Kam zájsť v Bratislave na kávu a koláč? Vybrali sme 10 najzaujímavejších kaviarní

Keď niekto povie „bratislavská kaviareň“, často to myslí pejoratívne a skôr než miesto tým myslí tajuplný svet plný čudne rozprávajúcich arogantných intelektuálov, ktorí diskutujú o takých šokujúcich nezmysloch ako ľudské práva a používajú pritom komplikované slová. Napríklad „pejoratívne“.

Väčšina predsudkov sú samozrejme úplné nezmysly. Do bratislavskej kaviarne chodí natoľko pestrá a rôznorodá vzorka, že škatuľkovať jej hodnoty či intelektuálne preferencie sa dá akurát tak na internete, kde je sexy nemať pravdu.

Iste, stále v kaviarni stretnete skôr študentov než robotníkov. No skúste do nejakej bratislavskej kaviarne zájsť a len tak sa započúvať do debát pri vedľajších stoloch. Zistíte, že okrem škandalóznych ľudských práv sa v kaviarni rieši naozaj úplne všetko, od plienok, cez eurofondy až po najnovší film od Evity.

Som Čoje a na mojom Facebooku a Instagrame píšem najčastejšie o tom, kde sa v Bratislave dobre najete. Účty za jedlo si platím sám a odmietam aj všetky pozvania na „nezáväzný“ pokec od majiteľov a prevádzkarov podnikov či iné spôsoby revanšovania. Ešte skôr než o jedlách som ale niekoľko rokov adminoval stránku o kaviarňach a práve tieto skúsenosti som zúročil aj v tomto článku.

Pre úplných začiatočníkov, ale aj skúsený kaviarenský národ, som dal dokopy 10 najzaujímavejších kaviarní, ktoré môžete momentálne v Bratislave navštíviť. Snažil som sa o čo najväčšiu všestrannosť a pestrosť, a preto sa mi do rebríčka nezmestilo niekoľko skvelých kaviarní, do ktorých sám rád chodievam. Tichučká Goriffee, príjemný Kava.Bar, ale aj zopár nových, nádejných, ktoré keď sa trochu zabehnú, určite ich navštívim a čosi o nich napíšem, napríklad Five Points či Sväg.

Keďže sa píše rok 2017, okrem chuti a kvality kávy som hodnotil najmä všetko ostatné, čo je podľa mňa na dobrej kaviarni dôležité. Teda atmosféru, obsluhu, potenciál oddýchnuť si či byť naopak spoločenský... ale aj to, ako veľmi v kaviarni dokážete pracovať či sa stimulovať ku kreatívnym výkonom. V neposlednom rade mi však išlo o jedinečnosť a charizmu. To čosi ťažko opísateľné, vďaka čomu sa dokážete vracať stále na jediné miesto, bez potreby skúšať niečo iné.

Dúfam, že vás inšpirujem a „bratislavská kaviareň“ získa nových členov pripravených šíriť jej temné hodnoty a nespochybniteľné arogantné pravdy. Napríklad tú, že piccolo neexistuje. Ak so mnou budete súhlasiť, poteší ma váš like a follow. A ak som vás svojím výberom naštval, pokojne mi o tom napíšte a vášnivo o tom podebatujte. Najlepšie priamo z tej vašej obľúbenej kaviarne. Veď ako krajšie oslávime naše obľúbené ostrovy kofeínového rojčenia, na ktorých vonia káva a štrngajú lyžičky?

Takže, ktorých 10 kaviarní považujem v Bratislave za najzaujímavejšie?

10. Caffe Trieste

čas: 16.1.2017 14:30

Cena za espresso: 0,90 €

Myslíte si, že spojenie „ľudová kaviareň“ je oxymoron? Tak si niekedy zájdite sem a zamyslite sa znova. Na Caffe Trieste je zaujímavá v prvom rade jej masová obľuba medzi bežnými Bratislavčanmi, takže zmesku ľudí, ktorú v tomto rušnom úli cez deň stretnete, nezaškatuľkujete ani s najväčšou fantáziou.

Tak napríklad, keď som sa tu zastavil ja, stolík mi uvoľnili dvaja štyridsiatnici, ktorých som odhadol na podnikateľov zo strednej triedy. O stolík ďalej sedeli dve tridsiatničky ako vystrihnuté z kancelárie neďalekej nadnárodnej IT firmy. Boli tu buzitaškoví borci, vysokoškoláci a intelektuáli, ale aj dve nalíčené starobratislavské babičky, ktoré si ku kávičke vyzliekli kabáty, no pletené baretky nechali pekne na hlave.

Táto kaviareň má atmosféru krčmy. Je trochu starosvetská, trochu 90. roky a dosť bez romantiky, no stále autentická a zaujímavá. S lacnou a neveľmi dobrou kávou a obschnutými bratislavskými rožkami (0,90 €), ktoré sú tou luxusnejšou voľbou popri lacnejších a ešte obschnutejších koláčikoch lístkového typu (0,65 €).

Skrátka: Vanesa medzi kaviarňami.

9. Dobre & Dobré

čas: 12.1.2017 13:30

Cena za espresso: 1,50 €

V centre Bratislavy nájdete kopec kaviarní, ktoré to dávajú na starosvetskú atmosféru, no v drvivej väčšine sa môžete spoľahnúť, že pôjde len o povrchnú pascu na turistov. Dôvodom je podľa mňa komplikovaná kaviarenská identita Bratislavy. V skutočnosti by nám oveľa prirodzenejšie šlo napodobňovať zafajčené mafiánske kaviarne z 90. rokov než prvorepublikové či nebodaj Rakúsko-Uhorské.

Dobre & Dobré však hra na romanticky starodávnu kaviareň ide celkom dobre. Toto miesto vytrieskalo maximum z architektonicky náročného priestoru, a pretože robí všetko jednoducho a nenásilne, výsledkom je príjemný a trochu aj honosný pocit.

Práve tu si ku káve určite musíte dať bratislavský rožok, no nepomýlite sa ani s veterníkom či niektorým z koláčov od Fertuchy. Čokoládovo-malinová torta na obrázku je za 2,40 €, no kombo s espressom vás vyjde iba na 3,50 €.

No a v neposlednom rade, je tu unikátny príbeh tejto kaviarne. Prevádzkuje ju občianske združenie Vagus, ktoré pomáha ľuďom bez domova. Aj tým, že ich tu zamestnáva ako štýlovo oblečených čašníkov. Odporúčam zažiť.

Skrátka: Maličká starosvetská kaviareň, v ktorej dať si kávu znamená urobiť dobrý skutok.

8. Pán Králiček priestor

čas: 18.1.2017 12:00

Cena za espresso: 1,70 €

Pána Králička určite poznáte ako pojazdné kávové vozíky nielen z centra Bratislavy, ale aj z letných hudobných festivalov. Nedávno sa konečne rozhodol vybudovať si poriadnu základňu a využil na to parádne priestory hneď vedľa autobusovej stanice, v bratislavskej štvrti známej vysokou koncentráciou dizajnérov a architektov.

Vstupoval som s veľkými očakávaniami a hoci som učičíkaný svojimi obľúbenými kávozíkmi čakal niečo, čo sa umiestni o kúsok vyššie, Pán Králiček priestor ma nesklamal. Tunajší interiér ide skôr po tuctovejšej modernej istotke, no v presvetlenej kaviarni so skvelou kávou sa budete cítiť dobre. Toho svetla je tu vďaka obrovským oknám dokonca toľko, že keď sa sem oprie zubaté zimné slnko, pokazí vám aj fotku pre Refresher. Tak prepáčte a zájdite radšej osobne.

A keď tu budete, skúste nejaký iný koláč než makový cheesecake (3 €) a potom mi dajte vedieť, či bol aj ten taký hrozne sladký. Čiže zájdite sem, najmä ak máte radi veľmi sladké koláče, tak. :)

Skrátka: Najlepšie pojazdné stánky s kávou si urobili podarenú základňu s dobrým potenciálom, ktorá je zatiaľ najmä o priestore, vzdušnom a presvetlenom.

7. Mono

čas: 13.1.2017 13:30

Cena za espresso: 1,50 €

Kaviareň Mono zaujme už na prvý pohľad nápaditou architektúrou interiéru. Nie všetko je v nej úplne dotiahnuté - niektoré materiály vizuálne trochu zostarli a v kaviarni máte obmedzené možnosti, ak sa chcete vyvaliť a oddychovať - no aj tak je už len pobyt v nej celkom zážitok.

Na atmosfére jej ešte viac pridáva majiteľka, ktorá je tu neustále prítomná a urobíte jej veľkú radosť, ak sa s ňou porozprávate o jej káve. Táto pani patrí medzi najzapálenejších kávových nadšencov a káva, ktorú vám tu vlastnoručne urobí, podľa toho aj chutí. Dá sa povedať, že ona JE Mono, stačí si prečítať statusy kaviarne na Facebooku v prvej osobe ženského rodu.

Táto kaviareň je pre ľudí, ktorí vyhľadávajú osobný vzťah so svojím kaviarnikom a chcú mať miesto, kde ich poznajú po mene a kde je tak celkovo radosť byť štamgastom. Ale ak ste v okolí, určite vás nesklame ani jednorazová návšteva, hlavne nevynechajte niektorý z fantastických koláčov (cheesecake na obrázku stál 3,10 €).

Skrátka: Kaviareň zašitá pred ruchom mesta, so zaujímavým interiérom a jednou z najlepších káv v meste.

6. Foxford

čas: 9.1.2017 13:30

Cena za espresso: 1,90 €

Nebyť novej vlny ešte perfekcionistickejších perfekcionistov, ktorá sa nedávno prehnala Bratislavou, espresso v kaviarňach Foxford pridružených ku kníhkupectvám Martinus by bola stále bratislavská špička. Aj tak však chutí veľmi nadpriemerne. Ak dostanete chuť na koláč, tunajšou dlhodobou výkladnou skriňou je čokoládovo-karamelový cheesecake v skle (3,70 €), na raw dezert zájdite radšej o kúsok ďalej do Schöndorfu (viď nižšie).

Foxford samozrejme nie je žiadne intímčo a treba rátať s väčším ruchom, no aj tak svojím interiérom a atmosférou patrí medzi najkrajšie kaviarne na Slovensku. Všadeprítomné knihy, ale aj veľký pracovný stôl so zástrčkami sú priam pozvánkou stráviť tu pol dňa zavalený prácou.

Na Foxforde je najpozoruhodnejšie, ako svoj masový sieťový koncept dotiahol až po koncového užívateľa. Je to tu obrovské a pritom sa tu cítite príjemne aj vo svojej intímnej bubline, ako obyčajný Jozef Mak. Nehovoriac o tom, že ide o jediný kaviarenský koncept na Slovensku, ktorý dokáže vypáliť príjemne ešte aj v nákupnom centre, čím vám zároveň odporúčam zastaviť sa aj v pobočke v Cubicone.

Skrátka: Štýlová kaviareň siamsky prepojená s najlepším slovenským kníhkupectvom patrí medzi najpohodlnejšie v meste.

5. U Kubistu

čas: 18.1.2017 11:30

Cena za espresso: 1,50 €

Zvažoval som, či do rebríčka najzaujímavejších kaviarní zaradiť aj Kubistu. Nakoniec tu je, pretože táto dnes už stálica bratislavskej gastroscény zvláda byť okrem skvelého bistra stále aj úžasnou kaviarňou s nezameniteľnou atmosférou. Pravda, kaviarenského Kubistu si najlepšie vychutnáte mimo časov, keď sa podávajú obedy a večere.

Úplne najlepší je na ňom vlastný ksicht. Interiér je spravený s citom a jeho minimalizmus sa tu nepredvádza na úkor pohodlia. Atmosféru dotvára aj typ ľudí, ktorý sem prirodzene chodia a stabilne skvelá káva, ktorú tu nerobí hociktorý čašník, ale vždy iba profesionálny barista. A koláče! Od Nebo Pieklo, ktoré patria medzi moje najobľúbenejšie. Kokosový rez na obrázku stál 2,90 €.

Kubista je stará škola po novom. Konzervatívny mestský typ kaviarne, v ktorej sa skôr stretnete so známym či prečítate noviny, než by ste si popracovali na Macbooku vedľa niekoho podobne zaneprázdneného. Jediné, čo mu chýba k úplnej dokonalosti, je stálejší personál, ktorý by ste si stihli obľúbiť skôr, než sa povymieňa.

Skrátka: Byť jedno z najlepších bistier v meste by úplne stačilo, no toto miesto je v skutočnosti aj rovnako originálna kaviareň.

4. Schöndorf

čas: 10.1.2017 13:00

Cena za espresso: 1,00 €

Táto kaviareň patrí medzi moje najobľúbenejšie. Napriek tomu, že sa nachádza na jednej z najrušnejších ulíc Bratislavy, vďaka učupeniu v tichom dvore je ideálnym únikom. Ku komornej atmosfére okrem intímnej veľkosti priestoru prispieva aj to, že vždy, keď sem prídem, za pultom obsluhuje tá istá majiteľka kaviarne.

Schöndorf razí bio filozofiu a na svoje si tu prídu najmä milovníci vegánskych paleo a raw koláčov, ktoré tu robia naozaj skvelé a stoja okolo 3 €. Výnimočne tu chutí aj káva, navyše tunajšie ceny totálne odporujú predsudku, že všetko bio a raw musí byť nevyhnutne predražené.

Najradšej mám však ticho a pokoj, ktoré tu prirodzene panujú. Nech už to je tým, aký typ ľudí táto kaviareň láka (alebo naopak odrádza), ale určite najmä tým, ako vás priestor prirodzene inšpiruje vypnúť a oddýchnuť si.

Skrátka: Zdravá kaviarnička s najlepším pomerom ceny a chuti kávy, v ktorej panuje dokonalý pokoj a venuje sa vám stále rovnaká majiteľka.

3. Urban Bistro

čas: 16.1.2017 12:30

Cena za espresso: 2,20 €

Urban Bistro mám zo všetkých testovaných kaviarní najradšej kvôli jeho kaviarenskej univerzálnosti. Je to priestor, kam môžem rovno ísť a až na mieste sa rozhodnúť, či si chcem čítať knihu, pracovať na laptope, alebo sa len tak vyvaliť a čumieť von oknom. Alebo si skrátka vychutnať špičkovú kávu a dobrý koláč. Naopak, ak sa sem občas rozhodnem nezájsť, je to kvôli turisticky vysokým cenám.

Čo sa „urban“ atmosféry, štýlu a ponuky týka, neviem si v Bratislave predstaviť ideálnejšiu kaviareň. Nedostatkom občas býva obsluha, čo si hádam podnik aj uvedomuje, keďže sa tu personál veľmi často mení. No popravde, takto hlboko v divočine turistického korza a pri takejto veľkosti si „rodinný“ podnik, v ktorom ma každý deň obslúži majiteľka osobne, ani nepredstavujem.

Ou, a aby som bol úplne fér, tak ten gaštanový cheesecake (3,80 €), ktorý som skonzumoval pre potreby tohto testu (čo vám poviem, život foodbloggera je drina :), bol prvý, ktorý mi v Urban Bistre nechutil. Presladený bol na level, že som cítil chuť samotného cukru. Tak keď tak, nech vám obsluha radšej odporučí nejaký iný, keď tam budete.

Skrátka: „Hipsterská kaviareň“ v dobrom slova zmysle a skutočná (a asi aj jediná) pýcha turistického korza.

2. Berlinka

čas: 19.1.2017 12:45

Cena za espresso: 1,40 €

„Dať si kávu pri Dunaji“ dnes ktovieprečo najčastejšie znamená zložiť si nákupné tašky v niektorom z nudných podnikov na promenáde pri Eurovei. Ale dobre, hlavne ak potom môže mať človek introvertnejšieho typu po návšteve niektorej z parádnych výstav v SNG Berlinku celú iba pre seba!

Táto kaviareň je najkrajšia zo všetkých, ktorú som v rámci testovania navštívil. Vďaka vysokým oknám, veľkolepému priestoru, totálnemu kľudu a rieke cez ulicu sa tu cítite ako v románe. Aj keď je Berlinka starosvetská, na rozdiel od turistických pascí na korze nie je ani trochu gýčová. V jej nenútenom interiéri dokonca objavíte pozostatky po výzdobe z čias, keď to tu býval kubánsky bar s diskotékou, ale iba ak hľadáte naozaj sústredene.

Čo je skvelé, majú tu fakt dobrú kávu za normálnu cenu a Truffle cake (3,30 €), ktorý som si tu dal, bol bezkonkurenčne najlepším koláčom z celého testovania. A keďže tu skoro nikdy nikto nie je, môžete si v ktorejkoľvek chvíli vybrať, či si preložíte nohu cez nohu a začítate sa do novín na tonetke, alebo sa vyvalíte do pohodlného kresla.

A ozaj, je tu z nejakého dôvodu aj veľký detský kútik, ale žiadne deti. :)

Skrátka: Najlepšia a najkrajšia bratislavská kaviareň starosvetského typu.

1. Mad Drop

čas: 19.1.2017 8:45

Cena za espresso: 1,60 €

... život v Bratislave plynul ďalej. Človek vytrápený riedkymi osladenými hnedými vodami so smotanou v plyšových dierach páchnucich po špakoch a pote konečne dostal dobré kaviarne. Rozoznával ich podľa toho, koľko peňazí a energie vrazili do svojej prezentácie. Tak nejako prirodzene mu vyšlo, že interiér od dobrého architekta, logo a identita od dobrého dizajnéra a nejaká tá fair-trade káva s dobrým pôvodom a v dobrom recyklovateľnom obale sú dobrým znamením, že nášmu dobrému kaviarnikovi záleží na tom, aby to vo svojej dobrej kaviarni robil dobre.

Potom sa stali dve veci. Presne takto isto to začali robiť aj úplne priemerné kaviarne a niektorí sme sa naučili rozoznávať tie naozaj poctivé aj podľa iných, menej povrchných vecí. Napríklad podľa totálnej vášne pre prvotriednu kávu, snahy preniesť rovnakú vášeň na správny druh návštevníkov a vychovať si z nich tak akurát veľkú komunitu. V prostredí, ktoré je negýčové a nijako extra nápadné, pretože nepotrebuje ohúriť.

No a dnes už teda v Bratislave nemáme už iba tie vyššie zmienené dobré kaviarne, ale aj ten svetový druh, z akého sme doteraz vzdychali v Berlíne, New Yorku či Sydney. Kaviareň, ktorá nerobí to, čo od nej čakáte, ale to, čo od nej nečakáte.

Áno, celý čas mám na mysli Mad Drop, úkaz na bratislavskej kaviarenskej scéne a víťaza môjho testu. A píšem to ako človek, ktorému je ukradnutá väčšina kávových dôvodov, prečo je Mad Drop super. Pretože aj keď som tu v rámci testovania výnimočne ochutnal aj Aero Press (3 €), naďalej si myslím, že espresso je to najlepšie, čo môže človek vyrobiť z dobrého kávového zrna. Každopádne, vy dajte určite šancu aj všetkým tým špecialitám, ktoré tu na vás číhajú. Lebo kde inde v Bratislave než tu? No nikde.

A nezabudnite ani niektorú z množstva iných dobrôt pod zub. Do Mad Dropu si ich majiteľský párik dováža z tých najlepších a samostatne preslávených zdrojov a ani môj krémeš za 3 eurá nebol výnimkou. Keďže nebolo leto a ja som sa nemohol vyvaliť do ležadla na malebnom starobratislavskom dvorčeku, strávil som tu nádhernú hodinku prácou na laptope, počúvajúc Korn a Gojiru na príjemnej kaviarenskej hlasitosti, pretože tunajší majitelia sú povestní aj dobrým vkusom na tvrdú hudbu, z ktorej dokážu urobiť ďalšiu súčasť nečakanej príjemnej kulisy.

Skrátka: Najzaujímavejšia bratislavská kaviareň.

Tento článok nebol sponzorovaný, išlo o subjektívnu recenziu autora. Ak ťa texty od "Čoje" bavia, pozri si aj ďalšie skvelé recenzie, ktoré sa ti zobrazia pod týmto článkom. Prípadne autora sleduj na Facebooku alebo Instagrame.

