôlky riešia Harvard (BARBARA OVERSEAS)
Deti v USA nemajú čas na hranie. Rodičia už od škôlky riešia Harvard (BARBARA OVERSEAS)
včera o 18:00
Viac z Kultúra Všetko
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
Architektúra
6. 9. 2025 11:00
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Jedinečné motívy a linky, ktoré vyzerajú ako vylaserované. Týchto tatérov zo Slovenska a Česka musíš poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
3. 9. 2025 11:00
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
4. 9. 2025 17:00
Viac z Šport Všetko
Mike Tyson priznal, že užíval fentanyl počas boxerskej kariéry. Opísal abstinenčné príznaky
Zahraničné
včera o 09:04
Mike Tyson priznal, že užíval fentanyl počas boxerskej kariéry. Opísal abstinenčné príznaky
včera o 09:04
Serena Williams propaguje liek na chudnutie. Odborníci ju kritizujú, vraj vysiela zlý signál fanúšikom
2. 9. 2025 16:49
Lidl v slovenských školách buduje parky za 1 100 000 €. Dvorcheck môže vzniknúť aj v tvojom meste, toto sú podmienky
dnes o 15:00
Viac z Hudba Všetko
KVÍZ: Poznáš texty slovenských raperov? Otestuj svoju pamäť a vedomosti o našej rapovej scéne
Slovensko
pred 3 dňami
KVÍZ: Poznáš texty slovenských raperov? Otestuj svoju pamäť a vedomosti o našej rapovej scéne
pred 3 dňami
Žúr na Zámku v Pezinku sa nezadržateľne blíži. Túto noc nemôžeš zmeškať (LINE-UP)
5. 9. 2025 20:00
REFRESHNI SI PLAYLIST: Drake, Ed Sheeran, Luciano aj 58G priniesli horúce novinky
dnes o 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka
Osobnosti
pred 2 hodinami
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka
pred 2 hodinami
Pár tvoria už od roku 2019.
TOP 4 české značky parfumov, ktoré musíš poznať. Ich vône zaženú do kúta aj svetové módne domy
TOP 4 české značky parfumov, ktoré musíš poznať. Ich vône zaženú do kúta aj svetové módne domy
dnes o 16:00
Lidl v slovenských školách buduje parky za 1 100 000 €. Dvorcheck môže vzniknúť aj v tvojom meste, toto sú podmienky
PR správa
Lidl v slovenských školách buduje parky za 1 100 000 €. Dvorcheck môže vzniknúť aj v tvojom meste, toto sú podmienky
dnes o 15:00
Ako vyčistiť biele tenisky? Vďaka týmto 4 tipom ich budeš mať ako nové
Ako vyčistiť biele tenisky? Vďaka týmto 4 tipom ich budeš mať ako nové
dnes o 13:49
Labubu dostali desivejší upgrade. Nové Chucky bábiky si obľúbia milovníci hororov
Labubu dostali desivejší upgrade. Nové Chucky bábiky si obľúbia milovníci hororov
dnes o 11:15
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku
Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku
dnes o 13:57
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
refresher+
Odporúčané
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
23. 4. 2025 7:15
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
dnes o 08:49
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
8. 9. 2025 13:09
Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov
V spolupráci
Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov
pred 2 dňami
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
8. 9. 2025 13:09
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
5. 9. 2025 9:00
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
pred 3 dňami
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
8. 9. 2025 16:03
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia