Malý bojovník Samko zo Solčian, ktorý už dlhší čas statočne bojuje so zákernou chorobou, prežil nezabudnuteľný deň po boku svojich vzorov - policajtov z Pohotovostného policajného útvaru (PPÚ).
Príbeh sa začal prekvapením priamo v Samkovej škole, kde ho navštívili príslušníci PPÚ. Keď ich zbadal, chvíľu ani neveril vlastným očiam. Nasledovala jazda policajným autom na Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre, kde ho osobne privítal krajský riaditeľ plk. Ing. Branislav Hajnovič. Ten mu symbolicky odovzdal medailu a policajný odznak ako uznanie za jeho statočnosť a odvahu.
Tým sa však deň zázrakov len začal. Na letisku v Janíkovciach sa Samko mohol posadiť do vrtuľníka, čo bol pre neho neopísateľný zážitok. Nadšenie z neho priam sršalo. Nechýbali ani dynamické ukážky - zadržanie páchateľa, pyrotechnické predstavenie či práca policajných psovodov so štvornohými kolegami. Všetky ukážky Samka úplne očarili.
Na záver mu policajti odovzdali poukaz na rehabilitácie a finančný príspevok, ktorý pre neho spoločne vyzbierali.
O príspevok sa policajti podelili prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kde Samkovi popriali veľa zdravia, radosti a úsmevov, ktorými počas celého dňa nešetril. Ako sami hovoria, jeho šťastie a iskry v očiach boli pre nich tou najväčšou odmenou a pripomenutím, že aj malé skutky môžu priniesť veľké šťastie.