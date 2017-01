Mali byť hviezdami NHL, no osud im nedoprial. Slovenskí hokejisti, ktorí nikdy nenaplnili svoj potenciál

Na to, že sme malá krajina, sme športovému svetu dodali desiatky výnimočných osobností, ktoré si získali uznanie a obdiv aj ďaleko za hranicami Slovenska. A keby osud nebol vrtkavý, k menám ako Sagan, Cibulková, Tóth či Hossa, sa mohli pridať mnohí ďalší. Niekoho zlomili zranenia, iný nezvládol odolať nástrahám, ktoré život športovca ponúka každý deň. Tak či onak, obrovský talent napokon skončil prinajlepšom v šedom priemere.

Toto sú Slováci, ktorým sa predpovedala veľká budúcnosť, no ich príbeh sa zvrtol iným smerom.

Marek Svatoš

Keď Marek nazbieral v juniorskej WHL 145 bodov za 124 zápasov a rok na to sa stal najlepším strelcom prestížnych MS do 20 rokov, Slovensko vkladalo do rýchlonohého krídelníka obrovské očakávania. V Colorade, kde Marek napokon odohral väčšinu svojej kariéry, do neho rovnako vkladali veľké nádeje a prvýkrát dostala "štyridsiatka" príležitosť ukázať sa priamo v play-off. Očakávania do nasledujúcej sezóny boli veľké a od Svatoša sa očakávalo, že sa pobije o trofej pre najlepšieho nováčika. Nestalo sa, plány prerušila výluka a Marek putoval do AHL.

Nasledujúcu sezónu v NHL získal Marek v 62 zápasoch 50 bodov a nebyť toho, že práve do tejto sezóny naskočili ako nováčikovia aj Crosby s Ovečkinom, bol by vážnym ašpirantom na zisk Calderovej trofeje. Sezónu napokon pre zranenie ramena nedohral. V ďalšej sezóne bol Svatoš po boku takých velikánov, ako Joe Sakic, Peter Forsberg, Milan Hejduk či Alex Tanguay najlepším strelcom mužstva, tam mu pre zmenu plány narušili potrhané väzy v kolene. A keď v ďalších 2 sezónach prišli ďalšie dve vážne zranenia, Colorado sa Svatošovi poďakovalo a cesta klubu s hráčom sa skončila.

Potom to už so Svatošom išlo dole vodou. Neuspel v Omsku, Nashville, Ottawe a ani v kempe Floridy. Po pauze od hokeja skúsil kariéru reštartovať v Slovane, aj tam sa však ohrial len na osem zápasov. Po poslednej anabáze v Košiciach sa bez slova zbalil a odletel do Denveru. Tam ho čakala vážne chorá manželka, čo sa v spojení s neustálymi zraneniami a neúspešnou kariérou odrazilo na Marekovej psychickej pohode. V novembri 2016 ho našli vo veku 34 rokov mŕtveho.

Na šikovného krídelníka, ktorého devízou boli neuveriteľne rýchle ruky a schopnosť nájsť puk pred bránkou vždy ako prvý, si spomenuli na mnohých miestach, špeciálne však v Colorade, kde zanechal najväčšiu stopu. Avalanche mu v rámci prejavu úcty pripravili dojímavé spomienkové video a uctili si ho pred zápasom s Arizonou symbolickou minútou ticha.

Zoltán Bátovský

Večne usmiaty, ochotný a príjemný. Tak opisovali spoluhráči Zoltána Bátovského, jedného z najväčších talentov slovenského hokeja. Zoltán si vynikajúcimi výkonmi v zámorskej QJHML, kde nazbieral 223 bodov v 194 zápasoch, vypýtal miesto v tíme San Jose Sharks a predpovedala sa mu obrovská budúcnosť. Ľavé krídlo s úžasným prehľadom bolo pravidelne hviezdou slovenských mládežníckych výberov, kde sa stretol s hráčmi ako Ján Lašák, Marián Gáborík či Ladislav Nagy.

Práve s touto generáciou dokázal na MS do 20 rokov v roku 1999 pod vedením Jána Filca vybojovať šokujúci bronz a mnohí Slováci z tohto tímu sa neskôr dočkali úspešnej kariéry. Zoltán však toľko šťastia nemal a za San Jose Sharks napokon nikdy nenastúpil. Hoci sezóna 2001/2002 mala byť práve tou prelomovou, kedy slovenský supertalent dokáže príležitosť predviesť sa v najlepšej hokejovej lige sveta, len o pár týždňov skôr, 6. augusta 2001, zasiahla Slovensko správa o jeho smrti. Bátovský viezol svojho priateľa na letisko Schwechat, pravdepodobne však dostal mikrospánok a so svojou Octaviou narazil do stromu.

Viac o príbehu Zoltána Bátovského sa dočítaš v našom staršom článku.

Peter Pinďár

Supertalentovaný hokejista mohol byť nielen hviezdou, ale legendou NHL. Napriek tomu si v nej nikdy nezahral. Po boku Jaromíra Jágra hviezdil v mládežníckych výberoch Československa a podľa mnohých laikov i odborníkov bol dokonca talentovanejší než jeho český rovesník. Žiaľ, údajné problémy s alkoholom a hazardnými hrami sa prejavili na jeho výkonnosti a úpadok Pinďára vyvrcholil v Košiciach, odkiaľ bol po nezhodách s trénerom vykopnutý do druholigových Michaloviec.

Na prelome tisícročí sa Pinďár konečne prebral a v drese Michaloviec začal konečne ukazovať, prečo mal patriť medzi najjagavejšie hviezdy hokejovej histórie. V 58 zápasoch nazbieral talentovaný hokejista 106 bodov a téma NHL bola opäť otvorená. Osud však tento príbeh naplánoval inak a v marci 2000 Peter Pinďár ukončil svoju kariéru po ťažkej autonehode.

Róbert Petrovický

Toto meno je slovenským fanúšikom určite známe, Petrovický bol súčasťou našej hokejovej reprezentácie na väčšine podujatí a legendárnym sa stali jeho slzy pred televíznymi kamerami po zlyhaní na olympiáde v Salt Lake City. Málokto však vie, že Petrovický mal predpoklady byť stabilným členom elitných formácií a jedným z najlepších hokejistov v NHL.

Petrovický bol v roku 1992 draftovaný do NHL z 9. miesta do tímu Hartford Whalers a mal byť jednou z jagavých hviezd dnes už neexistujúceho tímu. Nestalo sa. Petrovický nenaplnil očakávania ani tam, ani počas neskorších angažmánov v Dallase, St.Louis či Tampa Bay a počas každej sezóny v NHL putoval na časť sezóny do nižších súťaží. Keď potom v sezóne 2000/2001 dostal poslednú šancu v drese New York Islanders, nepodarilo sa mu v 11 zápasoch nazbierať ani bod a jeho zámorská kariéra navždy skončila.

Napriek tomu, že títo hokejisti z rôznych príčin nikdy neukázali zo seba to najlepšie, čo im hokejový Boh nadelil, slovenským fanúšikom svojho času priniesli veľa radosti, a preto nikdy nebudú zabudnutí.