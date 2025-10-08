TOP momenty z fashion weekov: Takto vyzerá nová éra Balenciagy, Bottegy Venety či Dioru

Známe módne domy predstavili ready-to-wear modely na sezónu jar/leto 2026. Nájdi si svojich favoritov.
Posledných viac ako 14 dní bolo v znamení veľkolepých módnych prehliadok sezónnych kolekcií na jar/leto 2026 v Miláne a Paríži, a to vrátane očakávaných debutov hviezdnych návrhárov na nových pozíciách. Pozri si TOP 10 momentov z týždňov módy, na ktoré nezabudneme v priebehu najbližších mesiacov.
Posledná kolekcia od Giorgia Armaniho s Danielou Peštovou na móle
4. septembra 2025 smútil celý módny svet nad stratou legendárneho talianskeho návrhára Giorgia Armaniho, ktorý zomrel vo veku 91 rokov.
Zakladateľ rovnomenného módneho domu pracoval do poslednej chvíle, pričom na týždni módy v Miláne odhalil jeho kreatívny tím sezónnu kolekciu jar/leto 2026 s rukopisom Armaniho.
Prehliadka nových modelov, ktoré sú inšpirované krajinnými kontrastmi, tmavými poliami obklopenými morom či vulkanickými skalami, mala veľmi silnú emóciu, pričom medzi modelkami a modelmi na prehliadkovom móle bola tiež Daniela Peštová v tmavomodrom obleku s voľnými nohavicami a mäkkej nízkoprofilovej obuvi.
Svieža podoba Bottega Veneta
Naopak, premiéru v novom kresle mala návrhárka Louise Trotter, keď 27. septembra odhalila vlastnú víziu módneho domu Bottega Veneta, ktorý vedie z pozície kreatívnej riaditeľky.
Britská návrhárka, ktorá v minulosti viedla značky Lacoste a Carven, ukázala v Miláne kolekciu určenú na sezónu jar a leto 2026, pričom veľmi sofistikovane nadviazala na prácu svojho predchodcu Matthieuho Blazyho, avšak so sviežim šmrncom.
Trotter nás presvedčila o svojej nespornej kreativite, keď vo svojej prvej oficiálnej prehliadke predstavila modely, ktoré boli zároveň surové a rafinované s dôrazom na použité materiály, textúry a atraktívne detaily.
Na móle sme videli siluety splývavých šiat, dokonalých oversized oblekov šitých na mieru, odvážne svetre, kožené kabáty a doplnky s charakteristickým prešívaním, letecké bundy, košele aj originálnu obuv, ktorá predstavuje sebavedomý, premyslený prístup k luxusu. Pozri si záznam z prehliadky.
Mašle, veľké klobúky a minisukne v debutovej ženskej kolekcii Jonathana Andersona pre Dior
Septembrový, respektíve októbrový kolotoč týždňov módy priniesol množstvo debutov vrátane prvej oficiálnej ženskej kolekcie severoírskeho návrhára Jonathana Andersona pre Dior.
Modely určené na obdobie jar/leto 2026 ponúkajú modernú reinterpretáciu archívov francúzskeho módneho domu, pričom medzi hlavné motívy patria obrovské asymetrické klobúky, mašle v rôznych podobách, minisukne a nové, odvážne doplnky.
Celá kolekcia je popretkávaná odkazmi na históriu a dedičstvo módneho domu Dior s novým, odvážnym prístupom Jonathana Andersona, ktorý predtým dostal na absolútny vrchol Loewe.
Dielo obsahuje umelecké „divadelné“ modely vhodné na prehliadkové mólo, ale tiež komerčné kúsky, ako napríklad spomínané minisukne a fresh doplnky, ktoré budú hitom medzi celebritami aj v uliciach metropol. V porovnaní s prácou Kima Jonesa ide o viac odvážny pohľad na súčasnú high fashion, čo je nám sympatické a tešíme sa na ďalšie kolekcie Dior.