Medicinálne huby: Tieto typy ti môžu podporiť imunitu, kognitívne funkcie a psychické zdravie

Jedna huba je v tradičnej čínskej medicíne nazývaná ako „huba nesmrteľnosti.“
Huby sú nielen chutnou potravinou do mnohých jedál, ale aj súčasťou tradičnej čínskej medicíny viac ako 2 000 rokov. Používali sa na podporu rovnováhy, vitality, dlhovekosti a na zlepšenie obrannej čchi (energie), ktorá tvorí bariéru proti vonkajším vplyvom. Avšak, o účinkoch konkrétnych druhov húb vyšlo niekoľko vedeckých štúdií, ktoré objavili ich zdravotný potenciál.
🍄🟫 Reishi/lingzhi (Lesklokôrovka obyčajná)
Vieš o tom, že reishi má pomenovanie „huba nesmrteľnosti“? Táto hnedá, lesklá huba má viac ako 400 rôznych živín, ako napríklad beta-glukány, triterpenoidy a zlúčeniny, ktoré môžu znižovať hladinu cukru v krvi či krvný tlak.
Jedna štúdia zistila, že reishi dokázala regulovať imunitný systém starších žien a obnoviť jeho rovnováhu – čo pomáha telu lepšie kontrolovať zápal. Reishi môže mať aj potenciálne antivírusové účinky proti vírusovým ochoreniam.
@herbal.ash why everyone is taking reishi for immunity, anxiety, and sleep #reishi #herbalmedicine #naturalremedies ♬ original sound - Herbal Ash
🍄🟫 Shiitake (Húževnatec jedlý)
Táto aromatická huba sa vďaka lahodnej umami chuti používa najmä vo východoázijskej kuchyni. Huba shiitake je „nutričná bomba“ – obsahuje minerály ako draslík, mangán, horčík, železo, fosfor a tiež vitamíny D2, B1, B2, B6 a B12. Okrem iného má jeden z najvyšších obsahov selénu, ktorá ti podporuje zdravé cievy, kosti a imunitu.
Jedna štúdia s dospelými vo veku 21 – 41 rokov ukázala, že konzumácia 5 až 10 húb shiitake denne počas štyroch týždňov im zlepšila imunitu – zvyšila sa hladina protilátok, ktoré ťa chránia pred infekciou.
Huby shiitake sú tiež bohaté na vlákninu a obsahujú mnoho rovnakých aminokyselín ako mäso.
@drwilliamli Shiitake mushrooms are a favorite in my household. They contain beta-D-glucan, which can improve cholesterol, boost immunity, and support a healthy metabolism. #recipes #mealideas #metabolism ♬ original sound - Dr. William Li
🍄🟫 Lion's Mane (Korálovec ježovitý)
Túto jedlú hubu, pripomínajúcu korál alebo leviu hrivu, si zamiluje tvoje telo a mozog. Korálovec ježovitý je bohatý na vitamíny, ako je tiamín, riboflavín a niacín – podporujú správny chod nervového systému a udržiavajú zdravie pokožky. Je tiež skvelým zdrojom esenciálnych minerálov, ako je mangán, zinok a draslík.
Korálovec ježovitý obsahuje zlúčeninu nazývanú hericenón B, ktorá môže znížiť rýchlosť zrážania krvi a znížiť riziko infarktu alebo mozgovej príhody. Jedna japonská štúdia vykonaná na ľuďoch vo veku 50 až 80 rokov ukázala, že korálovec ježovitý môže zlepšiť kognitívne funkcie.
@fascinatedbyfungi Lions Mane (Hericium erinaceus) growing in the cleft of an oak tree. Hericium are weakly parasitic white rot fungi, H. erinaceus prefers hardwoods like Oak. In the US they are not rare or threatened, it is legal to collect them (but their conservation status is different in the UK). . There’s a lot of hype around this mushroom and the bioactive compounds contained with the fruiting body and mycelium. While some of the initial results and trials with these sesquiterpenes show incredible potential for helping with neurodegenerative conditions and nerve damage, I am EXTREMELY skeptical of the marketing that promises this mushroom will improve your memory, cognitive function, and focus - take those claims with a massive grain of salt. . Better than spending $50 on a tiny bottle of tincture or pills, try buying and cooking lions mane. It is absolutely one of my mushrooms to prep and eat. With its distinct mild flavor and unique texture, it’s an incredible addition to any dish or on its own. Get creative, I am especially fond of frying up lions mane nuggets and tossing them in sauce. . . . #lionsmane #hericiumerinaceus #fascinatedbyfungi #stemtok ♬ original sound - Dr. Gordon Walker (FunGuy)
