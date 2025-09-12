Španielsko plánuje zaviesť najprísnejší zákaz fajčenia za posledné roky, ktorý by sa mohol dotknúť miliónov turistov vrátane tých zo Slovenska.
Nový návrh zákona má zakázať fajčenie aj vapovanie na plážach, terasách barov a reštaurácií, autobusových zastávkach či na štadiónoch. Zákaz sa týka aj elektronických cigariet a vapov, ktoré sú medzi mladými čoraz populárnejšie, informuje Independent.
„Vždy uprednostníme verejné zdravie pred súkromnými záujmami,“ vyhlásila španielska ministerka zdravotníctva Mónica García. Cieľom je znížiť počet úmrtí súvisiacich s fajčením – v Španielsku ročne zomrie na následky fajčenia viac než 50 000 ľudí.
Návrh zatiaľ čaká na schválenie v parlamente a môže byť ešte upravený. Vzhľadom na súčasné politické rozdelenie v krajine je však jeho schválenie neisté.
Sektor pohostinstva už teraz návrh kritizuje – fajčenie na terasách je pre mnohých Španielov aj turistov súčasťou životného štýlu, obzvlášť v letných dovolenkových oblastiach ako Mallorca, Tenerife či Lanzarote. Španielsko pritom zakázalo fajčenie vo vnútri reštaurácií už v roku 2011.
Ak návrh prejde, Španielsko sa pridá k rastúcemu počtu európskych krajín, ktoré sprísňujú pravidlá proti fajčeniu. Podobný zákon schválilo nedávno aj Francúzsko, hoci výnimku ponechalo pre terasy a elektronické cigarety.