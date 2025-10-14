Najmladšiu dcéru Brucea Willisa šikanovali kvôli vzhľadu. Dnes je za podobnosť s otcom vďačná

Tallulah Willis na Instagrame otvorene prehovorila o šikanovaní, ktoré zažíva celý život, najmä kvôli svojej podobnosti s otcom.
Dcéra Brucea Willisa nedávno zdieľala na svojom instagramovom profile sériu fotografií z filmového festivalu v Los Angeles. Fotky sú z minulého roka a okrem svojich portrétov pridala aj snímky svojho otca, kde je vidieť ich podobu. „Môj Bože! Ak nie som dieťa tohto muža...,“ začína popis pod príspevkom.
Tallulah Willis ďalej píše, že kvôli šikane nedokázala povedať slovo „brada“ nahlas, pretože to bolo to miesto na tele, za ktoré ju ľudia najviac šikanovali a ktoré podľa nich najviac zdedila po svojom otcovi.
V príspevku tiež spomína konkrétneho „šikanátora“, celebritného blogera Pereza Hiltona. Jeho blog bol známy pre kontroverzné klebety, paparazzi fotky alebo outovanie celebrít. Podľa komentárov pod príspevkom Tallulah Willis zosmiešňoval aj iných kvôli vzhľadu. Podporu jej vyjadrila aj Ireland Baldwin, dcéra Aleca Baldwina a Kim Basinger, ktorú Hilton tiež zosmiešňoval kvôli jej brade.
Šikanu od Pereza Hiltona opísala aj v ďalšom príspevku, kde zdieľala screen jeho článku z roku 2008. Tam Hilton rozoberal, že mala na sebe príliš krátke šortky a nechala „svoj zadok celý odhalený.“ „Bruce a Lulah boli v nedeľu nakupovať. Keby to bolo naše príšerne škaredé dieťa, kúpili by sme jej nohavice,“ napísal Perez na svoj blog. Tallulah Willis mala vtedy len 14 rokov.
Web Entertainment Weekly aj magazín People požiadali Pereza Hiltona o vyjadrenie, ktoré im neposkytol. Napísal však pod jej príspevok, aby si skontrolovala svoje DM's na Instagrame.