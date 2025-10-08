Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 8. októbra 2025 o 16:00
Čas čítania 5:55
Richard Balog

TOP momenty z fashion weekov: Takto vyzerá nová éra Balenciagy, Bottegy Venety či Dioru

TOP momenty z fashion weekov: Takto vyzerá nová éra Balenciagy, Bottegy Venety či Dioru
Zdroj: Gorunway
MÓDA LUXUSNÉ MÓDNE ZNAČKY MÓDA TRENDY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Známe módne domy predstavili ready-to-wear modely na sezónu jar/leto 2026. Nájdi si svojich favoritov.

Posledných viac ako 14 dní bolo v znamení veľkolepých módnych prehliadok sezónnych kolekcií na jar/leto 2026 v Miláne a Paríži, a to vrátane očakávaných debutov hviezdnych návrhárov na nových pozíciách. Pozri si TOP 10 momentov z týždňov módy, na ktoré nezabudneme v priebehu najbližších mesiacov.

Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, štýlových outfitoch, nových vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, umení, športe či kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
Office móda 2025: Toto je 8 tipov na dokonalý outfit do kancelárie pre všetky ženy Office móda 2025: Toto je 8 tipov na dokonalý outfit do kancelárie pre všetky ženy 22. septembra 2025 o 11:00

Posledná kolekcia od Giorgia Armaniho s Danielou Peštovou na móle 

4. septembra 2025 smútil celý módny svet nad stratou legendárneho talianskeho návrhára Giorgia Armaniho, ktorý zomrel vo veku 91 rokov. 

Zakladateľ rovnomenného módneho domu pracoval do poslednej chvíle, pričom na týždni módy v Miláne odhalil jeho kreatívny tím sezónnu kolekciu jar/leto 2026 s rukopisom Armaniho.

Prehliadka nových modelov, ktoré sú inšpirované krajinnými kontrastmi, tmavými poliami obklopenými morom či vulkanickými skalami, mala veľmi silnú emóciu, pričom medzi modelkami a modelmi na prehliadkovom móle bola tiež Daniela Peštová v tmavomodrom obleku s voľnými nohavicami a mäkkej nízkoprofilovej obuvi. 

Daniela Peštová na prehliadke Giorgio Armani.
Daniela Peštová na prehliadke Giorgio Armani. Zdroj: Gorunway

Svieža podoba Bottega Veneta 

Naopak, premiéru v novom kresle mala návrhárka Louise Trotter, keď 27. septembra odhalila vlastnú víziu módneho domu Bottega Veneta, ktorý vedie z pozície kreatívnej riaditeľky.

Britská návrhárka, ktorá v minulosti viedla značky Lacoste a Carven, ukázala v Miláne kolekciu určenú na sezónu jar a leto 2026, pričom veľmi sofistikovane nadviazala na prácu svojho predchodcu Matthieuho Blazyho, avšak so sviežim šmrncom.

Bottega Veneta
Zdroj: Gorunway

Trotter nás presvedčila o svojej nespornej kreativite, keď vo svojej prvej oficiálnej prehliadke predstavila modely, ktoré boli zároveň surové a rafinované s dôrazom na použité materiály, textúry a atraktívne detaily.

Na móle sme videli siluety splývavých šiat, dokonalých oversized oblekov šitých na mieru, odvážne svetre, kožené kabáty a doplnky s charakteristickým prešívaním, letecké bundy, košele aj originálnu obuv, ktorá predstavuje sebavedomý, premyslený prístup k luxusu. Pozri si záznam z prehliadky.

Bottega Veneta
Zdroj: Gorunway

Mašle, veľké klobúky a minisukne v debutovej ženskej kolekcii Jonathana Andersona pre Dior

Septembrový, respektíve októbrový kolotoč týždňov módy priniesol množstvo debutov vrátane prvej oficiálnej ženskej kolekcie severoírskeho návrhára Jonathana Andersona pre Dior. 

Modely určené na obdobie jar/leto 2026 ponúkajú modernú reinterpretáciu archívov francúzskeho módneho domu, pričom medzi hlavné motívy patria obrovské asymetrické klobúky, mašle v rôznych podobách, minisukne a nové, odvážne doplnky. 

Návrhár Jonathan Anderson predstavil debutovú ženskú kolekciu pre módny dom Dior.
Návrhár Jonathan Anderson predstavil debutovú ženskú kolekciu pre módny dom Dior. Zdroj: Gorunway

Celá kolekcia je popretkávaná odkazmi na históriu a dedičstvo módneho domu Dior s novým, odvážnym prístupom Jonathana Andersona, ktorý predtým dostal na absolútny vrchol Loewe. 

Dielo obsahuje umelecké „divadelné“ modely vhodné na prehliadkové mólo, ale tiež komerčné kúsky, ako napríklad spomínané minisukne a fresh doplnky, ktoré budú hitom medzi celebritami aj v uliciach metropol. V porovnaní s prácou Kima Jonesa ide o viac odvážny pohľad na súčasnú high fashion, čo je nám sympatické a tešíme sa na ďalšie kolekcie Dior. 

Dior, Jonathan Anderson
Zdroj: Gorunway
Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 3
Podporujeme lokálne talenty
Podpore lokálnych umelcov alebo projektov sa venujeme už od vzniku Refresheru.
Veríme, že na Slovensku je veľa mladých talentovaných ľudí, a sme hrdí na to, že im poskytujeme platformu, kde môžu odprezentovať svoje nadanie.
Aj to môžeme robiť vďaka členom klubu Refresher+.
Staň sa členom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
LUXUSNÉ MÓDNE ZNAČKY MÓDA TRENDY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Foto: Gorunway
Náhľadový obrázok: Gorunway
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
včera o 17:00
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
refresher+
Odporúčané
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
včera o 11:00
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
Sponzorovaný obsah
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
30. 9. 2025 20:00
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
dnes o 11:00
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
včera o 19:00
Storky
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Lifestyle news
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí pred 54 minútami
KPop Demon Hunters ovládli internet. Soundtrack k netflixovému hitu získal platinovú platňu pred hodinou
VIDEO: Zaklínač sa vracia. Netflix zverejnil trailer na štvrtú sériu s novým predstaviteľom Geralta pred 3 hodinami
Rasťo z Ruže pre nevestu podpísal zmluvu s Fight Night Challenge. V ringu ho uvidíme už v decembri pred 3 hodinami
Dolly Parton má zdravotné problémy. Jej sestra prosí fanúšikov, aby na ňu mysleli a modlili sa dnes o 13:21
Nová letecká linka spojí Slovensko s Baltským morom. Z Popradu do Gdansku sa dostaneš už tieto Vianoce dnes o 12:38
Pil C opäť avizuje vstup do politiky. Jeho kandidatúry sa vraj môžeme dočkať už aj v najbližších parlamentných voľbách dnes o 11:18
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia dnes o 10:18
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Správy počasie Česko Peter Pellegrini
Viac
EÚ chce chrániť LGBT+ osoby. Bude sa súdiť s členskými štátmi, ktoré porušujú základné práva ľudí
pred 25 minútami
Slovenské domácnosti čaká nová forma pomoci s energiami. Pellegrini potvrdil koniec plošných kompenzácií
pred hodinou
Zbieranie vzácnych húb sa môže poriadne predražiť. Môžeš dostať pokutu až do 10-tisíc eur
pred hodinou

Viac z Móda

Všetko
Pracovné bundy s vintage estetikou sú must have počas jesene. Pozri si TOP 10 štýlov pre mužov
Oblečenie
pred 2 dňami
Pracovné bundy s vintage estetikou sú must have počas jesene. Pozri si TOP 10 štýlov pre mužov
pred 2 dňami
OUTFIT CHECK: Takto sa obliekajú najštýlovejšie Slovenky a Češky. Aké sú trendy na jeseň?
Odporúčané
OUTFIT CHECK: Takto sa obliekajú najštýlovejšie Slovenky a Češky. Aké sú trendy na jeseň?
3. 10. 2025 16:00
Shein spúšťa kamenné predajne. Fast fashion reťazec otvorí svoju prvú prevádzku vo Francúzsku
Shein spúšťa kamenné predajne. Fast fashion reťazec otvorí svoju prvú prevádzku vo Francúzsku
3. 10. 2025 17:08
Končí Balenciaga, ako ju poznáme? Streetwear a oversized mikiny nahradil minimalizmus a elegancia
Končí Balenciaga, ako ju poznáme? Streetwear a oversized mikiny nahradil minimalizmus a elegancia
včera o 13:09
Slovenská značka NEHERA predstavila novú kolekciu na parížskom fashion weeku. Urobila to netradičným spôsobom
Slovenská značka NEHERA predstavila novú kolekciu na parížskom fashion weeku. Urobila to netradičným spôsobom
2. 10. 2025 15:21
Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! Večer ovládli temné farby, vrstvenie a luxusné doplnky
Odporúčané
Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! Večer ovládli temné farby, vrstvenie a luxusné doplnky
4. 10. 2025 12:00
Viac z Osobnosti Všetko
Dolly Parton má zdravotné problémy. Jej sestra prosí fanúšikov, aby na ňu mysleli a modlili sa
Zahraničné
dnes o 13:21
Dolly Parton má zdravotné problémy. Jej sestra prosí fanúšikov, aby na ňu mysleli a modlili sa
dnes o 13:21
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
včera o 12:21
Diddy požiadal Trumpa o milosť, zrejme ju však nedostane. „Povedal o mne veľa nepekných vecí,“ tvrdí prezident USA
včera o 08:10
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Viac z Tech Všetko
Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým
Hry
dnes o 07:23
Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým
dnes o 07:23
Škoda po vlne kritiky ruší spoluprácu so SNG. Sťahuje autá z jej nádvoria, dôvodom sú praktiky vedenia
včera o 15:15
Toto je unikátny smart prsteň, s ktorým zaplatíš a odsleduješ svoje zdravie. Jeho cena ťa príjemne prekvapí
30. 9. 2025 10:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
“Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends
refresher+
“Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends
pred 13 minútami
Ktorá baba z Casa Amor sa mu najviac páčila?
TOP momenty z fashion weekov: Takto vyzerá nová éra Balenciagy, Bottegy Venety či Dioru
TOP momenty z fashion weekov: Takto vyzerá nová éra Balenciagy, Bottegy Venety či Dioru
pred 2 hodinami
Značka Medicine predstavila na Bielej noci netradičnú umeleckú inštaláciu. Pozri sa, ako to vyzeralo (FOTO)
PR správa
Značka Medicine predstavila na Bielej noci netradičnú umeleckú inštaláciu. Pozri sa, ako to vyzeralo (FOTO)
pred 3 hodinami
Tesco zmrazuje nízke ceny vyše 900 výrobkov až do konca roka
PR správa
Tesco zmrazuje nízke ceny vyše 900 výrobkov až do konca roka
dnes o 11:44
Vieš, kto točí videoklipy pre SIMILIVINLIFE-a či Annet X? Títo umelci dávajú rapu jeho ikonickú vizuálnu podobu (ARTIST SPOTLIGHT)
Vieš, kto točí videoklipy pre SIMILIVINLIFE-a či Annet X? Títo umelci dávajú rapu jeho ikonickú vizuálnu podobu (ARTIST SPOTLIGHT)
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
dnes o 10:18
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
včera o 12:21
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie
včera o 11:35
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
včera o 17:00
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
dnes o 11:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
pred 2 dňami
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
včera o 12:21
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Domov
Zdieľať
Diskusia