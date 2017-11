Zaměstnanec Googlu dostal vyhazov za sepsání dokumentu, ve kterém tvrdí, že se ženy nehodí pro práci v technologiích

Firma Google v pondělí propustila jednoho ze svých zaměstnanců poté, co se otevřeně vyjádřil k genderové problematice zaměstnávání žen v technologických službách. V desetistránkovém dokumentu, jehož online verze je k nahlédnutí zde, totiž James Damore mimo jiné zpochybňuje schopnost žen pracovat s technologiemi na základě jejich biologické odlišnosti. Vedení Google se s jeho názory neztotožňuje a považuje je za urážlivé. Konkrétně byl James Damore z kalifornského pracoviště Google Mountain View propuštěn za „podporu škodlivých genderových stereotypů na pracovišti a porušení kodexu zaměstnance“.

Dokument měl původně sloužit k vyvolání debaty v interním prostředí Googlu. Záhy byl ovšem zveřejněn médii a stal se velmi diskutovaným předmětem na sociálních sítích. Hlavní Damoreho myšlenkou bylo pokusit se odůvodnit nižší zastoupení žen na technologických pracovištích a upozornit na problematiku. Z části argumentuje odlišným biologickým nastavením žen, které jim podle všeho nedovoluje na tomto poli dosáhnout takových výsledků, jak tomu je u mužů.

„Všimněte si, že neříkám, že se všichni muži liší od všech žen v následujících případech. Jednoduše říkám, že rozdělení preferencí a schopností mužů a žen se částečně liší kvůli biologickým příčinám a že tyto rozdíly mohou vysvětlovat, proč nevidíme rovné zastoupení žen v technologii a vedení.“

Odkazuje například na to, že ženy si více zakládají na citech a estetických hodnotách, než na myšlenkách, jsou méně asertivní, a proto mají větší problémy s vedením týmu nebo jsou více neurotické, proto se nehodí pro stresová zaměstnání.

V dalších částech textu kritizuje firmu Google za podporu přílišné diverzity na pracovišti. Dle něho by měla uvažovat racionálněji. To, že firma nabízí některé podpůrné programy pouze pro ženy pak prakticky považuje za diskriminaci mužů. Jeho názor je pak takový, že podobné smýšlení jako on má další řada jeho kolegů, která ovšem nechce nebo se bojí o této problematice otevřeně hovořit.

James Damore, the Google employee fired for his anti-diversity 'manifesto' is (almost certainly) not a victim of a… https://t.co/M7h76Oq6P6 pic.twitter.com/c6yVjFrTKT — g. aldaz (@aldaz) 8. srpna 2017

Jak už bylo jednou řečeno, Damorovou snahou bylo zejména vyvolat otevřenou debatu, která podle něho ovšem není možná: „Ale to není možné, protože levicové zatížení Googlu vytvořilo politicky korektní monokulturu, která své odpůrce umlčuje.“ Vedení Googlu se posléze dostalo do nepříjemné situace, kdy se rozhodovalo, jaké stanovisko k celé záležitosti zaujme.

„Domnívám se, že tento text dělá v otázce postavení obou pohlaví nesprávné závěry. S jeho závěry se ani já, ani Google jako společnost neztotožňujeme,“ uvedla nově jmenovaná ředitelka pro diverzitu Danielle Brownová. Zároveň dodala, že by firma měla být otevřena sdílení alternativních názorů, ovšem za předpokladu, že budou probíhat v souladu s kodexem zaměstnance.

Na sociálních sítích už vyjadřuje své názory také široká veřejnost. A svět se přirozeně opět rozdělil na dvě strany. Objevují se lidé, kteří s Damoreho názory nesouhlasí a odsuzují ho stejně, jako to udělalo vedení Googlu. Proti nim se k situaci vyjadřují také ti, kteří se bývalého zaměstnance zastávají. Podle nich je vyhazov z práce příliš velikým trestem za vyjádření svého názoru, ať už může působit jakkoliv kontroverzně nebo odvážně. Některá jiná technická pracoviště už Damoremu dokonce nabízí nové zaměstnání.

1/ Censorship is for losers. @WikiLeaks is offering a job to fired Google engineer James Damore. https://t.co/tmrflE72p3 — Julian Assange (@JulianAssange) 8. srpna 2017

Nemyslím, že debata o předpokladech pro různá povolání je tak přesvědčivě uzavřená, aby za ni Google vyhazoval. Jejich totalita mi nevoní. https://t.co/4kuFxYwgGl — Patrick Zandl (@tangero) 8. srpna 2017

James Damore se vyjádřil, že podnikne právní kroky proti svým bývalým zaměstnavatelům. Problematika genderových stereotypů nebo diskriminace na pracovišti je pořád velice aktuálním tématem. Tím největším je stále pravděpodobně problematika mužských a ženských platů, které se stále nepohybují na stejné úrovni.