Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Alza, GymBeam a Notino.
dnes 16. októbra 2025 o 16:00
Čas čítania 2:52
Sponzorovaný obsah

Medicinálne huby: Tieto typy ti môžu podporiť imunitu, kognitívne funkcie a psychické zdravie

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Jedna huba je v tradičnej čínskej medicíne nazývaná ako „huba nesmrteľnosti.“

Huby sú nielen chutnou potravinou do mnohých jedál, ale aj súčasťou tradičnej čínskej medicíny viac ako 2 000 rokov. Používali sa na podporu rovnováhy, vitality, dlhovekosti a na zlepšenie obrannej čchi (energie), ktorá tvorí bariéru proti vonkajším vplyvom. Avšak, o účinkoch konkrétnych druhov húb vyšlo niekoľko vedeckých štúdií, ktoré objavili ich zdravotný potenciál.

Niektoré druhy medicinálnych húb by nemali brať ľudia s poruchou zrážanlivosti krvi, určitými auto-imunnými ochoreniami a tí ktorí nedávno podstúpili operáciu. Užívanie sa neodporúča ani tehotným a dojčiacim ženám. Ak nemáš istotu, poraď sa so svojim lekárom.

🍄‍🟫 Reishi/lingzhi (Lesklokôrovka obyčajná)

Vieš o tom, že reishi má pomenovanie „huba nesmrteľnosti“? Táto hnedá, lesklá huba má viac ako 400 rôznych živín, ako napríklad beta-glukány, triterpenoidy a zlúčeniny, ktoré môžu znižovať hladinu cukru v krvi či krvný tlak.

Jedna štúdia zistila, že reishi dokázala regulovať imunitný systém starších žien a obnoviť jeho rovnováhu – čo pomáha telu lepšie kontrolovať zápal. Reishi môže mať aj potenciálne antivírusové účinky proti vírusovým ochoreniam.

@herbal.ash why everyone is taking reishi for immunity, anxiety, and sleep #reishi #herbalmedicine #naturalremedies ♬ original sound - Herbal Ash

Do košíka vlož:

🍄‍🟫 Shiitake (Húževnatec jedlý)

Táto aromatická huba sa vďaka lahodnej umami chuti používa najmä vo východoázijskej kuchyni. Huba shiitake je „nutričná bomba“ – obsahuje minerály ako draslík, mangán, horčík, železo, fosfor a tiež vitamíny D2, B1, B2, B6 a B12. Okrem iného má jeden z najvyšších obsahov selénu, ktorá ti podporuje zdravé cievy, kosti a imunitu.

Jedna štúdia s dospelými vo veku 21 – 41 rokov ukázala, že konzumácia 5 až 10 húb shiitake denne počas štyroch týždňov im zlepšila imunitu – zvyšila sa hladina protilátok, ktoré ťa chránia pred infekciou.

Huby shiitake sú tiež bohaté na vlákninu a obsahujú mnoho rovnakých aminokyselín ako mäso.

@drwilliamli Shiitake mushrooms are a favorite in my household. They contain beta-D-glucan, which can improve cholesterol, boost immunity, and support a healthy metabolism. #recipes #mealideas #metabolism ♬ original sound - Dr. William Li

Do košíka vlož:

🍄‍🟫 Lion's Mane (Korálovec ježovitý)

Túto jedlú hubu, pripomínajúcu korál alebo leviu hrivu, si zamiluje tvoje telo a mozog. Korálovec ježovitý je bohatý na vitamíny, ako je tiamín, riboflavín a niacín – podporujú správny chod nervového systému a udržiavajú zdravie pokožky. Je tiež skvelým zdrojom esenciálnych minerálov, ako je mangán, zinok a draslík.

Korálovec ježovitý obsahuje zlúčeninu nazývanú hericenón B, ktorá môže znížiť rýchlosť zrážania krvi a znížiť riziko infarktu alebo mozgovej príhody. Jedna japonská štúdia vykonaná na ľuďoch vo veku 50 až 80 rokov ukázala, že korálovec ježovitý môže zlepšiť kognitívne funkcie. 

@fascinatedbyfungi Lions Mane (Hericium erinaceus) growing in the cleft of an oak tree. Hericium are weakly parasitic white rot fungi, H. erinaceus prefers hardwoods like Oak. In the US they are not rare or threatened, it is legal to collect them (but their conservation status is different in the UK). . There’s a lot of hype around this mushroom and the bioactive compounds contained with the fruiting body and mycelium. While some of the initial results and trials with these sesquiterpenes show incredible potential for helping with neurodegenerative conditions and nerve damage, I am EXTREMELY skeptical of the marketing that promises this mushroom will improve your memory, cognitive function, and focus - take those claims with a massive grain of salt. . Better than spending $50 on a tiny bottle of tincture or pills, try buying and cooking lions mane. It is absolutely one of my mushrooms to prep and eat. With its distinct mild flavor and unique texture, it’s an incredible addition to any dish or on its own. Get creative, I am especially fond of frying up lions mane nuggets and tossing them in sauce. . . . #lionsmane #hericiumerinaceus #fascinatedbyfungi #stemtok ♬ original sound - Dr. Gordon Walker (FunGuy)

Do košíka vlož:

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
POTRAVINY WISHLIST ZDRAVÉ STRAVOVANIE ZDRAVIE
Odporúčame
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
10. 10. 2025 17:00
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
pred 4 dňami
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
pred 2 dňami
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
dnes o 07:00
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
7. 10. 2025 19:00
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
včera o 11:00
Storky
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Lifestyle news
Na oblohe uvidíme vzácnu kométu po 1 300 rokoch. Kedy a odkiaľ ju budeš môcť pozorovať? pred hodinou
Unikla cena nového Xboxu. Šetriť začni radšej už teraz pred 2 hodinami
Toto je najvýkonnejší notebook, aký Apple doteraz vytvoril. Pozri si nový MacBook Pro pred 2 hodinami
Kim Kardashian prelomila mlčanie o Kanyem. „Počas svojich epizód, daroval všetky naše Lamborghini“ pred 3 hodinami
Love Island prináša nečakaný zvrat. Do vily mieria Dušan a Dano, ktorí už raz o lásku bojovali dnes o 12:09
Nehanbil by sa ho šoférovať ani Batman. Mercedes predstavil svoj koncept novodobého luxusu na kolesách dnes o 11:14
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest dnes o 10:22
Cristiano Ronaldo neprestáva mieriť na vrchol. Stal sa historicky najlepším strelcom kvalifikácie MS dnes o 09:33
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky dnes o 08:35
ChatGPT čoskoro povolí erotický obsah. Chcú ho tým „poľudštiť“ včera o 15:48
Spravodajstvo
Polícia SR Vláda Roberta Fica Demokrati Sociálna poisťovňa
Viac
VIDEO: „Čo je pravda, nie je hriech,“ reagoval moderátor Duelu. Slovákov pobavil poznámkou o diaľniciach vo vysielaní STVR
pred 13 minútami
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
pred 55 minútami
Analytik Vladimír Bednár pre Refresher: Drony nad Slovenskom sú realitou, odborník uvádza konkrétne prípady
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
Zahraničné
dnes o 07:00
refresher+
Odporúčané
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
dnes o 07:00
Ani po lete nemusíš sedieť doma. Toto sú jesenné tipy na dovolenku, ktorá ťa nebude stáť celú peňaženku
Ani po lete nemusíš sedieť doma. Toto sú jesenné tipy na dovolenku, ktorá ťa nebude stáť celú peňaženku
dnes o 11:00
Najmladšiu dcéru Brucea Willisa šikanovali kvôli vzhľadu. Dnes je za podobnosť s otcom vďačná
Najmladšiu dcéru Brucea Willisa šikanovali kvôli vzhľadu. Dnes je za podobnosť s otcom vďačná
pred 2 dňami
„Šesť rokov ma sexuálne zneužíval nevlastný bratranec," hovorí Nikoleta (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Šesť rokov ma sexuálne zneužíval nevlastný bratranec," hovorí Nikoleta (Hlbiny)
včera o 07:00
Markéta odišla žiť na Bali, kde začala podnikať. Teraz patrí medzi najvýraznejšie podnikateľky v Česku (ROZHOVOR)
Mediálna spolupráca
Markéta odišla žiť na Bali, kde začala podnikať. Teraz patrí medzi najvýraznejšie podnikateľky v Česku (ROZHOVOR)
včera o 14:00
Kylie Jenner je po novom speváčka. Vydala debutový track v spolupráci s popovým duom
Kylie Jenner je po novom speváčka. Vydala debutový track v spolupráci s popovým duom
včera o 07:23
Viac z Šport Všetko
Jiří Procházka: Titul UFC prinesiem späť do Česka. Strach je môj dôverný priateľ (ROZHOVOR)
Česko
pred 32 minútami
Jiří Procházka: Titul UFC prinesiem späť do Česka. Strach je môj dôverný priateľ (ROZHOVOR)
pred 32 minútami
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
5. 10. 2025 15:21
Slovák Wavee sa prebojoval medzi svetovú tanečnú elitu. Rodáka z Čečejoviec čaká finále Red Bull Dance Your Style v LA
10. 10. 2025 15:16
Viac z Osobnosti Všetko
Jiří Procházka: Titul UFC prinesiem späť do Česka. Strach je môj dôverný priateľ (ROZHOVOR)
Česko
pred 30 minútami
Jiří Procházka: Titul UFC prinesiem späť do Česka. Strach je môj dôverný priateľ (ROZHOVOR)
pred 30 minútami
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky
dnes o 08:35
VIDEO: Bolek Polívka skolaboval počas vystúpenia. Príčinou bola mŕtvica
pred 2 dňami
Viac z Kultúra Všetko
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky
Udalosti
dnes o 08:35
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky
dnes o 08:35
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 2 dňami
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy
11. 10. 2025 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Jiří Procházka: Titul UFC prinesiem späť do Česka. Strach je môj dôverný priateľ (ROZHOVOR)
Šport
pred 34 minútami
Jiří Procházka: Titul UFC prinesiem späť do Česka. Strach je môj dôverný priateľ (ROZHOVOR)
pred 34 minútami
Hovorili sme s Jiřím Procházkom o jeho nedávnom víťazstve v Las Vegas, duševnom zdraví a rozširovaní biznisu.
Medicinálne huby: Tieto typy ti môžu podporiť imunitu, kognitívne funkcie a psychické zdravie
V spolupráci
Medicinálne huby: Tieto typy ti môžu podporiť imunitu, kognitívne funkcie a psychické zdravie
pred 34 minútami
Nehanbil by sa ho šoférovať ani Batman. Mercedes predstavil svoj koncept novodobého luxusu na kolesách
Nehanbil by sa ho šoférovať ani Batman. Mercedes predstavil svoj koncept novodobého luxusu na kolesách
dnes o 11:14
Ani po lete nemusíš sedieť doma. Toto sú jesenné tipy na dovolenku, ktorá ťa nebude stáť celú peňaženku
Ani po lete nemusíš sedieť doma. Toto sú jesenné tipy na dovolenku, ktorá ťa nebude stáť celú peňaženku
dnes o 11:00
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest
dnes o 10:22
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 2 dňami
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
pred 2 dňami
Zuzana Plačková a René Rendy odhalili pohlavie druhého bábätka veľkolepo. Zverejnili emotívne video
Zuzana Plačková a René Rendy odhalili pohlavie druhého bábätka veľkolepo. Zverejnili emotívne video
včera o 11:09
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest
dnes o 10:22
ChatGPT čoskoro povolí erotický obsah. Chcú ho tým „poľudštiť“
ChatGPT čoskoro povolí erotický obsah. Chcú ho tým „poľudštiť“
včera o 15:48
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
pred 3 dňami
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
10. 10. 2025 7:00
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 2 dňami
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
pred 4 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
25. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia